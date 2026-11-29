Vor einem Jahr war Eos Energy einer der Stars unter den Speicherwerten: Im November 2025 kostete das Papier bis zu 19,86 Dollar. Heute ist die Eos Energy Aktie ein Pennystock. Am Mittwoch fiel sie auf 1,11 Dollar, den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Am Freitag legte sie im verkürzten Handel 8,7 Prozent auf 1,38 Dollar zu. Allein in der Woche bis zum 20. November hatte sie 37,7 Prozent verloren – ohne dass es eine neue Unternehmensmeldung gab. Der Börsenwert beträgt noch rund 506 Millionen Dollar.
Eos Energy Aktie: Von fast 20 Dollar auf 1,38 Dollar – Rekordumsatz, aber die Zeit läuft
Die Eos Energy Aktie hat binnen eines Jahres mehr als 90 Prozent verloren und in dieser Woche bei 1,11 Dollar ein neues Tief markiert. Dabei meldet der Hersteller von Zink-Batterien den höchsten Umsatz seiner Geschichte und ein Plus von 171 Prozent. Die große Analyse: warum jede verkaufte Batterie noch Geld kostet, weshalb das vierte Quartal zur Bewährungsprobe wird und was die Technik kann.
Die Technik
Zink statt Lithium, gebaut in Pittsburgh
Eos baut Batterien, die anders funktionieren als die üblichen Lithium-Ionen-Speicher. Die Z3-Module arbeiten mit Zink und einem wasserbasierten Elektrolyten. Nach Unternehmensangaben sind sie nicht brennbar, brauchen keine Kühlung und speichern Strom für 4 bis mehr als 16 Stunden. In einem unabhängigen Brandtest im Juni gab es laut Eos weder ein thermisches Durchgehen noch ein anhaltendes Feuer. Rund 91 Prozent der Wertschöpfung stammen aus den USA – ein Argument in Zeiten von Zöllen und Förderregeln, die chinesische Zellen benachteiligen.
Gefertigt wird im Raum Pittsburgh. Die zweite, stärker automatisierte Linie im Werk Thorn Hill läuft seit Juni und lieferte im dritten Quartal bereits 17 Prozent der Batterien, bei rund 20 Prozent mehr Ausstoß je Schicht als die erste Linie.
Die Zahlen
Rekordumsatz mit negativer Marge
Am 5. November meldete Eos 82,7 Millionen Dollar Umsatz, 171 Prozent mehr als im Vorjahr und 20 Prozent mehr als im Vorquartal. Das Problem steht eine Zeile tiefer: Der Bruttoverlust betrug 44,2 Millionen Dollar, die Bruttomarge minus 53 Prozent. Das ist zwar 58 Prozentpunkte besser als vor einem Jahr, heißt aber weiterhin, dass die Herstellung deutlich mehr kostet als der Verkauf einbringt. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei minus 63,8 Millionen Dollar.
Der ausgewiesene Nettogewinn von 125 Millionen Dollar ist kein operativer Erfolg. Er entsteht, weil Optionsscheine und Schulden wegen des gefallenen Aktienkurses in der Bilanz niedriger bewertet werden – ein Buchgewinn ohne Geldzufluss. Die Kasse enthielt Ende September 344,1 Millionen Dollar einschließlich gebundener Mittel.
Die Bewährungsprobe
Das größte Quartal mit halber Fabrik
Für die Eos Energy Aktie wird das laufende Quartal entscheidend. Die Jahresprognose lautete zu Jahresbeginn 300 bis 400 Millionen Dollar Umsatz, wurde im Sommer auf 300 bis 350 Millionen eingeengt und liegt nun in der unteren Hälfte dieser Spanne. Nach neun Monaten stehen 208,5 Millionen Dollar in den Büchern. Um wenigstens 300 Millionen zu erreichen, braucht Eos im vierten Quartal gut 91 Millionen Dollar – einen neuen Rekord.
Ausgerechnet jetzt steht ein Teil der Fertigung still. Die erste Produktionslinie wird seit Ende Oktober abgebaut und nach Thorn Hill verlegt; sie soll erst gegen Ende des ersten Quartals 2027 wieder laufen. Das Werk arbeitet deshalb im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr. Gelingt der Umzug, sollen die Umwandlungskosten ab 2027 um 10 bis 15 Prozent sinken. Der Auftragsbestand ging gegenüber dem Vorquartal um 5 Prozent auf 765 Millionen Dollar zurück. In seinen Risikohinweisen nennt Eos unter anderem die Kreditvereinbarung mit dem Finanzinvestor Cerberus und die mögliche Verwässerung durch neue Aktien.
Häufige Fragen zur Eos Energy Aktie
Warum ist die Eos Energy Aktie so stark gefallen?
Das Unternehmen verkauft seine Batterien noch mit Verlust, hat die Umsatzprognose mehrfach eingeengt und sich über neue Aktien finanziert. Im Februar brach der Kurs nach den Jahreszahlen an einem Tag um 39 Prozent ein.
Hat Eos Energy im dritten Quartal Gewinn gemacht?
Auf dem Papier ja, 125 Millionen Dollar. Der Gewinn stammt aber aus Bewertungseffekten bei Optionsscheinen und Schulden. Operativ schrieb Eos Verlust.
Was unterscheidet Eos von anderen Speicherherstellern?
Eos nutzt Zink statt Lithium. Die Batterien gelten als nicht brennbar und sind für lange Speicherdauern von 4 bis mehr als 16 Stunden ausgelegt.
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