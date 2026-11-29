Keine Fantasie-Aktie, kein Start-up: EnerSys baut seit Jahrzehnten Batterien für Gabelstapler, Mobilfunkmasten, Rechenzentren und das Militär und schreibt verlässlich Gewinn. Umso auffälliger ist der Kursverlauf. Die EnerSys Aktie stand am 21. Mai bei 244,30 Dollar. Am Mittwoch fiel sie auf 122,60 Dollar, am Freitag schloss sie nach einem Plus von 3,6 Prozent bei 132,40 Dollar. Das sind rund 46 Prozent weniger als im Frühjahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Google Finance bei gut 13.
EnerSys Aktie: Gewinn plus 22 Prozent, Kurs 46 Prozent unter dem Hoch – warum der Batterie-Veteran abgestraft wird
Die EnerSys Aktie hat am Mittwoch bei 122,60 Dollar den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht und am Freitag bei 132,40 Dollar geschlossen. Der größte Hersteller von Industriebatterien verdient mehr denn je, kauft für dreistellige Millionenbeträge eigene Aktien zurück und liefert Notstrom für Rechenzentren. Die Analyse: was den Kurs seit Mai fast halbiert hat und welche Rolle eine US-Steuergutschrift spielt.
Die Zahlen
Mehr Gewinn bei gleichem Umsatz
Am 11. November legte EnerSys die Zahlen für das Quartal bis Anfang Oktober vor. Der Umsatz lag mit 949,9 Millionen Dollar auf Vorjahresniveau und unter der eigenen Prognose, was das Unternehmen mit Währungseffekten begründet. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 22 Prozent auf 3,22 Dollar, die bereinigte operative Marge von 14,1 auf 16,0 Prozent.
Die drei Sparten entwickeln sich unterschiedlich. Das Geschäft mit Netz- und Infrastrukturkunden wuchs um 3,3 Prozent, getragen von zweistelligem Wachstum bei Rechenzentren. Die kleine Sparte für Spezialbatterien, die unter anderem das Militär beliefert, legte um 21 Prozent zu. Dagegen schrumpfte das Geschäft mit Batterien für Gabelstapler um 7,8 Prozent; der Markt für Lagertechnik erholt sich langsamer als gedacht.
Der Haken
Die Hälfte des Gewinns kommt vom Finanzamt
Ein genauer Blick erklärt einen Teil der Skepsis. EnerSys erhält für in den USA gefertigte Batterien Steuergutschriften. Ohne diese Förderung hätte der ausgewiesene Gewinn je Aktie im Quartal nicht 2,42 Dollar betragen, sondern 1,22 Dollar – etwa die Hälfte. Die Bruttomarge läge bei 25,2 statt 29,9 Prozent. Der Gewinn hängt also zu einem guten Teil an der US-Förderpolitik.
Dazu kommt der Ausblick. Für das laufende Quartal erwartet EnerSys 935 bis 975 Millionen Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,05 bis 3,15 Dollar, also weniger als zuletzt. Am 19. November fiel die EnerSys Aktie an einem Tag um rund 6 Prozent auf ein neues Tief.
Auf der Habenseite steht die Bilanz. Die Nettoverschuldung beträgt nur das 0,8-Fache des operativen Ergebnisses. Allein im vergangenen Quartal kaufte EnerSys für 130 Millionen Dollar eigene Aktien zurück. Außerdem hat das Unternehmen die Übernahme eines US-Herstellers von Spezialbatterien vereinbart und den ersten Auftrag für ein neues Lithium-System für Rechenzentren erhalten.
Häufige Fragen zur EnerSys Aktie
Was stellt EnerSys her?
Industriebatterien und Stromversorgungen für Rechenzentren, Telekommunikation, Gabelstapler und militärische Anwendungen.
Warum ist die EnerSys Aktie gefallen?
Der Umsatz stagniert, der Ausblick liegt unter dem Vorquartal, und ein großer Teil des Gewinns stammt aus US-Steuergutschriften.
Zahlt EnerSys eine Dividende?
Ja, 0,2875 Dollar je Quartal. Die nächste Zahlung erfolgt am 31. Dezember 2026.
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