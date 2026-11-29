ESS Tech aus Wilsonville im US-Bundesstaat Oregon teilte mit, man habe nach Prüfung aller strategischen Alternativen den Betrieb eingestellt und beim Insolvenzgericht in Delaware einen Antrag nach Chapter 7 gestellt. Anders als das bekanntere Chapter 11 zielt dieses Verfahren nicht auf eine Sanierung, sondern auf die Abwicklung: Ein vom Gericht bestellter Treuhänder verwertet das Vermögen und bedient die Gläubiger in gesetzlicher Reihenfolge.

Am selben Tag wurden alle Beschäftigten und Führungskräfte entlassen, einschließlich des Vorstandschefs. Für Aktionäre ist die Botschaft eindeutig. Das Unternehmen erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass Inhaber von Stammaktien eine Zahlung erhalten. Seit dem 16. November läuft das Papier unter dem Kürzel GWHTQ – das angehängte Q kennzeichnet in den USA Unternehmen in einem Insolvenzverfahren.