Hintergrund ist ein Kapitalabruf bei Geomet über 13 Millionen Euro. Auf European Metals wären davon 6,37 Millionen Euro entfallen. Finanziert hat den Abruf allein der Mehrheitspartner Severočeské doly, die Bergbautochter des teilstaatlichen tschechischen Energieversorgers. Der Anteil von European Metals sank dadurch auf 42,62 Prozent. Die Option, den sogenannten Anteil 7 zurückzukaufen, lief am 13. November aus.

Das Unternehmen erklärte am 16. November, die Gespräche mit dem Partner über eine Verlängerung seien fortgeschritten. Eine Einigung sei aber ebenso wenig sicher wie eine Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen. Wie eng es in der Kasse ist, zeigt eine zweite Mitteilung desselben Tages: Ein Darlehen der Keystonegroup über 500.000 Australische Dollar wurde verlängert und um weitere 500.000 Dollar aufgestockt, rückzahlbar bis 28. Februar 2027. Dafür gab European Metals 625.000 Aktien zu 0,12 Dollar aus und zahlt eine Gebühr von 75.000 Dollar.