Elmos Semiconductor Aktie: Plus 9 Prozent – der Autochip-Spezialist ist größter MDAX Gewinner, Roboter-Fantasie und Chip-Rebound zünden

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Freitag um 9,18 Prozent auf 108,20 Euro und ist der größte Gewinner im MDAX. Chipwerte erholen sich kräftig, dazu kommt die Fantasie um Chips für humanoide Roboter. In zwei Tagen hat der Dortmunder Konzern fast 17 Prozent zugelegt.

Bild: Elmos Semiconductor SE

Die Elmos Semiconductor Aktie ist der Star des Tages im MDAX. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Dortmunder Chipentwicklers bei 108,20 Euro, ein Plus von 9,10 Euro oder 9,18 Prozent. Damit ist Elmos der größte MDAX Gewinner. Seit dem Sechs-Monats-Tief vom Mittwoch bei 92,70 Euro hat die Aktie fast 17 Prozent gewonnen. Kurs der Elmos Semiconductor Aktie am Abend 108,20 EUR Tagesgewinn, Platz 1 der MDAX Gewinner +9,18 % mögliche Elmos-Chips in einem humanoiden Roboter über 120 Umsatzplus im dritten Quartal +18,4 % Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Elmos; boerse.de Der Auslöser Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Elmos profitiert zunächst von der Erholung der Chipwerte: Laut dpa-AFX gehörten Siltronic, Elmos und AIXTRON am Vormittag zu den Branchengewinnern im MDAX, der europäische Technologiesektor legte 2,5 Prozent zu. Schon am Mittag lag Elmos mit fast 8 Prozent Plus an der Indexspitze. Zusätzlich schwingt ein Zukunftsthema mit: Elmos hatte Mitte November auf der electronica in München gemeinsam mit dem chinesischen Kunden AGIBOT gezeigt, wo seine Chips in humanoiden Robotern arbeiten können. Nach Unternehmensangaben könnte ein einzelner humanoider Roboter mehr als 120 Elmos-Chips enthalten, ein Sensor-Chip steckt bereits in rollenden Robotern von AGIBOT. Konkrete Umsätze daraus beziffert Elmos bisher nicht. Die Fundamentaldaten Starkes Quartal, halbierter Kurs Im dritten Quartal setzte Elmos 166,7 Millionen Euro um, 18,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr bleibt die Prognose bei 12 Prozent Umsatzwachstum, plus oder minus zwei Prozentpunkte. Vom Rekordhoch bei 206 Euro im Mai ist die Aktie trotz der Rally noch weit entfernt. Was für die Elmos Semiconductor Aktie sprechen könnte Umsatzplus von 18,4 Prozent im dritten Quartal

Neues Wachstumsfeld Robotik

Kräftige Erholung der Chipwerte Was Anleger bedenken sollten Robotik-Umsätze noch nicht beziffert

Weit unter dem Rekordhoch

Hohe Schwankungen im Chipsektor Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie ist größter MDAX Gewinner, weil Chip-Erholung und Roboter-Fantasie zusammenkommen. Die Robotik muss sich aber erst noch in den Zahlen zeigen. FAQ Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?

Chipwerte erholen sich kräftig, dazu kommt die Fantasie um Chips für humanoide Roboter. Was hat Elmos mit humanoiden Robotern zu tun?

Elmos zeigte mit dem Kunden AGIBOT, wie seine Chips in Robotern eingesetzt werden können. Ein Roboter könnte mehr als 120 Elmos-Chips enthalten. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?

ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol: ELTTF. Fazit zur Elmos Semiconductor Aktie Die Elmos Semiconductor Aktie ist am Abend der größte MDAX Gewinner und schließt über 108 Euro. Chip-Rebound und Roboter-Fantasie treiben den Autochip-Spezialisten.

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