Am Mittwoch Verlierer, am Freitag Wochensieger unter den Chipwerten: Die Elmos Semiconductor Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 6,50 Prozent und schließt bei 108,20 Euro (Xetra, comdirect). Sie ist der einzige Halbleiterhersteller unter den zehn größten TecDAX Gewinnern der Woche.
Elmos Semiconductor Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 6,5 Prozent Plus nach einer Achterbahnfahrt bis 93 Euro
Die Elmos Semiconductor Aktie gewinnt in dieser Woche 6,50 Prozent auf 108,20 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Zur Wochenmitte lag der Dortmunder Autochip-Spezialist noch tief im Minus.
Warum ist die Elmos Semiconductor Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Die Wochenbilanz verdeckt, wie wild die Woche war. Am Montag stiegen Chipwerte nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia kräftig. Am Dienstag und Mittwoch folgte ein Ausverkauf im Sektor. Elmos verlor allein am Mittwoch fast 7 Prozent und fiel auf 93,10 Euro, nahe dem Jahrestief.
Dann drehte der Markt. Am Donnerstag war Elmos mit 99,10 Euro größter Gewinner im Index, am Freitag erneut, diesmal mit 9,18 Prozent Plus. In zwei Tagen gewann die Aktie gut 16 Prozent.
Chips und Autos, beides gefragt
Elmos entwickelt Halbleiter fast ausschließlich für die Autoindustrie. Zum Wochenschluss waren beide Themen gesucht. Halbleiter- und KI-Werte erholten sich, und Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets zählt Technologie- und Autowerte zu den interessantesten Geschichten für das kommende Börsenjahr.
Die anderen Chipwerte im TecDAX beendeten die Woche dagegen im Minus: AIXTRON verlor 8,60 Prozent, Infineon 4,29 Prozent, Siltronic 1,76 Prozent. Elmos hat sich von der Branche gelöst.
Was in der neuen Woche für die Elmos Semiconductor Aktie zählt
Die Marke von 100 Euro
Sie ist zurückerobert und dient nun als Unterstützung.
Die Stimmung für Chipwerte
Laut Helaba bleiben die Kurse anfällig für schlechte Nachrichten aus dem Technologiesektor.
Die Autowerte
Ihre Erholung stützt die Nachfrage nach Elmos-Chips.
Stammdaten
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF (OTC)
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
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