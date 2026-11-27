Eutelsat Anleihe: 496,9 Millionen Euro der 1,5-Prozent-Anleihe 2028 zurückgekauft, 103,1 Millionen bleiben – wie viel Zinslast spart der Rückkauf?
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Eutelsat hat Anleihen der 1,5-Prozent-Anleihe 2028 über 496,9 Millionen Euro zurückgekauft, 103,1 Millionen Euro bleiben ausstehend. Was der Rückkauf für Anleihegläubiger, die Eutelsat-Aktie und die Refinanzierung bedeutet.
Der Satellitenbetreiber Eutelsat hat nach Angaben von it-boltwise.de vom 26. November 2026 Anleihen seiner 1,5-Prozent-Anleihe 2028 im Volumen von 496,9 Millionen Euro zum Rückkauf angenommen. Weitere 103,1 Millionen Euro bleiben ausstehend. Beide Beträge zusammen ergeben 600 Millionen Euro; das ist vermutlich das ursprüngliche Volumen, die Quelle nennt es aber nicht ausdrücklich. ISIN, Stückelung und das genaue Fälligkeitsdatum fehlen in der Meldung.
Die Annahme des Rückkaufangebots erfolgte laut Bericht am Dienstag, 24. November, die Abwicklung war für den Berichtstag vorgesehen. Die Überschrift des Berichts spricht von einem Stopp der Anleihelaufzeit; der Text beschreibt jedoch einen klassischen Rückkauf: Der zurückgekaufte Teil wird vorzeitig getilgt, der nicht angediente Rest läuft bis 2028 weiter.
Was bedeutet der Rückkauf für Anleihegläubiger?
Bei einem Rückkaufangebot bietet der Emittent Anleihegläubigern an, ihre Papiere vor Fälligkeit zu einem festgelegten Preis zurückzunehmen. Wer annimmt, erhält sein Kapital früher, wer nicht annimmt, behält die Anleihe samt Zinsen bis zur Fälligkeit.
Von den 600 Millionen Euro wurden damit rund 83 Prozent angedient und angenommen (eigene Rechnung). Für die verbliebenen Gläubiger mit 103,1 Millionen Euro ändert sich an den Anleihebedingungen nichts, der Kupon von 1,5 Prozent und die Laufzeit bis 2028 bleiben bestehen. Allerdings kann sich die Liquidität verschlechtern: Je kleiner ein ausstehender Betrag, desto weniger wird die Anleihe gehandelt, und desto größer können die Kursabschläge beim Verkauf sein.
Der Bericht nennt außerdem eine frühere Anleihe von Eutelsat Communications über 600 Millionen Euro mit 7,750 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2032. Sie ist nicht Gegenstand des Rückkaufs. Der Rückkaufpreis ist in der Meldung nicht genannt.
Warum kauft Eutelsat die Anleihe zurück?
Der Bericht nennt als Zweck das Management der Verbindlichkeiten: Ein Rückkauf kann Zinskosten senken oder das Refinanzierungsrisiko verringern. Eine offizielle Begründung des Unternehmens enthält die Meldung nicht. Rechnerisch gilt: Eine Anleihe mit nur 1,5 Prozent Kupon ist heute für Gläubiger wenig attraktiv, weil die Marktrenditen für Unternehmensanleihen deutlich höher liegen, die zehnjährige Bundesanleihe etwa bei 3,28 Prozent (27. November, Trading Economics). Zurückgekaufte Papiere werden unter dem Nennwert gehandelt haben, die Höhe ist unbekannt.
Parallel meldete das Unternehmen einen Auftrag der US-Streitkräfte (Space Force) für OneWeb über die Tochter Eutelsat Network Solutions. Wert und Umfang nennt die Quelle nicht. Die Eutelsat-Aktie gab am 26. November auf Tradegate um 2,2 Prozent auf 1,60 Euro nach.
Was beobachten Anleger jetzt?
Die offizielle Mitteilung von Eutelsat zu ISIN, Rückkaufpreis und Abwicklung.
Die Finanzierungsstruktur nach dem Rückkauf und die Bedienung der Anleihe 2032.
Die Kursentwicklung der Eutelsat-Aktie nach den jüngsten Meldungen.
Häufige Fragen zur Eutelsat Anleihe
Wie viel der Eutelsat Anleihe 2028 wurde zurückgekauft? Laut Bericht 496,9 Millionen Euro; 103,1 Millionen Euro bleiben ausstehend.
Welchen Kupon hat die Anleihe 2028? 1,500 Prozent.
Was passiert mit der nicht angedienten Anleihe? Sie läuft zu unveränderten Bedingungen bis 2028 weiter.
Wo gibt es ISIN und Rückkaufpreis? Die Quelle nennt sie nicht; sie stehen in der offiziellen Mitteilung des Emittenten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.
Cookies und Datenschutz
Notwendige Cookies ermöglichen Grundfunktionen. Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir pseudonymisierte Nutzungsdaten, um Inhalte und Bedienung zu verbessern, und messen Sichtbarkeit und Klicks eigener Werbeplätze. Sitzungsaufzeichnungen benötigen eine separate Auswahl in den Einstellungen. AktienCheck bleibt auch ohne Einwilligung vollständig nutzbar.