In einer Branche, in der vielen das Geld ausgeht, hat Eve Holding einen seltenen Vorteil: Zeit. Das Unternehmen erzielt noch keinen Umsatz, sieht seinen Betrieb aber bis 2028 finanziert. Der Börse reicht das bisher nicht. Die Eve Holding Aktie schloss am 16. November bei 1,64 Dollar, 68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,16 Dollar. Der Börsenwert: 571,5 Millionen Dollar.
Eve Holding Aktie: Kein Dollar Umsatz, aber Geld bis 2028 – Embraers Flugtaxi-Tochter spielt auf Zeit
Eve Holding ist die Flugtaxi-Firma des Flugzeugbauers Embraer und hat noch keinen Umsatz. Die Eve Holding Aktie hat 68 Prozent vom Hoch verloren, das Unternehmen sieht sich aber bis 2028 finanziert. Die große Analyse: was in der Kasse liegt, wie schnell das Geld abfließt und worauf Anleger setzen.
Die Stammdaten für Anleger: Die Eve Holding Aktie hat die ISIN US29970N1046 und die WKN A3DKW8. Das US-Handelssymbol an der New York Stock Exchange lautet EVEX; unter diesem Kürzel wird das Papier auch in Deutschland geführt.
Das Unternehmen
Flugtaxi-Projekt mit Konzern im Rücken
Eve ist das Unternehmen, in dem der brasilianische Flugzeugbauer Embraer sein elektrisches Senkrechtstarter-Fluggerät entwickelt. Die Standorte liegen in Florida und Brasilien. Verkauft hat Eve bisher nichts, in der Bilanz stehen ausschließlich Kosten.
Die Zahlen
Der Verlust wächst, die Reserve schrumpft
Entscheidend ist bei einem Unternehmen ohne Umsatz eine einzige Rechnung: Wie lange reicht das Geld?
Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 58,1 Millionen Dollar. Im zweiten Quartal waren es 34,2 Millionen gewesen. Ende September verfügte Eve über 356,0 Millionen Dollar an Barmitteln und Finanzanlagen. Rechnet man ungenutzte Kreditlinien und eine Förderzusage hinzu, kommt das Unternehmen auf eine Liquidität von 470,4 Millionen Dollar. Ende Juni waren es noch rund 531 Millionen gewesen.
Eve Holding: Nettoverlust je Quartal
Mio. Dollar
Quelle: Eve Holding, Quartalsberichte 2026, laut FlightBrief
Daten als Tabelle
|Quartal
|Nettoverlust
|2. Quartal 2026
|34,2
|3. Quartal 2026
|58,1
Nach eigenen Angaben reicht das, um den Betrieb bis 2028 zu finanzieren. Die Rechnung geht nur auf, wenn die Verluste nicht weiter so steigen wie zuletzt.
Häufige Fragen zur Eve Holding Aktie
Wem gehört Eve?
Eve ist die Flugtaxi-Firma des Flugzeugbauers Embraer.
Macht Eve schon Umsatz?
Nein. Im dritten Quartal 2026 stand ein Nettoverlust von 58,1 Millionen Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Eve Holding Aktie?
ISIN US29970N1046, WKN A3DKW8, US-Handelssymbol EVEX.
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