Der Satellitenbetreiber Eutelsat hat nach Angaben von it-boltwise.de vom 26. November 2026 Anleihen seiner 1,5-Prozent-Anleihe 2028 im Volumen von 496,9 Millionen Euro zum Rückkauf angenommen. Weitere 103,1 Millionen Euro bleiben ausstehend. Beide Beträge zusammen ergeben 600 Millionen Euro; das ist vermutlich das ursprüngliche Volumen, die Quelle nennt es aber nicht ausdrücklich. ISIN, Stückelung und das genaue Fälligkeitsdatum fehlen in der Meldung.

Die Annahme des Rückkaufangebots erfolgte laut Bericht am Dienstag, 24. November, die Abwicklung war für den Berichtstag vorgesehen. Die Überschrift des Berichts spricht von einem Stopp der Anleihelaufzeit; der Text beschreibt jedoch einen klassischen Rückkauf: Der zurückgekaufte Teil wird vorzeitig getilgt, der nicht angediente Rest läuft bis 2028 weiter.