Neue Nachrichten gibt es nicht, der Anstieg ist eine technische Gegenbewegung. Am Donnerstag um 15:27 Uhr hatte Energiekontor per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass die Finanzaufsicht BaFin eine anlassbezogene Prüfung einleitet. Gegenstand sind der Konzernabschluss 2025 samt Lagebericht und der Halbjahresbericht 2026. Die Energiekontor Aktie rutschte daraufhin zeitweise um knapp zwölf Prozent ab und schloss bei 18,12 Euro.

Am Freitag greifen erste Schnäppchenjäger zu, bei allerdings dünnen Umsätzen. Der Vorstand hatte betont, eine Prüfung bedeute nicht, dass die Rechnungslegung fehlerhaft sei. Er gehe davon aus, dass sie im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt sei.