Warum ist die Elmos Aktie am Donnerstag gestiegen?

Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach dem Chip-Ausverkauf vom Mittwoch erholten sich Techwerte und Autowerte breit.

Wie gut sind die Zahlen in der Elmos Aktienanalyse?

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro, die operative EBIT-Marge lag bei 24,6 Prozent.

Was sagt die Elmos Aktienprognose der Analysten?

Die Kursziele der genannten Häuser reichen von 125 Euro (Deutsche Bank Research, Hold) bis 215 Euro (Berenberg, Buy).

Wie hoch ist die Dividende der Elmos Aktie?

Für 2025 wurden 1,50 Euro je Aktie vorgeschlagen und ausgeschüttet, das entspricht rund 1,5 Prozent Rendite beim aktuellen Kurs.

Welche ISIN hat die Elmos Aktie?

DE0005677108, Ticker ELG, gehandelt unter anderem auf Xetra.