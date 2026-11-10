Der sprunghafte Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere am kurzen Ende der Zinskurve, war in den vergangenen Wochen die bemerkenswerteste Verschiebung im Marktgefüge, so Niall Gallagher, Lead Portfolio Manager des Jupiter European Select von Jupiter Asset Management.
Europa: Investitions-Superzyklus trifft auf ein neues Zinsregime
Niall Gallagher, Lead Portfolio Manager des Jupiter European Select, analysiert, wie ein robusteres Wirtschaftswachstum, höhere Anleiherenditen und ein weltweiter Investitions-Superzyklus die Rahmenbedingungen für europäische Aktien grundlegend verändern
Man könne diese Bewegungen mit verschiedenen Inflationstheorien oder Sorgen über die Unfähigkeit der Politik, Haushaltsdefizite einzudämmen, übertheoretisieren und dabei das Wesentliche aus den Augen verlieren. Zwar sei die Inflation unbestritten höher als erwartet, die Energiemärkte seien punktuell aus dem Gleichgewicht geraten und in einigen Ländern - namentlich in Großbritannien und in Frankreich - fehle der politische Konsens, wie die konkurrierenden Ansprüche an die Staatskasse ausbalanciert werden sollten. Das eigentliche Gesamtbild sei jedoch schlicht: Das nominale BIP-Wachstum sei außergewöhnlich stark, allen voran in den Vereinigten Staaten, wo es bei über 6% liege (Quelle: CEIC, Juni 2026).
Aus Sicht der Experten von Jupiter Asset Management sei es vor allem dieses überaus kräftige nominale Wirtschaftswachstum, das die Anleiherenditen nach oben treibe. Ein höheres nominales Wachstum gehe typischerweise mit einem solideren Gewinnwachstum der Unternehmen einher - was sich in der jüngsten Berichtssaison für das zweite Quartal sehr deutlich gezeigt habe. Die Experten von Jupiter Asset Management würden die Situation vielmehr so beschreiben, dass der Anleihemarkt dem Aktienmarkt hinterherhinke, wenn es darum gehe, die tatsächliche Stärke dieses Wachstumsumfelds adäquat einzupreisen - und keineswegs umgekehrt. Angesichts steigender Gewinnerwartungen, auch in Europa, spreche vieles dafür, dass die Aktienmarktanalysten in ihren Schätzungen der operativen Dynamik der Unternehmen noch hinterherlaufen würden.
Der zentrale Motor dieses kräftigen und weiter anziehenden Wirtschafts- und Gewinnwachstums sei ein Investitions-Superzyklus, der zusehends an Fahrt gewinne. Bereits vor einigen Jahren hätten die Experten von Jupiter Asset Management über die immensen Kapitalbeträge geschrieben, die erforderlich seien, um bis 2050 eine Klimaneutralität zu erreichen, und welche Auswirkungen dies auf das globale Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren haben dürfte. Schon damals habe die These im Raum gestanden, dass dieser Investitions-Superzyklus die Ära der säkularen Stagnation beenden könnte. Ebenso seien die Experten von Jupiter Asset Management davon ausgegangen, dass in den Rohstoff- und Energiemärkten nach vorangegangenen Einbrüchen zu wenig investiert worden sei, was den künftigen Investitionsbedarf weiter antreiben und letztlich zu einer Normalisierung des Zins- und Renditeniveaus führen würde.
Seitdem habe die Welt unvorhersehbare Angebotsschocks auf den Energiemärkten durch den russischen Einmarsch in die Ukraine sowie den Konflikt im Nahen Osten erlebt. Hinzugekommen seien die Anfänge einer partiellen Deglobalisierung mit einem neuen Fokus auf nationale Resilienz, deutlich höhere Verteidigungsausgaben sowie der massive KI-Investitionsboom, der sich auf Dekarbonisierung und Elektrifizierung aufsattle. All diese Faktoren hätten den Investitions-Superzyklus zusätzlich befeuert.
Diese massiven Kapitalausgaben würden wie ein großer Nachfrageschock wirken, der das nominale BIP-Wachstum antreibe. Möglicherweise werde das zusätzliche Angebot, das aus all diesen Neuinvestitionen resultiere, im Laufe der Zeit disinflationär wirken. Im gegenwärtigen Stadium würden die Ausgaben jedoch als reine Nachfrage und nicht als Angebot zu Buche schlagen - und diese zeitliche Abfolge sei entscheidend. Der abrupte Anstieg der Investitionsnachfrage beflügele die Gewinne und Wachstumsraten einer breiten Palette von Industrie-, Grundstoff- und Technologieunternehmen, während höhere Zinsen, attraktivere Renditen und ein anziehendes Kreditwachstum dem Bankensektor zugutekämen.
Ein weiterer Aspekt sei für die Aktienmärkte von besonderer Bedeutung: Die nachfolgende Betrachtung britischer indexgebundener Staatsanleihen verdeutliche die Entwicklung der Realzinsen. Der britische Markt dient hierbei als Referenz, da er zu den ältesten indexgebundenen Märkten überhaupt zählt, noch vor dem US-TIPS-Programm ins Leben gerufen wurde und wir die Zeitreihe so weit zurückverfolgt haben, wie es Bloomberg zulässt, so die Experten von Jupiter Asset Management.
Diese Zeitreihe zeige, dass die Realzinsen lediglich auf das Niveau zurückgekehrt seien, das sie unmittelbar vor der globalen Finanzkrise von 2008 innegehabt hätten. Das werfe eine fundamentale Frage auf: Welche Phase sei eigentlich die historische Anomalie gewesen? Das heutige Zinsniveau oder die Spanne von 2008 bis 2021, als der Bankensektor Schulden abgebaut habe, die Ersparnisse die Investitionen überstiegen hätten und die Notenbanken die Renditen über quantitative Lockerungen künstlich am Boden gehalten hätten? Aus Sicht der Experten von Jupiter Asset Management stelle die Dekade von 2010 bis 2021 ein isoliertes Ausnahmezeitalter dar, und diese Erkenntnis sei für die Aktienmärkte von immenser Tragweite.
Im Zusammenspiel mit den Beobachtungen der Experten von Jupiter Asset Management zum Investitions-Superzyklus habe die Rückkehr der Renditen auf ein normaleres Niveau erhebliche Konsequenzen für die Performance-Muster und die relative Stärke innerhalb der Aktienmärkte.
In der Periode von 2010 bis 2021 hätten ein geringes Investitionsvolumen, der Schuldenabbau und kontinuierlich sinkende Zinsen bzw. Renditen ein überaus schwieriges Umfeld für kapitalintensive Industrie- und Grundstoffaktien gebildet, da die Nachfrage und Gewinne gedämpft geblieben seien. Für viele klassische "Quality Growth"-Sektoren sei diese Phase hingegen ein idealer Nährboden gewesen: Ihre Kapitalkosten seien stetig gesunken, während das verhaltene Umfeld ihren stabilen Erträgen kaum etwas habe anhaben können.
Seit 2021 beobachten wir das genaue Gegenteil: Ein massiv anziehendes Investitionsvolumen gepaart mit steigenden Zinsen bzw. Renditen schafft beste Rahmenbedingungen für substanzstarke, anlagenintensive Unternehmen über höhere Nachfrage und steigende Erträge, so die Experten von Jupiter Asset Management. Gleichzeitig setze das Umfeld etablierte Quality-Growth-Segmente unter Druck, da deren Kapitalkosten merklich steigen würden, ohne dass die Ertragskraft im gleichen Maße profitiere. Die Experten von Jupiter Asset Management würden davon ausgehen, dass dieses Marktumfeld anhalten werde.
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