Der 27. November 2026 war für Eramet ein Tag mit zwei Schlagzeilen. Die Eramet Aktie rutschte im Handelsverlauf auf 15,90 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren, der Schlusskurs lag bei 17,08 Euro. Und am selben Tag endete die Zeichnungsfrist für eine Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro. In einem Monat hat die Aktie des französischen Bergbaukonzerns gut 28 Prozent verloren, in drei Monaten rund 45 Prozent. Das Jahreshoch von 88,20 Euro liegt rund 80 Prozent entfernt.
Eramet Aktie: Zehnjahrestief mitten in der 500-Millionen-Kapitalerhöhung – dabei läuft die Lithium-Anlage jetzt auf Volllast
Die Eramet Aktie ist am Freitag auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen, am selben Tag endete die Bezugsfrist für 34,5 Millionen neue Aktien. Ausgerechnet das Lithiumgeschäft in Argentinien liefert derweil Rekordmengen. Die große Analyse.
Die Kapitalerhöhung
Sechs neue Aktien für fünf alte
Die Bedingungen sind ungewöhnlich schwer: Für je fünf Bezugsrechte konnten Aktionäre sechs neue Aktien zu 14,49 Euro zeichnen. Die Aktienzahl wird sich damit mehr als verdoppeln. Zum Schlusskurs vom Freitag war Eramet an der Börse rund 491 Millionen Euro wert – weniger, als die Kapitalerhöhung einbringen soll. Die Bezugsrechte wurden vom 16. bis 25. November gehandelt, das Ergebnis will Eramet am 2. Dezember bekannt geben.
Getragen wird die Transaktion von den beiden Großaktionären: Der französische Staat und die Familienholding Sorame-CEIR haben Zeichnungszusagen abgegeben. Dividenden sind ausgesetzt, bis der Verschuldungsgrad unter 1,0 gefallen ist. Parallel verhandelt der Konzern über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinem Lithiumwerk Centenario und über einen Teil seines 38,7-Prozent-Anteils an der Nickelmine Weda Bay. Den Salar Arizaro hat Eramet bereits für 71 Millionen Dollar abgegeben.
Das Lithium
Centenario erreicht die Nennkapazität
Mitten in dieser Sanierung liefert das Lithiumgeschäft. Im dritten Quartal produzierte das Werk Centenario in der argentinischen Provinz Salta 4.260 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent, 105 Prozent mehr als im Vorjahresquartal – trotz eines 14-tägigen Wartungsstillstands der Direktextraktion. Der Lithiumumsatz stieg von 7 auf 70 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen 12.700 Tonnen und 206 Millionen Euro Umsatz zu Buche.
Seit Anfang Oktober läuft die Anlage nach Unternehmensangaben auf Nennkapazität, die Barkosten lagen im Oktober unter 6.000 Dollar je Tonne; das Ziel sind 5.400 bis 5.800 Dollar. Die Prognose für 2026 von 17.000 bis 20.000 Tonnen wurde bestätigt, für 2027 stellt Eramet 20.000 bis 24.000 Tonnen in Aussicht. Eine Erweiterung um 11.000 Tonnen für rund 350 Millionen Dollar ist in Planung, eine Entscheidung darüber möglicherweise bis Ende 2027.
Das Werk läuft endlich, wie es soll – in dem Moment, in dem der Lithiumpreis einbricht. Bei Eramet kommen die guten Nachrichten zur falschen Zeit.
Die Rechnung
1.000 Dollar je Tonne sind 10 Millionen Euro Ergebnis
Eramet selbst nennt die Empfindlichkeit: Eine Veränderung des Lithiumpreises um 1.000 Dollar je Tonne bewegt das operative Ergebnis (EBITDA) um rund 10 Millionen Euro. Für das vierte Quartal unterstellt der Konzern etwa 13.000 Dollar je Tonne. Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou hat seit dem Hoch vom 13. Mai rund 61 Prozent verloren. Bei Barkosten unter 6.000 Dollar bleibt Centenario auch auf diesem Niveau profitabel – der Beitrag zum Schuldenabbau fällt aber kleiner aus als im Frühjahr erhofft.
Lithium ist zudem nur ein Teil des Konzerns. Der bereinigte Umsatz lag im dritten Quartal bei 746 Millionen Euro, davon entfiel knapp ein Zehntel auf Lithium. Für 2026 peilt Eramet ein bereinigtes EBITDA von 540 bis 610 Millionen Euro und Investitionen von 250 bis 290 Millionen Euro an.
Die Szenarien
Drei Wege für die Eramet Aktie
Bilanz repariert
Kapitalerhöhung und Anteilsverkäufe drücken die Verschuldung, Centenario liefert verlässlich. Dann rückt die Rückkehr zur Dividende näher.
Preise bleiben schwach
Bleiben Lithium, Mangan und Nickel unter Druck, reicht das frische Kapital für Stabilität, aber nicht für Wachstum. Die Erweiterung in Argentinien würde warten.
Verkäufe unter Wert
Anteilsverkäufe im Preistief bringen Geld, kosten aber künftige Erträge. Die Bedingungen dieser Geschäfte werden zum Gradmesser.
Häufige Fragen zur Eramet Aktie
Warum fällt die Eramet Aktie so stark?
Der Konzern stärkt seine Bilanz mit einer Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro zu 14,49 Euro je Aktie. Dazu kommen schwache Rohstoffpreise, vor allem bei Lithium.
Wie viel Lithium produziert Eramet?
In den ersten neun Monaten 2026 waren es 12.700 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. Für das Gesamtjahr sind 17.000 bis 20.000 Tonnen geplant.
Wann gibt es wieder eine Dividende?
Eramet hat Ausschüttungen ausgesetzt, bis der Verschuldungsgrad unter 1,0 liegt. Ein Datum nennt das Unternehmen nicht.
Wo wird die Eramet Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist Euronext Paris (Symbol ERA). In Frankfurt lautet das Kürzel ER7, in den USA wird ein ADR unter ERMAY gehandelt.
Stammdaten der Eramet Aktie
- Unternehmen
- Eramet S.A.
- ISIN
- FR0000131757
- WKN
- 892800
- Handelssymbol
- ERA (Euronext Paris)
- Handelssymbol Frankfurt
- ER7
- US-Handelssymbol
- ERMAY (ADR)
- Schlusskurs
- 17,08 Euro
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Euronext Paris vom 27. November 2026
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