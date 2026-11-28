Eine Pflichtmitteilung am Donnerstagnachmittag hat die Woche entschieden: Die Energiekontor Aktie verliert vom 23. bis 27. November 7,98 Prozent und ist zweitgrößter SDAX Verlierer der Woche. Am Freitag gab sie weitere 0,66 Prozent auf rund 18,00 Euro nach.
Energiekontor Aktie SDAX Verlierer der Woche: BaFin prüft die Bilanz – der nächste Schlag nach der Gewinnwarnung
Die Energiekontor Aktie zählt zu den größten SDAX Verlierern der Woche: Der Wind- und Solarparkentwickler verliert 7,98 Prozent. Auslöser ist eine anlassbezogene Prüfung der Rechnungslegung durch die BaFin. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Energiekontor Aktie einbricht
Am Donnerstag um 15:27 Uhr teilte Energiekontor per Ad-hoc-Mitteilung mit, dass die Finanzaufsicht BaFin eine anlassbezogene Prüfung der Rechnungslegung angeordnet hat. Sie betrifft den Konzernabschluss 2025 und den Halbjahresfinanzbericht 2026, im Mittelpunkt steht nach Unternehmensangaben die Bilanzierung latenter Steuern. Die Energiekontor Aktie schloss an dem Tag, an dem der SDAX mehr als zwei Prozent gewann, 7,17 Prozent tiefer bei 18,12 Euro. Wichtig für die Einordnung: Eine Prüfung ist ein Verfahren und noch kein Befund. Ob die BaFin Fehler feststellt, ist offen.
Einordnung
Vertrauen ist schon angeschlagen
Die Nachricht trifft ein Unternehmen, das seine Anleger bereits enttäuscht hat. Der Bremer Projektentwickler hatte die Prognose für das Vorsteuerergebnis 2026 von 40 bis 60 Millionen Euro auf 5 bis 10 Millionen Euro gesenkt. Schottische Windprojekte mit zusammen 1,4 Gigawatt verschieben sich von 2029 auf 2031. Auf Jahressicht hat der SDAX Verlierer der Woche gut 46 Prozent verloren, auf Monatssicht mehr als 22 Prozent.
Häufige Fragen zur Energiekontor Aktie
Warum ist die Energiekontor Aktie SDAX Verlierer der Woche?
Die BaFin prüft anlassbezogen die Rechnungslegung des Unternehmens. Das meldete Energiekontor am 26. November per Ad-hoc-Mitteilung.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Energiekontor Aktie?
ISIN DE0005313506, Handelssymbol EKT (Xetra).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.