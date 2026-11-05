Es dürfte vor allem das schnelle Eingeständnis der klaren Wahlschlappe seitens des US-Präsidenten gewesen sein, das eine Beruhigung ermöglichte, sodass eine positive Aufnahme des Erdrutschsiegs der Demokraten an den Börsen erfolgte, so die Analysten der Helaba.
Euro und Bund-Future: Frische Kaufsignale nach dem US-Wahlbeben
Euro und Bund-Future zeigen technische Stärke – die Helaba sieht weiteres Aufwärtspotenzial.
Auch der Euro habe profitieren können, während es an den Rentenmärkten per saldo seitwärts gegangen sei. Am Morgen würden diese aufgrund des sinkenden Ölpreises unterstützt.
Ein Sprung des Bund-Futures (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) über die 100-Tagelinie, die heute bei 122,82 zu finden sei, könne nun konstatiert werden. Dies sei positiv zu werten, ebenso wie das weiterhin konstruktive Indikatorenbild. So würden MACD und Stochastic oberhalb der Signallinien ansteigen. Auch der ADX lege zu und der DMI stehe auf Kauf. Mit dem jüngsten Anstieg sei Raum eröffnet worden bis zum 61,8%-Retracement bei 123,84. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, finde sich die nächste wichtige Haltemarke unter der 100-Tagelinie bei 122,06, dem 38,2%-Level.
Der Euro habe seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar aus der Wahlnacht halten und sich somit derzeitig oberhalb der 21-Tagelinie (heute bei 1,1197) festsetzen können. Das Indikatorenbild habe sich deutlich verbessert. So drehe der DMI auf Kauf und MACD und Stochastic würden ihren Anstieg oberhalb der jeweiligen Signallinie fortsetzen. Raum bis 1,1320 (38,2%-Level) sei vorhanden. Darüber wäre die Zone um 1,1400 wohl ins Visier zu nehmen. Unterhalb der 21-Tagelinie würde aber ein erneuter Rücksetzer bis zum Jahrestief bei 1,1105 drohen.
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