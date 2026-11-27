Strategie 2026–2028: Enel beabsichtige, in den nächsten drei Jahren insgesamt EUR 53 Mrd. zu investieren. Je zur Hälfte würden damit Erzeugungskapazitäten errichtet - hier insbesondere die Erneuerbaren ausgebaut, auf die drei Viertel des Volumens entfallen würden - und Netzinvestitionen getätigt, davon rund 55% in Italien, 20% auf der iberischen Halbinsel und 25% in Lateinamerika. Die Erzeugungskapazität solle dadurch auf über 80 GW steigen. Der Gewinn je Aktie solle von zuletzt EUR 0,69 (2025) bis ins Jahr 2028 auf EUR 0,80-0,82 steigen. Rund 90% des kumulierten Betriebsergebnisses in diesem Zeitraum würden auf reguliertes bzw. fixiertes (PPAs) Geschäft entfallen, weshalb die Ergebnisstabilität bzw. -sicherheit als sehr hoch eingeschätzt werden könne. Die Dividende je Aktie solle jährlich um durchschnittlich rund 6% zulegen.