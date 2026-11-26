Wie hoch ist der Ether Kurs? Am 26.11.2026 um 17:25 Uhr MEZ lag er laut CoinGecko bei 1.684,52 Dollar.

Wer hat Ether gekauft? Der Händler „Abraxas“ erwarb laut CoinDesk 4.230 Ether und tauschte dafür Hyperliquid-Token.

Wie hängen Ether und Krypto-Aktien zusammen? Ether-Treasury-Firmen wie Bitmine reagieren stark auf den Ether Kurs.