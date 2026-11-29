Eos baut Batterien, die anders funktionieren als die üblichen Lithium-Ionen-Speicher. Die Z3-Module arbeiten mit Zink und einem wasserbasierten Elektrolyten. Nach Unternehmensangaben sind sie nicht brennbar, brauchen keine Kühlung und speichern Strom für 4 bis mehr als 16 Stunden. In einem unabhängigen Brandtest im Juni gab es laut Eos weder ein thermisches Durchgehen noch ein anhaltendes Feuer. Rund 91 Prozent der Wertschöpfung stammen aus den USA – ein Argument in Zeiten von Zöllen und Förderregeln, die chinesische Zellen benachteiligen.

Gefertigt wird im Raum Pittsburgh. Die zweite, stärker automatisierte Linie im Werk Thorn Hill läuft seit Juni und lieferte im dritten Quartal bereits 17 Prozent der Batterien, bei rund 20 Prozent mehr Ausstoß je Schicht als die erste Linie.