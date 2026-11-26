Der Ether Kurs hat am Donnerstag nachgegeben, was die Erholung angeht: Gegen 17:25 Uhr MEZ stand Ether bei 1.684,52 Dollar, ein Plus von 2,0 Prozent in 24 Stunden – schwächer als Bitcoin mit 2,8 Prozent. Am Vormittag hatte Ethereum nach Daten der Börse Coinbase noch bei rund 1.704 Dollar notiert (4,5 Prozent im Plus, auf Wochensicht aber minus 4,0 Prozent). Die Erholung verlor also im Tagesverlauf an Schwung. Spannend ist der Blick auf die Positionierung: Wer wettet auf steigende Ether-Kurse?
Ether Kurs: 1.685 Dollar, Long-Anteil bei 61 bis 76 Prozent, Hyperliquid-Händler tauscht HYPE gegen 4.230 Ether – wer setzt auf Ethereum?
Der Ether Kurs steigt am Donnerstag um 2 Prozent auf rund 1.685 Dollar. Ein Händler tauscht Hyperliquid-Token gegen Ether, die Long-Quoten bleiben hoch. Was die Positionierung verrät – und was das für Bitmine und Co. bedeutet.
Die Positionierung
Wie viele Anleger setzen beim Ether Kurs auf steigende Kurse?
Laut Coincu lag der Anteil der Long-Positionen bei dollar-margined Ether-Kontrakten bei 61,33 Prozent, 2,72 Prozentpunkte weniger als zuvor. Bei coin-margined Kontrakten waren es 75,60 Prozent, ein Plus von 2,22 Prozentpunkten. Die beiden Zahlen laufen auseinander: Wer in Dollar absichert, nimmt Risiko heraus, wer in Ether besichert, setzt stärker auf steigende Kurse.
Dazu passt eine Einzelbewegung aus dem CoinDesk-Ticker vom Mittwoch: Der Händler „Abraxas“ verkaufte demnach 219.081 Token der Plattform Hyperliquid (HYPE) im Wert von 13,25 Millionen Dollar und kaufte dafür 4.230 Ether. Nach eigener Aussage hat er alle Mittel von Hyperliquid abgezogen. Eine einzelne Transaktion ist kein Markttrend, zeigt aber, wo Teilnehmer Liquidität parken.
|Zeitpunkt
|Ether Kurs
|Veränderung 24 Stunden
|26.11., 08:10 Uhr New York (14:10 Uhr MEZ)
|1.704 USD
|+4,5 %
|26.11., 17:25 Uhr MEZ
|1.684,52 USD
|+2,0 %
Kurse je nach Quelle und Zeitpunkt; Werte sind nicht identisch.
Quelle: CryptoTicker/CoinGecko (26.11.2026), Company Chronicle (26.11.2026, 08:10 Uhr ET)
Die Krypto-Aktien
Was bedeutet der Ether Kurs für Ether-Treasury-Firmen?
Der Ether Kurs hat direkte Folgen für Unternehmen, die Ether in der Bilanz halten. Die Bitmine Aktie ist das bekannteste Beispiel: Laut Stocktwits hielt der Konzern am 9. November 6,07 Millionen Ether, 4,97 Prozent des Umlaufs, damals zu einem Wert von 14,3 Milliarden Dollar bei einem Ether Kurs um 2.100 Dollar. Bei 1.685 Dollar ergibt sich rechnerisch ein Wert von etwa 10,2 Milliarden Dollar – ein Rückgang von rund 4 Milliarden Dollar bei unverändertem Bestand.
Auch andere Krypto-Aktien reagieren auf den Ether Kurs. Der Markt wird zudem von der Entwicklung bei Bitcoin getrieben: Die Strategy Aktie schloss am Mittwoch bei knapp 80 Dollar, die Coinbase Aktie zählte zu den Gewinnern des Tages.
Häufige Fragen zum Ether Kurs
Wie hoch ist der Ether Kurs? Am 26.11.2026 um 17:25 Uhr MEZ lag er laut CoinGecko bei 1.684,52 Dollar.
Wer hat Ether gekauft? Der Händler „Abraxas“ erwarb laut CoinDesk 4.230 Ether und tauschte dafür Hyperliquid-Token.
Wie hängen Ether und Krypto-Aktien zusammen? Ether-Treasury-Firmen wie Bitmine reagieren stark auf den Ether Kurs.
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