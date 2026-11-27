Der Tag nach dem Schock beginnt versöhnlich: Die Energiekontor Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,10 Prozent auf 18,50 Euro und ist zwölftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag hatte der Bremer Projektentwickler als schwächster Wert im Index 7,17 Prozent verloren.
Energiekontor Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – nach dem BaFin-Schock wagen erste Käufer die Gegenwette
Die Energiekontor Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,10 Prozent auf 18,50 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Am Donnerstag war der Windpark-Entwickler nach der Ankündigung einer BaFin-Bilanzprüfung zeitweise um zwölf Prozent eingebrochen. Die Unsicherheit bleibt.
Der Auslöser
Warum steigt die Energiekontor Aktie heute?
Neue Nachrichten gibt es nicht, der Anstieg ist eine technische Gegenbewegung. Am Donnerstag um 15:27 Uhr hatte Energiekontor per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass die Finanzaufsicht BaFin eine anlassbezogene Prüfung einleitet. Gegenstand sind der Konzernabschluss 2025 samt Lagebericht und der Halbjahresbericht 2026. Die Energiekontor Aktie rutschte daraufhin zeitweise um knapp zwölf Prozent ab und schloss bei 18,12 Euro.
Am Freitag greifen erste Schnäppchenjäger zu, bei allerdings dünnen Umsätzen. Der Vorstand hatte betont, eine Prüfung bedeute nicht, dass die Rechnungslegung fehlerhaft sei. Er gehe davon aus, dass sie im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt sei.
Der Hintergrund
Latente Steuern und eine Stromleitung in Schottland
Im Zentrum der Prüfung steht laut Berichten die Frage, ob die in der Bilanz aktivierten latenten Steuern auf Verlustvorträge ausreichend durch künftige Gewinne gedeckt sind. Die Vorgeschichte reicht in den August zurück. Damals senkte Energiekontor die Prognose für das Vorsteuerergebnis 2026 von 40 bis 60 auf 5 bis 10 Millionen Euro, weil sich der Netzanschluss dreier Projekte in Schottland von 2029 auf 2031 verschob. An ihnen hängen rund 1,4 Gigawatt Kapazität. Im Mai hatte die Energiekontor Aktie noch über 50 Euro gekostet.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Energiekontor Aktie
Warum ist die Energiekontor Aktie heute SDAX Gewinner?
Nach dem Kurssturz vom Donnerstag setzt eine Gegenbewegung ein. Eine neue Meldung gibt es nicht.
Was prüft die BaFin?
Den Konzernabschluss 2025 und den Halbjahresbericht 2026, im Fokus stehen latente Steuern auf Verlustvorträge.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Energiekontor Aktie?
ISIN DE0005313506, WKN 531350, Handelssymbol EKT (Xetra).
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