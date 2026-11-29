Jahrelang lautete das Versprechen: Die Silizium-Batterie von Enovix bringt dem Smartphone deutlich mehr Laufzeit. Am 12. November kam die Ernüchterung. Seither kennt die Enovix Aktie nur eine Richtung. Am Freitag schloss sie bei 1,30 Dollar, nach einem Tagesplus von 13,5 Prozent. Ende Oktober hatte sie noch 2,79 Dollar gekostet, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 9,19 Dollar. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 82 Prozent.
Enovix Aktie: 512 Millionen Dollar in der Kasse, 276 Millionen Börsenwert – der Smartphone-Traum ist vorerst geplatzt
Die Enovix Aktie hat in diesem Jahr mehr als 80 Prozent verloren und kostet nur noch 1,30 Dollar. Der Batterieentwickler aus Kalifornien hat sein wichtigstes Projekt, die Silizium-Batterie fürs Smartphone, auf Eis gelegt, 220 Stellen gestrichen und setzt jetzt auf Drohnen und Datenbrillen. Bemerkenswert: Das Unternehmen besitzt fast doppelt so viel Geld, wie es an der Börse wert ist. Die große Analyse.
Der Rückschlag
Qualifiziert, aber nicht gut genug
Die Smartphone-Zelle AI-1 hat die interne Qualifizierung bestanden. Sie erreicht aber nicht mehr das, was der Markt inzwischen verlangt: eine Energiedichte von mehr als 1.000 Wattstunden je Liter. Enovix verzichtet deshalb darauf, diese Version im Gerät testen zu lassen, und konzentriert die Silizium-Entwicklung auf Datenbrillen. Anfang November strich das Unternehmen 220 Stellen, was die Kosten um rund 8,5 Millionen Dollar im Jahr senken soll. Verwaltungsratschef T.J. Rodgers sprach vom ersten Schritt zu mehr Offenheit gegenüber den Aktionären; geführt wird das Unternehmen derzeit von Übergangschef Ryan Benton.
Der neue Plan
Drohnen, Militär und Datenbrillen
Das Geld kommt inzwischen aus einer anderen Ecke. Rund 70 Prozent des Quartalsumsatzes von 11,0 Millionen Dollar stammten von Drohnen- und Rüstungskunden, die Zellen aus dem Werk in Südkorea beziehen. Die Vertriebspipeline in diesem Bereich wuchs auf rund 216 Millionen Dollar. Ein internationaler Drohnenhersteller bestellte 100.000 Batterien zur Lieferung im ersten Halbjahr 2027. Für 19 Millionen Dollar verdoppelt Enovix die Kapazität in Korea bis Mitte 2027.
Für das Gesamtjahr 2027 stellt das Management 65 bis 85 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, nach knapp 37 Millionen in diesem Jahr. Fast die Hälfte des Mittelwerts sei bereits durch Aufträge gedeckt. Kurzfristig geht es allerdings zurück: Im vierten Quartal erwartet Enovix nur 9 bis 10 Millionen Dollar und damit weniger als im Vorjahr.
Die Bilanz
Mehr Geld als Börsenwert
Der auffälligste Punkt bei der Enovix Aktie ist die Kasse. Anfang Oktober lagen dort 512,2 Millionen Dollar, umgerechnet 2,35 Dollar je Aktie – bei einem Kurs von 1,30 Dollar. Die Rechnung hat zwei Haken. Erstens stehen Schulden dagegen: Von einer Wandelanleihe mit Laufzeit bis 2030 sind noch 232 Millionen Dollar offen, hinzu kommt eine weitere bis 2028. Zweitens verbrennt Enovix Geld: In den ersten neun Monaten flossen 100,8 Millionen Dollar ab.
Das Management nutzt die Lage aktiv. Es kaufte Wandelanleihen im Nennwert von 128 Millionen Dollar für rund 81 Millionen zurück, erwarb eigene Aktien und gab den Aktionären Optionsscheine aus, die zum Bezug neuer Aktien zu 3,00 Dollar berechtigen.
Häufige Fragen zur Enovix Aktie
Warum ist die Enovix Aktie eingebrochen?
Die Smartphone-Batterie erreicht die aktuellen Anforderungen nicht und wird vorerst nicht im Gerät getestet. Zudem erwartet Enovix im laufenden Quartal weniger Umsatz als im Vorjahr.
Womit will Enovix künftig Geld verdienen?
Mit Batterien für Drohnen, Militär und Industrie aus dem Werk in Südkorea sowie mit kleinen Silizium-Zellen für Datenbrillen.
Stimmt es, dass Enovix mehr Geld besitzt, als es an der Börse wert ist?
Ja, die liquiden Mittel übersteigen den Börsenwert. Dem stehen aber Wandelanleihen und ein hoher laufender Mittelabfluss gegenüber.
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