Eisen, Salz und Wasser: Aus diesen drei Zutaten wollte ESS Tech Batterien bauen, die Wind- und Sonnenstrom über viele Stunden speichern – billig, ungiftig, nicht brennbar. Am 13. November 2026 endete der Versuch. Die ESS Tech Aktie wird nur noch außerbörslich gehandelt und kostete am Freitag einen halben US-Cent. Seit Jahresbeginn hat sie mehr als 99 Prozent verloren; Ende 2025 stand sie noch bei 1,88 Dollar.
ESS Tech Aktie: Von 1,1 Milliarden Dollar auf einen halben Cent – der Eisen-Batterie-Pionier ist am Ende
Die ESS Tech Aktie ist praktisch wertlos. Der Hersteller von Eisen-Flow-Batterien, einst als Antwort auf das Speicherproblem der Energiewende gefeiert, hat am 13. November den Betrieb eingestellt, alle Mitarbeiter entlassen und Liquidation beantragt. Aktionäre gehen nach Unternehmensangaben voraussichtlich leer aus. Die Chronik eines Absturzes – und was Anleger anderer Batterie-Aktien daraus lernen können.
Das Ende
Liquidation statt Sanierung
ESS Tech aus Wilsonville im US-Bundesstaat Oregon teilte mit, man habe nach Prüfung aller strategischen Alternativen den Betrieb eingestellt und beim Insolvenzgericht in Delaware einen Antrag nach Chapter 7 gestellt. Anders als das bekanntere Chapter 11 zielt dieses Verfahren nicht auf eine Sanierung, sondern auf die Abwicklung: Ein vom Gericht bestellter Treuhänder verwertet das Vermögen und bedient die Gläubiger in gesetzlicher Reihenfolge.
Am selben Tag wurden alle Beschäftigten und Führungskräfte entlassen, einschließlich des Vorstandschefs. Für Aktionäre ist die Botschaft eindeutig. Das Unternehmen erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass Inhaber von Stammaktien eine Zahlung erhalten. Seit dem 16. November läuft das Papier unter dem Kürzel GWHTQ – das angehängte Q kennzeichnet in den USA Unternehmen in einem Insolvenzverfahren.
Der Weg
Zu früh an die Börse
2021 kam ESS Tech über die Fusion mit einer Börsenhülle an die New Yorker Börse, bewertet mit rund 1,1 Milliarden Dollar. Die Idee überzeugte: Lithium-Batterien eignen sich für wenige Stunden, für längere Speicherdauern braucht es andere Techniken. Die Umsätze blieben jedoch winzig. 2025 erlöste das Unternehmen 1,6 Millionen Dollar bei 63,4 Millionen Dollar Verlust. Im zweiten Quartal 2026 waren es noch 73.000 Dollar Umsatz.
Es folgten Warnungen zur Fortführung, Aktienverkäufe zu immer niedrigeren Kursen und der Verlust der Börsennotierung in New York. Der Vorstandschef räumte im Sommer gegenüber dem Fachdienst Energy-Storage.news ein, die Technik sei noch nicht reif für den Markt gewesen und das Unternehmen zu früh an die Börse gegangen.
Die Lehre
Was der Fall für andere Batterie-Aktien bedeutet
Der Fall der ESS Tech Aktie zeigt drei Muster, die sich bei vielen jungen Batteriefirmen finden. Erstens: Eine gute Idee im Labor ist noch kein Produkt, das sich in Serie mit Gewinn fertigen lässt. Zweitens: Prominente Partner und Pilotprojekte ersetzen keine zahlenden Großkunden. Drittens: Wer Jahr für Jahr ein Vielfaches seines Umsatzes verliert, ist auf den Kapitalmarkt angewiesen – und der schließt sich, wenn der Kurs fällt.
Wichtig für Anleger, die das Papier noch im Depot haben: Dass die Aktie weiter gehandelt wird, bedeutet nicht, dass sie einen Wert hat. Kurse insolventer Gesellschaften schwanken oft stark, ohne dass sich an der Lage der Aktionäre etwas ändert.
Häufige Fragen zur ESS Tech Aktie
Ist ESS Tech insolvent?
Ja. Das Unternehmen hat am 13. November 2026 den Betrieb eingestellt und in den USA Liquidation nach Chapter 7 beantragt.
Bekommen Aktionäre noch Geld?
Nach Angaben des Unternehmens ist das unwahrscheinlich. Zuerst werden die Gläubiger bedient.
Was ist der Unterschied zwischen Chapter 7 und Chapter 11?
Chapter 11 dient der Sanierung eines Unternehmens, Chapter 7 seiner Abwicklung.
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