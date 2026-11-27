Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auch nach fast 15 Stunden Beratung nicht auf den EU-Finanzrahmen 2028–2034 geeinigt. Der Gipfel endete laut Euronews-Liveblog um 00:14 Uhr MEZ am Freitag, der für heute geplante zweite Tag wurde abgesagt. Ratspräsident António Costa sagte nach Angaben von EUalive, man habe keine Einigung erzielt, und kündigte einen neuen Vorschlag in den nächsten Tagen an. Neu seit den ersten Berichten sind damit vor allem die Konfliktlinien: Sieben Nettozahler wollen ein kleineres Budget, 17 Länder der „Freunde der Kohäsion“ lehnen Kürzungen ab, und die Ukraine-Finanzierung hängt als Streitpunkt dazwischen. Für den DAX, den Euro und Rüstungsaktien bleibt das Thema relevant, belegte Marktreaktionen auf den Gipfel lagen bis zum Redaktionsschluss jedoch nicht vor.
EU-Haushalt 2028–2034: Gipfel ohne Deal – wer blockiert, wer zahlt, wer gibt bis zum 17. Dezember nach?
Nach rund 15 Stunden Verhandlungen scheitert der EU-Sondergipfel am Finanzrahmen 2028–2034. Sieben Nettozahler stehen gegen 17 Kohäsionsländer, Ukraine-Hilfen von bis zu 45 Milliarden Euro hängen mit. Die Fronten, die Zahlen und die Folgen für DAX, Euro und Rüstungsaktien.
EU-Gipfel
Warum ist der EU-Gipfel gescheitert?
Die Verhandlungsbox liegt bei rund 1,78 Billionen Euro; der Vorschlag der Kommission lag bei fast 2 Billionen (Politis, 27.11.2026). EUalive beziffert den Abstand der Box zum Kommissionsvorschlag auf etwa 204 Milliarden Euro. Der Vorschlag von Costa entspricht laut Berichterstatter des Europaparlaments etwa 0,97 Prozent der Wirtschaftsleistung (ohne Tilgung des Corona-Fonds NGEU), gegenüber 1,11 Prozent aktuell; das Parlament fordert 1,27 Prozent.
Dazu kommt die Ukraine-Frage: Für 2027 sind Darlehen von bis zu 45 Milliarden Euro vorgesehen, davon bis zu 25 Milliarden für Militärisches und 20 Milliarden als reformgebundene Budgethilfe, finanziert über Marktkredite. Die Rückzahlung soll nur erfolgen, wenn die Ukraine Reparationen von Russland erhält. Demnach tragen 24 Staaten das Instrument mit; Ungarn, die Slowakei und Tschechien sind außen vor, Bulgarien beteiligt sich nur am nicht-militärischen Teil.
Die Fronten
Wer blockiert den EU-Haushalt?
Deutschland (Merz): Berlin lehnt neue gemeinsame Schulden ab und warnt laut Euronews vor Zinskosten von mehr als 150 Milliarden Euro. Er sieht zugleich Bewegung hin zu einer weiteren Kürzung der Box. Deutschland will das Budget nur mittragen, wenn sich alle 27 Staaten an der Ukraine-Finanzierung beteiligen.
Frankreich (Macron): Paris will laut Euronews keine unausgewogene Einigung unterschreiben und die Agrarmittel nicht kürzen. Als Limit gilt der 31. Dezember; sonst könnte wegen des Wahlkalenders erst im zweiten Halbjahr 2027 weiterverhandelt werden.
Italien (Meloni): Rom sieht Fortschritt in weiter Ferne – die EU sei „light years away from a solution“ (Euronews, 26.11.2026) – und signalisiert keine Eile.
Ungarn: Ministerpräsident Péter Magyar sieht die Chance auf einen Deal laut Euronews als „pretty much zero“, lehnt Kürzungen ungarischer Mittel ab und will die Ukraine-Hilfe nicht an den EU-Haushalt koppeln.
Nettozahler: Sieben „Sparsame“ (Deutschland, Niederlande, Schweden, Österreich, Dänemark, Finnland, Belgien) wollen ein kleineres Budget.
|Größe
|Stand
|Verhandlungsbox
|rund 1,78 Bio. €
|Kommissionsvorschlag
|fast 2 Bio. €
|Costa-Vorschlag
|rund 0,97 % der Wirtschaftsleistung (ohne NGEU-Tilgung)
|Aktueller Rahmen
|1,11 %
|Forderung Europaparlament
|1,27 %
|Ukraine-Darlehen 2027
|bis 45 Mrd. € (25 Mrd. militärisch, 20 Mrd. Budgethilfe)
|Nächster Gipfel
|17.–18. Dezember 2026
Zeitpunkt des Gipfelendes laut Quellen uneinheitlich (Politis: spät Donnerstag, Euronews: 00:14 Uhr am Freitag).
Quelle: Politis, EUalive, Euronews (26./27.11.2026)
Eigenmittel
Welche neuen EU-Steuern sind im Gespräch?
Zur Finanzierung kursieren Abgaben auf Tabak, Elektroschrott, nicht recycelten Kunststoff, Digitalumsätze und Kohlenstoffmärkte. Irland lehnt eine Digitalsteuer klar ab, Frankreich ist kritisch; Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht laut Politis breite Unterstützung. Über die Eigenmittel soll erst nach dem Haushaltsbeschluss abgestimmt werden. Das Parlament lobt Fortschritte bei der Digitalabgabe, schließt seine Zustimmung aber nicht aus – „cannot be taken for granted“, so EUalive.
Börse und Anleger
Was bedeutet der Haushaltsstreit für DAX, Euro und Rüstungsaktien?
Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (+2,1 Prozent), der DAX-Future stand um 07:34 Uhr MEZ bei 25.404 Punkten; der Euro notierte bei 1,0978 US-Dollar (Quelle: Morning Briefing, finanzen.at, 27.11.2026). Eine Marktreaktion auf das Gipfelergebnis ist darin nicht belegt. Mittelbar betroffen sind drei Felder, eine Einschätzung der Redaktion: Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie, weil Ukraine-Hilfen und Verteidigungsausgaben auch die Auftragslage prägen; Bauaktien und Agrarwerte, die von Kohäsions- und Agrarmitteln leben; und Staatsanleihen, falls neue gemeinsame Schulden diskutiert werden.
Häufige Fragen
EU-Haushalt 2028–2034 – die wichtigsten Antworten
Warum ist der EU-Gipfel gescheitert? Nettozahler wollen weniger ausgeben, Kohäsions- und Agrarländer keine Kürzungen; zusätzlich ist die Ukraine-Finanzierung umstritten.
Wie hoch ist der geplante EU-Haushalt? Die Verhandlungsbox liegt bei rund 1,78 Billionen Euro; die Kommission hatte fast 2 Billionen vorgeschlagen.
Wann geht es weiter? Beim Europäischen Rat am 17. und 18. Dezember 2026; Costa will vorher einen neuen Vorschlag vorlegen.
Was bedeutet das für DAX und Rüstungsaktien? Belegte Kursreaktionen gibt es nicht; mittelbar betroffen sind Ukraine-Hilfen, Verteidigungsausgaben und Anleihen.
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