Die Wochenbilanz verdeckt, wie wild die Woche war. Am Montag stiegen Chipwerte nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia kräftig. Am Dienstag und Mittwoch folgte ein Ausverkauf im Sektor. Elmos verlor allein am Mittwoch fast 7 Prozent und fiel auf 93,10 Euro, nahe dem Jahrestief.

Dann drehte der Markt. Am Donnerstag war Elmos mit 99,10 Euro größter Gewinner im Index, am Freitag erneut, diesmal mit 9,18 Prozent Plus. In zwei Tagen gewann die Aktie gut 16 Prozent.