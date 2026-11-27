Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Enel-Aktie (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker: ENL) weiterhin zu kaufen.
Enel Aktie: Diversifikation macht sich bezahlt
Aaron Alber bestätigt seine Kaufempfehlung für Enel mit einem Kursziel von 11 Euro.
Geschäftsausrichtung: Enel sei in 28 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten und verfüge über eine Erzeugungskapazität mit einer installierten Antriebsleistung von 87 GW. Davon würden rund 65 GW bzw. 75% auf Erneuerbare entfallen, womit Enel der weltweit größte Akteur auf dem Gebiet der sauberen Stromerzeugung sei. Mit einem Stromnetz von rund zwei Millionen Kilometern versorge Enel 70 Mio. Endkund:innen weltweit. Von den in den ersten neun Monaten 2026 abgesetzten 373 TWh (+4,6% gegenüber Q1-Q3 2025) seien 44% auf Italien, 31% auf die iberische Halbinsel und 25% auf den Rest der Welt entfallen.
Ergebnisentwicklung: Der Umsatz habe im Q1-Q3 2026 gegenüber dem Vorjahr um 8,9% auf EUR 65,0 Mrd. zugelegt. Höhere Erlöse in Lateinamerika, Spanien und auf dem europäischen Großhandelsstrommarkt sowie positive Wechselkurse hätten Rückgänge in Italien kompensiert. Das bereinigte EBITDA habe um 4% auf EUR 18,0 Mrd. zugelegt. Unter dem Strich hätten die Italiener in den ersten neun Monaten einen im Jahresvergleich 6% höheren Nettogewinn von EUR 6,0 Mrd. eingefahren.
Entwicklung der Segmente: Der Umsatz im Segment Global Generation & Trading sei um 7,8% auf EUR 22,9 Mrd. gestiegen, im Segment Renewable Energies um 7,2% auf EUR 9,1 Mrd. und im Segment Enel Grids um 10,6% auf EUR 18,6 Mrd. Das Netzsegment habe dabei ein ordentliches EBITDA von EUR 7,3 Mrd. erzielt, was einem Wachstum von 11,7% entspreche. Im Segment Thermal Generation & Trading sei das ordentliche EBITDA hingegen um 10,7% auf EUR 2,1 Mrd. zurückgegangen. Hauptgrund dafür seien niedrigere Margen am italienischen Heimatmarkt gewesen.
Ausblick: Enel habe erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt und erwarte ein ordentliches EBITDA von EUR 23,1 Mrd. bis 23,6 Mrd. sowie einen ordentlichen Konzerngewinn von EUR 7,1 Mrd. bis 7,3 Mrd. Der Gewinn je Aktie solle mit EUR 0,74 das obere Ende der Prognosespanne erreichen.
Strategie 2026–2028: Enel beabsichtige, in den nächsten drei Jahren insgesamt EUR 53 Mrd. zu investieren. Je zur Hälfte würden damit Erzeugungskapazitäten errichtet - hier insbesondere die Erneuerbaren ausgebaut, auf die drei Viertel des Volumens entfallen würden - und Netzinvestitionen getätigt, davon rund 55% in Italien, 20% auf der iberischen Halbinsel und 25% in Lateinamerika. Die Erzeugungskapazität solle dadurch auf über 80 GW steigen. Der Gewinn je Aktie solle von zuletzt EUR 0,69 (2025) bis ins Jahr 2028 auf EUR 0,80-0,82 steigen. Rund 90% des kumulierten Betriebsergebnisses in diesem Zeitraum würden auf reguliertes bzw. fixiertes (PPAs) Geschäft entfallen, weshalb die Ergebnisstabilität bzw. -sicherheit als sehr hoch eingeschätzt werden könne. Die Dividende je Aktie solle jährlich um durchschnittlich rund 6% zulegen.
Nachhaltigkeit: Enel habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 eine vollständige Dekarbonisierung zu erreichen. Die ursprünglich für 2030 geplante Schließung aller Kohlekraftwerke werde vorzeitig im Jahr 2027 abgeschlossen sein. Rund 65% der Erneuerbaren-Investitionen würden auf Europa entfallen, 35% auf Nordamerika. Zuletzt habe man in Übersee den Kauf eines Solarparks in South Carolina mit einer installierten Leistung von 317 MW und einer jährlichen Produktionsleistung von über 540 GWh fixiert. Der EBITDA-Beitrag der Anlage belaufe sich auf jährlich etwa USD 30 Mio. Damit halte man in Nordamerika Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien von 13,5 GW.
Enel weise ein äußerst attraktives Portfolio an Kapazitäten im Bereich erneuerbarer Energien auf und unterstütze damit voll die Energiewende-Megatrends Elektromobilität und Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeerzeugung. Kräftig zulegen werde insbesondere in den nächsten Jahren auch die KI-bedingte Stromnachfrage aus Rechenzentren, weshalb Alber die künftigen Ergebnisse gut unterstützt sehe. Weiters biete Enel eine attraktive Dividendenrendite.
Alber bestätige seine KAUF-Empfehlung sowie das Kursziel von EUR 11,00 für die Enel-Aktie. Letzteres basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Performanceerwartung schließe die Dividendenrendite mit ein. (Analyse vom 27.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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