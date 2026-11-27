Der Euro/Dollar-Kurs bewegt sich am Freitagmorgen kaum: Die Gemeinschaftswährung notiert bei rund 1,098 US-Dollar, etwa 0,1% über dem Vortag. Zu Beginn der Woche war der Euro noch auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Dass sich Euro und Dollar die Waage halten, hat einen einfachen Grund: Die Märkte erwarten im Dezember sowohl von der US-Notenbank Fed als auch von der Europäischen Zentralbank eine Zinserhöhung. Was das für Börsen, Anleihen und die Aktien von Airbus und BASF bedeutet.
EUR/USD-Kurs bei 1,098: Dollar und Euro halten sich die Waage - was heißt das für Airbus und BASF?
Der Euro notiert am Freitagmorgen bei rund 1,098 US-Dollar und damit kaum verändert. Fed und EZB gelten im Dezember als Zinserhöhungskandidaten, der Zinsabstand bleibt gleich. Die Auswirkungen auf Börsen, Anleihen und die Aktien von Airbus und BASF.
Der Auslöser
Warum bewegt sich der Euro-Dollar-Kurs kaum?
Beide Notenbanken gelten im Dezember als Zinserhöhungskandidaten: Die Fed tagt am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember. Nach den Daten von CME FedWatch ist eine Anhebung der Fed um 25 Basispunkte zu mehr als 90% eingepreist, auch für die EZB erwarten Händler einen Schritt um 25 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Da beide Notenbanken in dieselbe Richtung gehen, bleibt der Zinsabstand zwischen Dollar-Raum und Euroraum bei rund 1,4 Prozentpunkten, und damit bleibt auch das Euro-Dollar-Paar im Gleichgewicht.
Den Dollar stützt zugleich die Inflation: Nach höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Mittwoch haben sich die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember verfestigt. Chicagos Fed-Präsident Goolsbee und Fed-Gouverneur Barr hatten zuletzt erklärt, die Inflation sei weiter zu hoch.
Beim Euro hilft die Zinsfantasie nur begrenzt. Die EZB hat den Einlagensatz 2026 in zwei Schritten auf 2,50% angehoben. Dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Oktober-Sitzung zufolge hätte eine größere Gruppe im EZB-Rat schon im Oktober angehoben. Ratsmitglied Kocher hatte die Markterwartung einer Erhöhung im Dezember als nicht unangemessen bezeichnet; weil das erwartet war, reagierte der Euro kaum. Als Nachfolger von EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist Pablo Hernández de Cos vorgeschlagen.
Die Marktreaktion
Wie reagieren Börsen und Anleihen?
|Instrument
|Stand
|Veränderung
|Euro/Dollar
|1,0979
|+0,09%
|Dollar/Yen
|159,35
|+0,04%
|Euro/Yen
|174,95
|+0,13%
|Brent-Öl
|97,28 US-Dollar
|+0,71 US-Dollar
|Rendite 10-jährige US-Staatsanleihe
|4,92%
|+0,068 Prozentpunkte
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,27%
|+0,007 Prozentpunkte
|Dax (Vorbörse, Broker IG)
|25.350 Punkte
|+0,5%
Veränderungen gegenüber dem Vortag; Stand vor Börsenstart in Frankfurt.
Quelle: onvista, Vorbörse 27.11.2026
Die Aktienmärkte setzen ihre Erholung fort: Der Dax hatte am Donnerstag 2,08% auf 25.215,52 Punkte zugelegt und wird vorbörslich um weitere 0,5 bis 0,7% höher erwartet. Die Commerzbank sprach von einer Erholung der globalen Risikobereitschaft, verwies aber auf gedämpfte Umsätze, denn die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und handeln am Freitag nur verkürzt. Zollsorgen hatten zuletzt nachgelassen: Die USA haben zwar neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter China und die EU, sie könnten aber frühestens im Januar in Kraft treten.
Der Aktienbezug
Welche Aktien profitieren vom schwachen Euro?
Airbus gehört zu den klassischen Profiteuren eines schwachen Euro: Flugzeuge werden in US-Dollar verkauft, ein großer Teil der Kosten fällt in Euro an. Ein niedrigerer Euro-Kurs erhöht den Wert der Dollar-Erlöse in Euro. Absicherungsgeschäfte dämpfen den Effekt und verschieben ihn zeitlich. Die Airbus-Aktie notierte am Donnerstagabend bei 193,92 Euro, ein Plus von 2,1%.
BASF steht auf beiden Seiten der Rechnung. Der Chemiekonzern erzielt einen großen Teil seiner Umsätze im Ausland, ein schwächerer Euro hebt die in Euro ausgewiesenen Erlöse. Gleichzeitig verteuert ein Ölpreis von rund 97 US-Dollar die Rohstoffe, weil Rohbenzin dem Öl folgt und Einkäufe in Dollar abgerechnet werden. Die BASF-Aktie schloss am Donnerstag bei 50,14 Euro, ein Plus von 1,9%.
Auf der Verliererseite stehen Unternehmen mit Dollar-Kosten und Euro-Erlösen, etwa Fluggesellschaften wie die Lufthansa, deren Kerosin in Dollar abgerechnet wird.
Der Ausblick
Welche Termine stehen an?
|Zeitpunkt
|Termin
|Freitag, 27. November, 11:00 Uhr
|Wirtschaftsstimmung im Euroraum (ESI), Prognose 97,2 nach 96,9
|Freitag, 27. November, 13:50 Uhr
|Rede von Bundesbank-Präsident Nagel
|Freitag, 27. November, 15:15 Uhr
|Rede von EZB-Vizepräsident Vujcic
|Kommende Woche
|Vorläufige Inflationsdaten im Euroraum und US-Arbeitsmarktbericht für November
|9. Dezember
|Zinsentscheid der Fed
|17. Dezember
|Zinsentscheid der EZB
Uhrzeiten in MEZ; Prognose für die Wirtschaftsstimmung laut FinScans. Ohne Gewähr.
Quelle: FinScans, FXStreet, EZB, Fed
Technisch gilt laut FXStreet die Unterstützung bei 1,0880 als wichtig: Solange sie hält, rechnen Analysten mit einer Seitwärtsbewegung des Euro-Dollar-Kurses. Für Anleger bleiben die Auswirkungen auf Börsen und Indizes begrenzt, solange beide Notenbanken im Gleichschritt agieren.
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