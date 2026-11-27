Warum ist die Equinox Gold Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,57 Prozent auf 13,55 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.

Was hat sich durch die Fusion mit Orla Mining geändert?

Seit Ende Juli 2026 gehören unter anderem die Minen Musselwhite und Camino Rojo zu Equinox Gold. Die Jahresproduktion soll damit über eine Million Unzen steigen.