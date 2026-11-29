Das Geld kommt inzwischen aus einer anderen Ecke. Rund 70 Prozent des Quartalsumsatzes von 11,0 Millionen Dollar stammten von Drohnen- und Rüstungskunden, die Zellen aus dem Werk in Südkorea beziehen. Die Vertriebspipeline in diesem Bereich wuchs auf rund 216 Millionen Dollar. Ein internationaler Drohnenhersteller bestellte 100.000 Batterien zur Lieferung im ersten Halbjahr 2027. Für 19 Millionen Dollar verdoppelt Enovix die Kapazität in Korea bis Mitte 2027.

Für das Gesamtjahr 2027 stellt das Management 65 bis 85 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, nach knapp 37 Millionen in diesem Jahr. Fast die Hälfte des Mittelwerts sei bereits durch Aufträge gedeckt. Kurzfristig geht es allerdings zurück: Im vierten Quartal erwartet Enovix nur 9 bis 10 Millionen Dollar und damit weniger als im Vorjahr.