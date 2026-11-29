Energy Vault wurde mit einer ungewöhnlichen Idee bekannt: Strom speichern, indem man schwere Blöcke anhebt. Heute verdient das Unternehmen sein Geld mit klassischen Batteriespeichern. Es plant und baut Anlagen für Kunden – und behält immer mehr davon selbst, um über Jahre Strom und Netzdienste zu verkaufen. Von den 2,3 Milliarden Dollar Auftragsbestand entfallen rund 1,5 Milliarden auf eigene Anlagen mit wiederkehrenden Erlösen und 800 Millionen auf Projekte, die nach Fertigstellung übergeben werden.

Hinzu kommt das Thema künstliche Intelligenz. Im laufenden Quartal haben die Lieferungen für ein Projekt in Texas begonnen, das 1,25 Gigawatt Stromerzeugung und Speicher für Recheninfrastruktur kombiniert. Im dritten Quartal übernahm Energy Vault zudem Entwicklungsprojekte für Speicher mit 2,3 Gigawatt in den USA.