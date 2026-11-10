Europa: Investitions-Superzyklus trifft auf ein neues Zinsregime

Der zentrale Motor dieses kräftigen und weiter anziehenden Wirtschafts- und Gewinnwachstums sei ein Investitions-Superzyklus, der zusehends an Fahrt gewinne. Bereits vor einigen Jahren hätten die Experten von Jupiter Asset Management über die immensen Kapitalbeträge geschrieben, die erforderlich seien, um bis 2050 eine Klimaneutralität zu erreichen, und welche Auswirkungen dies auf das globale Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren haben dürfte. Schon damals habe die These im Raum gestanden, dass dieser Investitions-Superzyklus die Ära der säkularen Stagnation beenden könnte. Ebenso seien die Experten von Jupiter Asset Management davon ausgegangen, dass in den Rohstoff- und Energiemärkten nach vorangegangenen Einbrüchen zu wenig investiert worden sei, was den künftigen Investitionsbedarf weiter antreiben und letztlich zu einer Normalisierung des Zins- und Renditeniveaus führen würde.