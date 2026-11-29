Es geht um eines der bekanntesten Lithiumvorhaben Europas – und um eine Summe, die im Bergbau als Kleingeld gilt. 6.448.325 Euro hätte European Metals Holdings bis zum 13. November 2026 aufbringen müssen, um seinen Anteil an der Projektgesellschaft Geomet wieder auf 49 Prozent zu heben. Die Frist verstrich ungenutzt. Die European Metals Aktie fiel in London am 16. November um knapp 18 Prozent auf 5,75 Pence. Am 27. November folgte in Sydney eine Gegenbewegung: plus 13 Prozent auf 0,13 Australische Dollar. Was ist die Aktie eines Unternehmens wert, dem beim eigenen Projekt das Geld ausgeht?
European Metals Aktie: Option verfallen, Anteil geschrumpft, Kurs plus 13 Prozent – wer zahlt für das Lithium von Cinovec?
European Metals hat die Frist verstreichen lassen, seinen Anteil am Lithiumprojekt Cinovec an der deutsch-tschechischen Grenze wieder auf 49 Prozent aufzustocken. Es fehlten 6,45 Millionen Euro. Trotzdem sprang die European Metals Aktie am Freitag an. Die große Analyse.
Die Nachricht
Eine Frist verstreicht, ein Darlehen wird verlängert
Hintergrund ist ein Kapitalabruf bei Geomet über 13 Millionen Euro. Auf European Metals wären davon 6,37 Millionen Euro entfallen. Finanziert hat den Abruf allein der Mehrheitspartner Severočeské doly, die Bergbautochter des teilstaatlichen tschechischen Energieversorgers. Der Anteil von European Metals sank dadurch auf 42,62 Prozent. Die Option, den sogenannten Anteil 7 zurückzukaufen, lief am 13. November aus.
Das Unternehmen erklärte am 16. November, die Gespräche mit dem Partner über eine Verlängerung seien fortgeschritten. Eine Einigung sei aber ebenso wenig sicher wie eine Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen. Wie eng es in der Kasse ist, zeigt eine zweite Mitteilung desselben Tages: Ein Darlehen der Keystonegroup über 500.000 Australische Dollar wurde verlängert und um weitere 500.000 Dollar aufgestockt, rückzahlbar bis 28. Februar 2027. Dafür gab European Metals 625.000 Aktien zu 0,12 Dollar aus und zahlt eine Gebühr von 75.000 Dollar.
Das Projekt
Cinovec: groß, gefördert – und sehr teuer
Cinovec liegt im tschechischen Erzgebirge unmittelbar an der Grenze zu Sachsen. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die größte Hartgestein-Lithiumressource Europas; die Ressource wird mit 7,45 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent angegeben. Die im Dezember 2025 aktualisierte Machbarkeitsstudie sieht 37.500 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr vor.
Die Wirtschaftlichkeit steht und fällt mit dem Preis. Die Studie rechnet mit konstant 26.000 Dollar je Tonne und kommt damit auf einen Kapitalwert vor Steuern von 1,455 Milliarden Dollar bei einer internen Verzinsung von 14,8 Prozent. Die Betriebskosten (C1) werden mit 12.621 Dollar je Tonne angegeben, die Gesamtkosten (AISC) mit 13.879 Dollar. Die Anfangsinvestition beträgt 1,72 Milliarden Dollar – bereits nach Abzug von Fördermitteln. Tschechien hat einen Zuschuss von bis zu 360 Millionen Euro in Aussicht gestellt, aus dem EU-Fonds für einen gerechten Übergang kommen 36 Millionen Dollar. Die EU führt Cinovec als strategisches Projekt.
Ein Projekt mit 1,72 Milliarden Dollar Baukosten, ein Partner mit einem Börsenwert von rund 31 Millionen Australischen Dollar. Die Kräfteverhältnisse bei Cinovec waren nie so deutlich wie jetzt.
Der Markt
Der Preissturz trifft die Kalkulation ins Mark
Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne und hat sich seit dem Hoch vom 13. Mai mehr als halbiert. Für ein Projekt, dessen Studie eine Verzinsung von 14,8 Prozent bei 26.000 Dollar je Tonne ausweist, ist das die entscheidende Größe. Hinzu kommt: In London notierte die European Metals Aktie Anfang August noch bei 13,25 Pence, Mitte November bei 5,75 Pence. Frisches Eigenkapital ist auf diesem Niveau teuer.
Die Szenarien
Drei Wege für die European Metals Aktie
Verlängerung und Finanzierung
Einigt sich European Metals mit dem Partner auf eine neue Frist und findet einen Geldgeber, kehrt der Anteil auf 49 Prozent zurück. Das wäre das Signal, dass das Unternehmen als Mitgesellschafter handlungsfähig bleibt.
Dauerhaft kleinerer Anteil
Ohne Verlängerung bleibt es bei 42,62 Prozent. Jeder weitere Kapitalabruf, den European Metals nicht bedienen kann, würde den Anteil weiter verringern.
Neuordnung
Denkbar sind auch ein strategischer Investor oder eine neue Struktur für die Beteiligung. Angekündigt ist davon nichts.
Häufige Fragen zur European Metals Aktie
Was ist bei European Metals passiert?
Das Unternehmen hat eine Option zum Rückkauf eines Anteils an der Projektgesellschaft Geomet am 13. November 2026 verfallen lassen. Sein Anteil an Cinovec liegt damit bei 42,62 statt 49 Prozent.
Kann der Anteil wieder steigen?
Ja, wenn der Partner einer Verlängerung zustimmt und European Metals die Option dann ausübt. Sicher ist nach Unternehmensangaben weder das eine noch das andere.
Wo liegt das Cinovec-Projekt?
Im tschechischen Erzgebirge an der Grenze zu Sachsen. Geplant sind 37.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr.
Wo wird die European Metals Aktie gehandelt?
An der ASX in Sydney und am Londoner AIM (jeweils Symbol EMH). In Frankfurt lautet das Kürzel E861, in den USA EMHLF.
Stammdaten der European Metals Aktie
- Unternehmen
- European Metals Holdings Limited
- ISIN
- AU000000EMH5
- WKN
- A14XRL
- Handelssymbol
- EMH (ASX Sydney, AIM London)
- Handelssymbol Frankfurt
- E861
- US-Handelssymbol
- EMHLF
- Schlusskurs
- 0,13 Australische Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs ASX vom 27. November 2026
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