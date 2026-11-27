Die Entain-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 5,08 Prozent auf 5,706 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus noch bei 2,25 Prozent. Der Umsatz von rund 9.200 Euro bleibt allerdings überschaubar.
Entain-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Wettkonzern springt um 5,1 Prozent – AUSTRAC-Vergleich im Fokus
Die Entain-Aktie gehört am Freitagabend zu den größten CBOE UK 100 Gewinnern. Der vorläufige Vergleich mit der australischen Aufsicht AUSTRAC bleibt der wichtigste Kurstreiber.
ENTENT
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Die Hintergründe
Ein Risiko wird kleiner
Entain einigte sich vorläufig mit der australischen Aufsicht AUSTRAC auf eine Zahlung von 185 Millionen australischen Dollar. Für Anleger heißt das: Die Unsicherheit um Höhe und Ausgang des Verfahrens wird eingegrenzt. Zugleich zeigt der Freitag eine freundliche Gesamtstimmung an der Londoner Börse.
Wie stark die Entain-Aktie vom Vergleich oder vom Gesamtmarkt getrieben wird, lässt sich aus den Daten nicht trennen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Entain plc
- ISIN
- GB00B5VQMV65
- Symbol London
- ENT
- US-Symbol
- GMVHY (OTC)
- Kurs
- 5,706 Euro
- Veränderung
- +5,08 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 12:58 Uhr
Warum steigt die Entain-Aktie?
Der vorläufige AUSTRAC-Vergleich schafft Klarheit, dazu kommt eine gute Marktstimmung.
Wie hoch ist die Zahlung an AUSTRAC?
Vorläufig 185 Millionen australische Dollar.
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