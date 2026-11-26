Der Ether Kurs liegt am Donnerstag bei 1.704 Dollar, ein Plus von 4,5 Prozent in 24 Stunden (Coinbase Exchange, 26.11. gegen 8:10 Uhr New Yorker Zeit, 14:10 Uhr MEZ). Doch während Ethereum im dünnen Feiertagshandel steigt, ziehen Anleger weiter Geld aus den US-Fonds: Die Ether-ETFs verbuchten am Mittwoch Abflüsse von 68,5 Millionen Dollar, den achten Tag in Folge, wie cryptonews.com.au berichtet. Die Erholung des Ether Kurs trägt also bislang keine Fonds-Nachfrage.

Zum Vergleich: Am 17. November stand Ether bei rund 1.804 Dollar (CoinGecko, zitiert von crypto.news), seitdem ist der Kurs um etwa 5 Prozent gesunken. CryptoTicker meldete am Donnerstag um 16:25 Uhr UTC (17:25 Uhr MEZ) 1.684,52 Dollar, ein Plus von 2,0 Prozent. Die Quellen liegen wegen unterschiedlicher Messzeitpunkte um rund 20 Dollar auseinander.