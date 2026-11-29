Wem gehört Eve?

Eve ist die Flugtaxi-Firma des Flugzeugbauers Embraer.

Macht Eve schon Umsatz?

Nein. Im dritten Quartal 2026 stand ein Nettoverlust von 58,1 Millionen Dollar.

Wie lauten ISIN und WKN der Eve Holding Aktie?

ISIN US29970N1046, WKN A3DKW8, US-Handelssymbol EVEX.