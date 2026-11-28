Estée-Lauder-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Kosmetikkonzern holt auf – warum die Aktie um 12,6 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Estée-Lauder-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 12,63 Prozent erholt sich der Kosmetikkonzern in der Rekordwoche des Marktes, liegt auf Fünfjahressicht aber über 66 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Estée-Lauder-Aktie (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Handelssymbol: EL) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 12,63 Prozent, am Freitag um 2,20 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Plus bei 19,55 Prozent, auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 66,50 Prozent. EL EL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr EL — — — Estée-Lauder-Wochenplus +12,63 % Estée Lauder am Freitag +2,20 % Estée Lauder auf Monatssicht +3,39 % Estée Lauder auf Fünfjahressicht -66,50 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Konsumwert in der Aufholjagd Estée Lauder stieg in der Woche deutlich stärker als der S&P 500. In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten alle elf Sektoren zu. Estée Lauder profitierte von der Kaufbereitschaft; eine eigene Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Breite Kaufbereitschaft. 02 Tiefe Fünfjahresbilanz Über 66 Prozent Minus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung, offene Ursache Der Wochenanstieg ändert an der schwachen Langfristbilanz wenig. Was für die Estée-Lauder-Aktie spricht Marken: Starke Luxusmarken.

Jahresbilanz: Plus von knapp 20 Prozent. Was die Estée-Lauder-Aktie belasten kann Schwache Langfristbilanz: Über 66 Prozent Minus in fünf Jahren.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Estée-Lauder-Aktie Unternehmen: The Estée Lauder Companies Inc.

ISIN: US5184391044 · WKN: 897933

Handelssymbol: EL (NYSE)

Branche: Kosmetik, Konsumgüter Häufige Fragen zur Estée-Lauder-Aktie Warum ist die Estée-Lauder-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 12,63 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US5184391044, WKN 897933, Handelssymbol EL. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Estée Lauder Die Estée-Lauder-Aktie holt auf, bleibt langfristig aber deutlich im Minus.

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