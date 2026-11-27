Die Elmos Semiconductor Aktie (ISIN DE0005677108, Ticker ELG) hat am Donnerstag kräftig zugelegt: Im Xetra-Handel stieg sie um rund 5 Prozent auf etwa 99 Euro und war damit einer der stärksten Werte im TecDAX. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Elmos Aktie profitierte von einer breiten Erholung der Techwerte und der Autozulieferer, nachdem sie am Mittwoch noch um fast 7 Prozent auf 93,10 Euro gefallen war. Für den Freitagmorgen liegt noch kein belastbarer Vorbörsenkurs vor.
Elmos Semiconductor Aktienanalyse: Zahlen stark, Kurs mehr als 50 Prozent unter dem Maihoch – ist der Rücksetzer bei Elmos übertrieben?
Die Elmos Semiconductor Aktie springt am Donnerstag um rund 5 Prozent auf etwa 99 Euro – ohne eigene Nachricht. Die Elmos Aktienanalyse zeigt: Umsatz plus 18 Prozent, operative Marge 24,6 Prozent, aber ein Kurs weit unter dem Hoch. Was die Elmos Aktienprognose der Analysten sagt.
In dieser Elmos Aktienanalyse klären wir, was hinter dem Kurssprung steckt, wie gut die Zahlen des Dortmunder Chipspezialisten wirklich sind, warum die Elmos Aktie trotzdem mehr als die Hälfte ihres Maihochs verloren hat und was die Analysten in ihrer Elmos Aktienprognose erwarten.
Der Auslöser
Was ist bei der Elmos Aktie am Donnerstag passiert?
Der Sprung der Elmos Aktie hat nach Lage der Dinge keinen unternehmensspezifischen Grund. Am Mittwoch hatte ein Ausverkauf bei KI- und Chipwerten die Branche belastet, auch Infineon verlor deutlich. Am Donnerstag drehten die US-Techwerte, Asiens Chipwerte erholten sich, und die zuvor zeitweise auf einem Mehrjahrestief notierenden Autowerte zogen an. Elmos, deren Chips vor allem in Fahrzeugen stecken, profitierte doppelt. Bemerkenswert: Die Aktie lag zwischenzeitlich bei nur noch 92,70 Euro, dem tiefsten Stand seit sechs Monaten, und bleibt auf Sicht eines Monats gut 18 Prozent im Minus.
Das Unternehmen
Was macht Elmos – und wer sind die Kunden?
Elmos entwickelt anwendungsspezifische Halbleiter, vor allem für die Automobilindustrie: Chips für Sensorik, Beleuchtung, Motorsteuerung und Einparkhilfen. Das Unternehmen sitzt in Dortmund und ist seit dem Verkauf der eigenen Wafer-Fertigung an Littelfuse im Jahr 2023 fabless, lässt seine Wafer also bei Partnern produzieren. Im September meldete Elmos eine erweiterte Kooperation mit dem Foundry-Partner SK keyfoundry und zusätzliche Wafer-Kapazität. Die Abhängigkeit von der Autokonjunktur ist hoch – das ist Chance und Risiko zugleich.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen wirklich?
Im dritten Quartal 2026 steigerte Elmos den Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Das operative EBIT legte um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro zu, die operative Marge stieg von 22,5 auf 24,6 Prozent. Nach neun Monaten stehen 481,2 Millionen Euro Umsatz (plus 16,4 Prozent) und ein operatives EBIT von 116,8 Millionen Euro (plus 33,6 Prozent) zu Buche. Der bereinigte operative Free Cashflow lag bei 87,8 Millionen Euro. Trotzdem fiel die Aktie am Tag der Zahlen um mehr als 7 Prozent: Elmos bestätigte die im Mai angehobene Prognose nur, statt sie noch einmal zu erhöhen.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|9 Monate 2026
|Q3 2026
|Umsatz
|582,6 Mio. €
|481,2 Mio. €
|166,7 Mio. €
|Umsatzwachstum
|+0,3 %
|+16,4 %
|+18,4 %
|Operatives EBIT
|127,1 Mio. €¹
|116,8 Mio. €
|41,0 Mio. €
|Operative EBIT-Marge
|21,8 %¹
|rund 24,3 %²
|24,6 %
|Bereinigter operativer FCF
|66,3 Mio. €
|87,8 Mio. €
|32,3 Mio. €
Operative Werte ohne Bewertungseffekte aus dem Barausgleich aktienbasierter Vergütung. Q3 und 9 Monate: Mitteilung vom 10.11.2026; 2025: Mitteilung vom 24.02.2026. ¹ Berichtetes EBIT bzw. Marge laut Mitteilung. ² Eigene Rechnung.
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Zum Vergleich: Für das Gesamtjahr 2025 hatte Elmos 582,6 Millionen Euro Umsatz, einen Gewinn von 101,1 Millionen Euro (5,88 Euro je Aktie) und eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie gemeldet. Zusätzlich lief ein Aktienrückkauf über 10 Millionen Euro. Die Mittelfristziele für 2030 lauten rund eine Milliarde Euro Umsatz, rund 25 Prozent EBIT-Marge und rund 17 Prozent Free Cashflow. Für 2026 erwartet das Management ein Umsatzplus von 12 Prozent (Spanne zwei Prozentpunkte), eine operative EBIT-Marge von 23 bis 26 Prozent und einen bereinigten operativen Free Cashflow von 19 Prozent (plus/minus zwei Punkte).
Die Bewertung
Wie teuer ist die Elmos Aktie nach dem Absturz?
Auf Basis des Analystenkonsenses erwarten die Fachleute für 2026 einen Umsatz von rund 660 Millionen Euro, ein EBIT von rund 161 Millionen Euro und einen Gewinn je Aktie von etwa 6,99 Euro. Für 2027 stehen 750 Millionen Euro Umsatz, 195 Millionen Euro EBIT und 8,58 Euro je Aktie im Raum. Bei einem Kurs von rund 99 Euro ergibt das nach eigener Rechnung ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 14 für 2026 und etwa 11,5 für 2027. Auf das Geschäftsjahr 2025 gerechnet liegt das KGV bei rund 17. Die Dividendenrendite beträgt auf Basis der zuletzt gezahlten 1,50 Euro rund 1,5 Prozent. Zum Vergleich mit Wettbewerbern wie Infineon, NXP oder Melexis liegen uns keine belastbaren aktuellen Bewertungskennzahlen vor.
Die Analysten
Wie sieht die Elmos Aktienprognose der Analysten aus?
Die Einschätzungen der Analysten gehen weit auseinander. Deutsche Bank Research (Analyst Robert Sanders) stuft die Elmos Aktie mit „Hold“ ein und senkte das Kursziel am 20. November von 160 auf 125 Euro; Begründung: Die Jahresziele wurden nach dem dritten Quartal nicht angehoben, operatives Geschäft und Design Wins seien positiv. Berenberg sieht die Aktie laut Studie vom 11. November mit „Buy“ und einem Kursziel von 215 Euro, MPCM (ehemals Warburg Research) bestätigte am selben Tag „Buy“ mit einem auf 180 Euro gesenkten Kursziel. Die Spanne der genannten Ziele reicht damit von 125 bis 215 Euro. Ein vollständiger, aktueller Konsens mit Anzahl der Kauf-, Halte- und Verkaufsvoten liegt uns nicht vor.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank Research
|Hold
|125 € (zuvor 160 €)
|20.11.2026
|Berenberg
|Buy
|215 €
|11.11.2026
|MPCM
|Buy
|180 € (gesenkt)
|11.11.2026
Auswahl, keine vollständige Übersicht. Kursziele und Einstufungen stammen von den genannten Häusern; aktiencheck.de gibt keine eigene Einschätzung ab.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Elmos Aktie?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Die 20-Tage-Linie verläuft bei rund 113 Euro, die 50-Tage-Linie bei rund 130 Euro und die 200-Tage-Linie bei rund 152 Euro; die Aktie notiert deutlich darunter. Kurz-, mittel- und langfristig zeigt der Trend damit nach unten. Als beschreibende Marken fallen das Sechsmonatstief bei 92,70 Euro, die runde Marke von 100 Euro und die 20-Tage-Linie auf. Auf Sicht von drei Monaten steht ein Minus von rund 27 Prozent, seit Jahresbeginn dagegen noch ein Plus von rund 2,5 Prozent. Das Jahreshoch lag im Mai bei rund 205 Euro.
Der Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Elmos Aktie jetzt?
Ein konkreter Unternehmenstermin ist für die kommenden Tage nicht bestätigt; die Geschäftszahlen für 2026 werden üblicherweise im Februar veröffentlicht. Kurzfristig dürfte die Elmos Aktie vor allem der Stimmung am Chipmarkt und den Autowerten folgen. Beobachten lässt sich, ob die Aktie einen Schlusskurs über 100 Euro schafft, wie sich die Autonachfrage entwickelt und ob das Management im Februar die Jahresziele mit einem starken vierten Quartal erreicht oder übertrifft.
Häufige Fragen zur Elmos Aktie
Warum ist die Elmos Aktie am Donnerstag gestiegen?
Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach dem Chip-Ausverkauf vom Mittwoch erholten sich Techwerte und Autowerte breit.
Wie gut sind die Zahlen in der Elmos Aktienanalyse?
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, die operative EBIT-Marge lag bei 24,6 Prozent.
Was sagt die Elmos Aktienprognose der Analysten?
Die Kursziele der genannten Häuser reichen von 125 Euro (Deutsche Bank Research, Hold) bis 215 Euro (Berenberg, Buy).
Wie hoch ist die Dividende der Elmos Aktie?
Für 2025 wurden 1,50 Euro je Aktie vorgeschlagen und ausgeschüttet, das entspricht rund 1,5 Prozent Rendite beim aktuellen Kurs.
Welche ISIN hat die Elmos Aktie?
DE0005677108, Ticker ELG, gehandelt unter anderem auf Xetra.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Einstufungen und Kursziele stammen von Deutsche Bank Research, Berenberg und MPCM und werden unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Berenberg, MPCM. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Elmos Semiconductor SE (ELG): Halten, Kursziel 125,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (20.11.2026), Berenberg (11.11.2026), MPCM (11.11.2026) vom 20.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 07:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 07:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (20.11.2026), Berenberg (11.11.2026), MPCM (11.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.