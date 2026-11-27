Beide Notenbanken gelten im Dezember als Zinserhöhungskandidaten: Die Fed tagt am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember. Nach den Daten von CME FedWatch ist eine Anhebung der Fed um 25 Basispunkte zu mehr als 90% eingepreist, auch für die EZB erwarten Händler einen Schritt um 25 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Da beide Notenbanken in dieselbe Richtung gehen, bleibt der Zinsabstand zwischen Dollar-Raum und Euroraum bei rund 1,4 Prozentpunkten, und damit bleibt auch das Euro-Dollar-Paar im Gleichgewicht.

Den Dollar stützt zugleich die Inflation: Nach höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Mittwoch haben sich die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember verfestigt. Chicagos Fed-Präsident Goolsbee und Fed-Gouverneur Barr hatten zuletzt erklärt, die Inflation sei weiter zu hoch.