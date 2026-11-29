Ein genauer Blick erklärt einen Teil der Skepsis. EnerSys erhält für in den USA gefertigte Batterien Steuergutschriften. Ohne diese Förderung hätte der ausgewiesene Gewinn je Aktie im Quartal nicht 2,42 Dollar betragen, sondern 1,22 Dollar – etwa die Hälfte. Die Bruttomarge läge bei 25,2 statt 29,9 Prozent. Der Gewinn hängt also zu einem guten Teil an der US-Förderpolitik.

Dazu kommt der Ausblick. Für das laufende Quartal erwartet EnerSys 935 bis 975 Millionen Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,05 bis 3,15 Dollar, also weniger als zuletzt. Am 19. November fiel die EnerSys Aktie an einem Tag um rund 6 Prozent auf ein neues Tief.

Auf der Habenseite steht die Bilanz. Die Nettoverschuldung beträgt nur das 0,8-Fache des operativen Ergebnisses. Allein im vergangenen Quartal kaufte EnerSys für 130 Millionen Dollar eigene Aktien zurück. Außerdem hat das Unternehmen die Übernahme eines US-Herstellers von Spezialbatterien vereinbart und den ersten Auftrag für ein neues Lithium-System für Rechenzentren erhalten.