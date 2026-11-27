Ein Goldkonzern im Umbau zum Schwergewicht nutzt den Tag: Die Equinox Gold Aktie (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Handelssymbol Toronto: EQX, US-Handelssymbol: EQX an der NYSE American, Frankfurt: 1LRC) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 2,57 Prozent auf 13,55 kanadische Dollar. Equinox Gold gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Equinox Gold Aktie: S&P/TSX Gewinner nach der Orla-Fusion – eine Million Unzen in Reichweite
Die Equinox Gold Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,57 Prozent auf 13,55 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Goldpreis erholt sich. Nach dem Zusammenschluss mit Orla Mining meldete der Konzern erstmals über eine Milliarde Dollar Quartalsumsatz und erhöhte die Dividende um die Hälfte.
Die Gründe für den Kursgewinn
Goldpreis plus 2 Prozent – bei hohen Kosten zählt jeder Dollar
Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in New York um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze. Die Equinox Gold Aktie reagiert darauf stärker als manche Konkurrenten, weil die Gesamtkosten mit 2.091 Dollar je Unze vergleichsweise hoch liegen. Je kleiner der Abstand zwischen Kosten und Preis, desto mehr verändert jede Preisbewegung den Gewinn.
Gold erholt sich
Zwei Tage nach dem Mehrmonatstief dreht der Preis kräftig.
Rekordzahlen
Umsatz erstmals über 1,0 Milliarde Dollar, bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) 533 Millionen Dollar.
Mehr Dividende, weniger Schulden
Equinox erhöhte die Dividende um 50 Prozent und tilgte im Quartal 190 Millionen Dollar.
Hintergrund
Aus zwei mach eins: der neue kanadische Goldriese
Am 31. Juli schloss Equinox Gold den Zusammenschluss mit Orla Mining ab. Seitdem gehören die Mine Musselwhite in Ontario und Camino Rojo in Mexiko zum Konzern; im dritten Quartal trugen sie zwei Monate bei. Zusammen mit Greenstone in Ontario und Valentine in Neufundland bildet das eine der größten Goldplattformen Kanadas. Vorstandschef Jason Simpson erwartet, auf Zwölfmonatssicht mehr als eine Million Unzen zu fördern. Valentine erreichte im September einen Monatsrekord, die Anlage lief 26 Prozent über Nennkapazität. Der Ausbau auf die doppelte Leistung ist beschlossen und kostet 436 Millionen Dollar. In Nevada begann der Bau des Projekts South Railroad.
Häufige Fragen zur Equinox Gold Aktie
Warum ist die Equinox Gold Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,57 Prozent auf 13,55 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.
Was hat sich durch die Fusion mit Orla Mining geändert?
Seit Ende Juli 2026 gehören unter anderem die Minen Musselwhite und Camino Rojo zu Equinox Gold. Die Jahresproduktion soll damit über eine Million Unzen steigen.
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