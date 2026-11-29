Die Bedingungen sind ungewöhnlich schwer: Für je fünf Bezugsrechte konnten Aktionäre sechs neue Aktien zu 14,49 Euro zeichnen. Die Aktienzahl wird sich damit mehr als verdoppeln. Zum Schlusskurs vom Freitag war Eramet an der Börse rund 491 Millionen Euro wert – weniger, als die Kapitalerhöhung einbringen soll. Die Bezugsrechte wurden vom 16. bis 25. November gehandelt, das Ergebnis will Eramet am 2. Dezember bekannt geben.

Getragen wird die Transaktion von den beiden Großaktionären: Der französische Staat und die Familienholding Sorame-CEIR haben Zeichnungszusagen abgegeben. Dividenden sind ausgesetzt, bis der Verschuldungsgrad unter 1,0 gefallen ist. Parallel verhandelt der Konzern über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinem Lithiumwerk Centenario und über einen Teil seines 38,7-Prozent-Anteils an der Nickelmine Weda Bay. Den Salar Arizaro hat Eramet bereits für 71 Millionen Dollar abgegeben.