Warum ist die Energiekontor Aktie SDAX Verlierer der Woche?

Die BaFin prüft anlassbezogen die Rechnungslegung des Unternehmens. Das meldete Energiekontor am 26. November per Ad-hoc-Mitteilung.

Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Energiekontor Aktie?

ISIN DE0005313506, Handelssymbol EKT (Xetra).