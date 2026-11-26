was sagt der Spread vor dem S&P-Termin?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:21 6 Min.

Die zehnjährige Bundesanleihe rendiert bei rund 3,26 Prozent, Frankreich bei 4,74 und Italien bei 4,33 Prozent. Der Abstand zu Paris ist deutlich größer als der zu Rom – und am Freitag steht laut Trading Economics die S&P-Überprüfung des französischen Ratings an.

Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Donnerstag 3,26 % Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen (OAT) 4,74 % Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen (BTP) 4,33 % Aufschlag Frankreichs auf Deutschland (Berechnung) ca. 148 Bp Quelle : dpa-AFX (26.11.2026, 17:02 Uhr MEZ), Trading Economics (26.11.2026, ohne Uhrzeit), eigene Berechnung

Wer Staatsanleihen aus dem Euroraum vergleicht, bekommt am Donnerstag ein überraschendes Bild: Die zehnjährige Bundesanleihe rendiert bei rund 3,26 Prozent, Italien liegt mit rund 4,33 Prozent etwa 106 Basispunkte darüber – Frankreich mit rund 4,74 Prozent aber schon etwa 148 Basispunkte. Frankreichs Schuldner müssen an den Anleihemärkten also mehr zahlen als Italiens, ein Basispunkt ist dabei ein Hundertstel Prozentpunkt. Für Anleger, die Euro-Staatsanleihen und Bundesanleihen vergleichen, ist das die Zahl des Tages.

Euro-Staatsanleihen Wo stehen Bundesanleihen, französische und italienische Anleihen heute?

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg am Donnerstag laut dpa-AFX (Meldung von 17:02 Uhr MEZ) auf 3,26 Prozent, nachdem sie am Mittwoch bis auf 3,21 Prozent gefallen war – den tiefsten Stand seit August. Der Euro-Bund-Future gab um 0,11 Prozent auf 123,01 Punkte nach. Der Handel verlief laut dpa-AFX impulsarm, in den USA ruhte wegen Thanksgiving die Konjunkturagenda. Die Renditen für Frankreich und Italien stammen von Trading Economics und sind Tageswerte ohne Uhrzeit; sie weichen deshalb minimal vom dpa-AFX-Wert für Deutschland ab, der Spread ist eine Berechnung der Redaktion mit dem dortigen Bund-Wert von 3,27 Prozent.

Zehnjährige Staatsanleihen im Überblick (Donnerstag, 26.11.2026) Land Rendite 10 Jahre Abstand zu Deutschland Veränderung 1 Monat Veränderung 1 Jahr Deutschland 3,27 % – – – Frankreich 4,74 % rund 148 Bp –0,18 +1,33 Italien 4,33 % rund 106 Bp –0,19 +0,92 Tageswerte ohne Uhrzeit. Abstand zu Deutschland: eigene Berechnung auf Basis der Trading-Economics-Renditen (Deutschland 3,27 %). Veränderungen in Prozentpunkten. Quelle : Trading Economics, Abruf 26.11.2026; dpa-AFX 26.11.2026

Was ist ein Spread – und warum zählt er mehr als die Rendite allein?

Der Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Staat gegenüber der Bundesanleihe zahlen muss. Die Bundesanleihe gilt im Euroraum als Referenz mit der höchsten Kreditqualität; jeder Aufschlag darüber ist die Risikoprämie, die Investoren für zusätzliche Unsicherheit verlangen – etwa bei Haushaltsdefizit, Verschuldung, politischer Stabilität oder Rating. Anders als die Rendite allein zeigt der Spread, wie der Markt ein Land im Verhältnis zum Euro-Standard bewertet. Wichtig: Rendite und Kupon sind nicht dasselbe. Der Kupon ist der feste Zins einer Anleihe bei Ausgabe, die Rendite ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit und schwankt täglich.

Warum rendiert Frankreich höher als Italien?

Das Gefälle hat sich in den vergangenen Monaten aufgebaut: Frankreichs Rendite liegt laut Trading Economics rund 1,33 Prozentpunkte über dem Stand vor einem Jahr, Italiens nur rund 0,92 Punkte. Als Gründe nennt der Markt vor allem die Haushaltslage in Paris. Bereits im September hatte die französische Regierung laut Deutsche Börse angekündigt, das Defizitziel deutlich zu verfehlen, und sie hat keine Mehrheit im Parlament. Am 23. November berichtete Trading Economics, Präsident Macron könnte eine Budgetregel in der Verfassung verankern – dafür wären drei Fünftel der Mehrheit in beiden Kammern nötig. Hinzu kommt die Präsidentschaftswahl 2027. Italien profitiert dagegen laut Trading Economics davon, dass die EU-Kommission für 2026 ein Defizit von 2,9 Prozent erwartet und vorübergehend Abzüge für Verteidigungs- und Energieausgaben zulässt.

Was am Freitag auf dem Kalender steht Trading Economics nennt die geplante Überprüfung des französischen Ratings durch S&P am Freitag, 27. November 2026, als Richtungsgeber für französische Anleihen. Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit eines Staates; eine Änderung der Note oder des Ausblicks kann Spreads in kurzer Zeit verschieben. Das Ergebnis ist offen, eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.

Welche Rolle spielt die EZB für Bundesanleihen und Euro-Staatsanleihen?

Die Notenbank ist der gemeinsame Rahmen für alle Euro-Staatsanleihen. Laut Trading Economics rechnet der Markt mit einer EZB-Zinserhöhung im Dezember und zwei weiteren bis März 2027. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sagte laut dpa-AFX, die EZB sei im Kampf gegen die Inflation „gut aufgestellt“; die Dekabank erwartet zwei weitere Leitzinserhöhungen. Das ist die Einschätzung des Hauses, keine Prognose von aktiencheck.de. Dazu kommt Personalbewegung: Pablo Hernández de Cos soll laut dpa-AFX neuer EZB-Präsident werden, Markus Brunnermeier ist als Chefvolkswirt vorgesehen. Für die Anleihemärkte zählt dabei vor allem, ob die Zinspolitik berechenbar bleibt: Je ruhiger die Zinserwartungen, desto kleiner tendenziell die Risikoprämien – ein Zusammenhang, kein Automatismus.

Was dafür spricht Die Bundesanleihe bleibt der Euro-Anker: Die Rendite liegt mit 3,26 Prozent trotz der Erholung nahe dem Dreimonatstief vom Mittwoch (3,21 Prozent).

Die Spreads sind seit einem Monat leicht gesunken: Frankreich um 0,18, Italien um 0,19 Prozentpunkte.

Das Defizit Italiens wird laut EU-Kommission 2026 bei 2,9 Prozent erwartet. Was dagegen spricht Auf Jahressicht liegt Frankreichs Rendite um 1,33 Prozentpunkte höher; die Regierung hat keine Parlamentsmehrheit.

Eine Rating- oder Ausblicksänderung kann Spreads sprunghaft verschieben.

Zinsänderungsrisiko: Steigen Renditen, fallen die Kurse bestehender Anleihen. Dazu kommen Emittenten- und Liquiditätsrisiken; bei Staatsanleihen mit schwächerer Bonität sind Kursausschläge größer. Verluste sind möglich.

Was heißt das für Sparer und Anleger?

Für Sparer, die auf Staatsanleihen schauen, zeigt der Vergleich vor allem eines: Höhere Rendite bedeutet höhere Risikoprämie. Wer französische oder italienische Anleihen statt Bundesanleihen betrachtet, bekommt einen Aufschlag, trägt dafür aber Länder- und Ratingrisiken. Auch für Banken, Versicherer und Fonds, die große Bestände halten, zählen Spreads direkt: Weiten sie sich aus, sinken die Kurse der Anleihen. Anleger sollten Kurse und Renditen immer mit Datum und Uhrzeit vergleichen und die Quelle prüfen. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.

Was Anleger jetzt beobachten

Freitag, 27. November 2026: geplante S&P-Überprüfung des französischen Ratings (laut Trading Economics).

Dezember 2026: EZB-Sitzung, bei der der Markt laut Trading Economics eine Zinserhöhung einpreist; der genaue Termin ist in den Quellen nicht genannt.

Der Abstand zwischen Frankreich und Italien: Bleibt Paris über Rom, bleibt der Haushaltsstreit das dominante Thema.

April 2027: Prüfung des italienischen Defizits durch die EU-Kommission mit den Daten für 2026.

FAQ: Fragen zu Bundesanleihen und Euro-Staatsanleihen

Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX stieg sie am Donnerstag auf 3,26 Prozent, nach 3,21 Prozent am Mittwoch, dem tiefsten Stand seit August. Was bedeutet Spread bei Staatsanleihen? Es ist der Renditeaufschlag gegenüber der Bundesanleihe, gemessen in Basispunkten. Er spiegelt die Risikoprämie wider, die Investoren für ein Land verlangen. Warum rendiert Frankreich höher als Italien? Laut den genannten Quellen belasten die Haushaltslage, fehlende Parlamentsmehrheit und die Wahl 2027 französische Anleihen; Italien profitiert von einem erwarteten Defizit von 2,9 Prozent. Die Gewichtung der Faktoren ist offen. Sind Bundesanleihen sicher? Bundesanleihen haben ein sehr hohes Rating, unterliegen aber Zinsänderungsrisiken: Steigen die Renditen, fallen die Kurse laufender Anleihen. Bei Fälligkeit wird der Nennwert zurückgezahlt.