Die E.ON Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 18,88 Euro geschlossen, ein Plus von 0,11 Prozent. Gegenüber dem Schluss vom 20. November bei 18,61 Euro ergibt sich ein Wochenplus von 1,45 Prozent. Am Freitag kreuzte die E.ON Aktie zudem die 20-Tage-Linie nach oben.
E.ON Aktie: 48 Milliarden für die Netze – Deutsche Bank hebt auf 21 Euro
Die E.ON Aktie schließt am Freitag bei 18,88 Euro und gewinnt auf Wochensicht 1,45 Prozent. Deutsche Bank Research hat den Zielwert auf 21 Euro angehoben. Der Energiekonzern investiert bis 2030 rund 48 Milliarden Euro, vor allem in Stromnetze.
E.ON SE · ISIN: DE000ENAG999 · WKN: ENAG99 · Handelssymbol: EOAN (Xetra)
Das Geschäft
Netze als Wachstumsmotor
E.ON hat nach neun Monaten den bereinigten Konzernüberschuss um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesteigert und die Jahresziele bestätigt. Von 2026 bis 2030 will der Konzern rund 48 Milliarden Euro investieren, vor allem in Stromnetze. Jede Wärmepumpe, jede Ladesäule und jedes Rechenzentrum braucht einen Netzanschluss. Wie viel E.ON damit verdienen darf, legt die Bundesnetzagentur fest.
Deutsche Bank Research hob am Montag, 23. November, den Zielwert für E.ON von 20,50 auf 21,00 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die E.ON Aktie ist eine Wette auf den Netzausbau. Die Rendite darauf bestimmt nicht der Markt, sondern der Regulierer.
Häufige Fragen zur E.ON Aktie
Wo hat die E.ON Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 18,88 Euro, 0,11 Prozent im Plus.
Wie viel will E.ON investieren?
Rund 48 Milliarden Euro von 2026 bis 2030.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000ENAG999, WKN ENAG99, Handelssymbol EOAN.
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