Nach den Angaben von Euronews hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen knapp zwei Billionen Euro für die Jahre 2028 bis 2034 vorgeschlagen. Costa kürzte den Entwurf bereits um 204 Milliarden Euro. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte nach dem Treffen: „Nach wie vor ist das Volumen zu hoch.“ Er lehnt neue gemeinsame Schulden ab.

Ein weiterer Streitpunkt sind die Einnahmen: Costa rechnet laut Euronews mit neuen EU-Abgaben von 65 Milliarden Euro pro Jahr, Berlin dagegen mit 16 Milliarden (Angabe laut WELT). Die Differenz von 49 Milliarden Euro pro Jahr muss entweder durch höhere nationale Beiträge oder durch niedrigere Ausgaben geschlossen werden. Costa könnte nach Medienberichten in rund zwei Wochen einen neuen Entwurf vorlegen, der zwischen 1,65 und 1,68 Billionen Euro liegt.