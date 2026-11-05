Euro und Bund-Future: Frische Kaufsignale nach dem US-Wahlbeben

Ein Sprung des Bund-Futures (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) über die 100-Tagelinie, die heute bei 122,82 zu finden sei, könne nun konstatiert werden. Dies sei positiv zu werten, ebenso wie das weiterhin konstruktive Indikatorenbild. So würden MACD und Stochastic oberhalb der Signallinien ansteigen. Auch der ADX lege zu und der DMI stehe auf Kauf. Mit dem jüngsten Anstieg sei Raum eröffnet worden bis zum 61,8%-Retracement bei 123,84. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, finde sich die nächste wichtige Haltemarke unter der 100-Tagelinie bei 122,06, dem 38,2%-Level.