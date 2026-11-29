Wo hat die E.ON Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 18,88 Euro, 0,11 Prozent im Plus.

Wie viel will E.ON investieren?

Rund 48 Milliarden Euro von 2026 bis 2030.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000ENAG999, WKN ENAG99, Handelssymbol EOAN.