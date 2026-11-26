Das kanadische Unternehmen habe die Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für das Silber-Blei-Zink-Projekt Pitarrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango veröffentlicht. Sie sehe den Bau einer mechanisierten Untertagemine vor. Das riesige Ex-Projekt von SSR Mining sei die nächste Ausbaustufe des Konzerns. Das Projekt brauche aber höhere Silberpreise und es sei wahrscheinlich, dass Endeavour Silber erstaml die Bilanz konsolidieren werde, bevor man sich ins Pitarrilla-Abenteuer stürzen werde, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)