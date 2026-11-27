Die Verhandlungsbox liegt bei rund 1,78 Billionen Euro; der Vorschlag der Kommission lag bei fast 2 Billionen (Politis, 27.11.2026). EUalive beziffert den Abstand der Box zum Kommissionsvorschlag auf etwa 204 Milliarden Euro. Der Vorschlag von Costa entspricht laut Berichterstatter des Europaparlaments etwa 0,97 Prozent der Wirtschaftsleistung (ohne Tilgung des Corona-Fonds NGEU), gegenüber 1,11 Prozent aktuell; das Parlament fordert 1,27 Prozent.

Dazu kommt die Ukraine-Frage: Für 2027 sind Darlehen von bis zu 45 Milliarden Euro vorgesehen, davon bis zu 25 Milliarden für Militärisches und 20 Milliarden als reformgebundene Budgethilfe, finanziert über Marktkredite. Die Rückzahlung soll nur erfolgen, wenn die Ukraine Reparationen von Russland erhält. Demnach tragen 24 Staaten das Instrument mit; Ungarn, die Slowakei und Tschechien sind außen vor, Bulgarien beteiligt sich nur am nicht-militärischen Teil.