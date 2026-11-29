13,1 Millionen Dollar Umsatz in einem Quartal – und 2,3 Milliarden Dollar in den Auftragsbüchern. Selten liegen bei einem Unternehmen Gegenwart und Versprechen so weit auseinander. Die Energy Vault Aktie schloss am Freitag in New York bei 3,18 Dollar, ein Plus von 3,9 Prozent, nachdem sie am Mittwoch bereits 10 Prozent gewonnen hatte. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 2,38 bis 6,65 Dollar. Der Börsenwert beträgt rund 586 Millionen Dollar.
Energy Vault Aktie: 13 Millionen Dollar Umsatz, 2,3 Milliarden Auftragsbestand – jetzt muss das größte Quartal der Firmengeschichte kommen
Die Energy Vault Aktie ist am Freitag auf 3,18 Dollar gestiegen und hat sich vom Jahrestief gelöst. Der Speicherspezialist baut Batterieparks für Stromnetze und KI-Rechenzentren und will sie zunehmend selbst betreiben. Im dritten Quartal brach der Umsatz um 61 Prozent ein, doch für das Schlussquartal stellt das Management rund 250 Millionen Dollar in Aussicht. Die Analyse einer Aktie zwischen vollem Auftragsbuch und leerer Gewinnzeile.
Das Modell
Vom Anlagenbauer zum Betreiber
Energy Vault wurde mit einer ungewöhnlichen Idee bekannt: Strom speichern, indem man schwere Blöcke anhebt. Heute verdient das Unternehmen sein Geld mit klassischen Batteriespeichern. Es plant und baut Anlagen für Kunden – und behält immer mehr davon selbst, um über Jahre Strom und Netzdienste zu verkaufen. Von den 2,3 Milliarden Dollar Auftragsbestand entfallen rund 1,5 Milliarden auf eigene Anlagen mit wiederkehrenden Erlösen und 800 Millionen auf Projekte, die nach Fertigstellung übergeben werden.
Hinzu kommt das Thema künstliche Intelligenz. Im laufenden Quartal haben die Lieferungen für ein Projekt in Texas begonnen, das 1,25 Gigawatt Stromerzeugung und Speicher für Recheninfrastruktur kombiniert. Im dritten Quartal übernahm Energy Vault zudem Entwicklungsprojekte für Speicher mit 2,3 Gigawatt in den USA.
Die Wette
250 Millionen Dollar in drei Monaten
Der Umsatzeinbruch im dritten Quartal ist nach Unternehmensangaben eine Frage des Zeitplans: Abgerechnet wird, wenn Projekte Meilensteine erreichen. Das Management hält am Jahresziel von 290 bis 310 Millionen Dollar fest. Für das vierte Quartal bedeutet das rund 250 Millionen Dollar – das mit Abstand größte der Firmengeschichte. Für 2027 nennt Energy Vault vorläufig 600 bis 700 Millionen Dollar Umsatz und erstmals ein positives bereinigtes operatives Ergebnis von 40 bis 50 Millionen Dollar.
Für die Energy Vault Aktie liegt genau hier das Risiko. Verschiebt sich ein großes Projekt um wenige Wochen, wackelt das Jahresziel. Im dritten Quartal stand ein Nettoverlust von 28,2 Millionen Dollar. Das Betreibermodell bindet Kapital: Die Schulden sind seit Jahresbeginn von rund 95 auf 280 Millionen Dollar gestiegen, das bilanzielle Eigenkapital ist leicht negativ. Dem stehen 236 Millionen Dollar liquide Mittel gegenüber.
Häufige Fragen zur Energy Vault Aktie
Warum ist der Umsatz von Energy Vault eingebrochen?
Weil im dritten Quartal kaum Projekte abgerechnet wurden. Das Unternehmen erwartet den Großteil des Jahresumsatzes im vierten Quartal.
Was macht Energy Vault?
Das Unternehmen plant, baut und betreibt Batteriespeicher für Stromnetze und Rechenzentren.
Schreibt Energy Vault Gewinn?
Nein. Für 2027 stellt das Management erstmals ein positives bereinigtes operatives Ergebnis in Aussicht.
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