Die Elmos Semiconductor Aktie ist der Star des Tages im MDAX. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Dortmunder Chipentwicklers bei 108,20 Euro, ein Plus von 9,10 Euro oder 9,18 Prozent. Damit ist Elmos der größte MDAX Gewinner. Seit dem Sechs-Monats-Tief vom Mittwoch bei 92,70 Euro hat die Aktie fast 17 Prozent gewonnen.
Elmos Semiconductor Aktie: Plus 9 Prozent – der Autochip-Spezialist ist größter MDAX Gewinner, Roboter-Fantasie und Chip-Rebound zünden
Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Freitag um 9,18 Prozent auf 108,20 Euro und ist der größte Gewinner im MDAX. Chipwerte erholen sich kräftig, dazu kommt die Fantasie um Chips für humanoide Roboter. In zwei Tagen hat der Dortmunder Konzern fast 17 Prozent zugelegt.
Der Auslöser
Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Elmos profitiert zunächst von der Erholung der Chipwerte: Laut dpa-AFX gehörten Siltronic, Elmos und AIXTRON am Vormittag zu den Branchengewinnern im MDAX, der europäische Technologiesektor legte 2,5 Prozent zu. Schon am Mittag lag Elmos mit fast 8 Prozent Plus an der Indexspitze.
Zusätzlich schwingt ein Zukunftsthema mit: Elmos hatte Mitte November auf der electronica in München gemeinsam mit dem chinesischen Kunden AGIBOT gezeigt, wo seine Chips in humanoiden Robotern arbeiten können. Nach Unternehmensangaben könnte ein einzelner humanoider Roboter mehr als 120 Elmos-Chips enthalten, ein Sensor-Chip steckt bereits in rollenden Robotern von AGIBOT. Konkrete Umsätze daraus beziffert Elmos bisher nicht.
Die Fundamentaldaten
Starkes Quartal, halbierter Kurs
Im dritten Quartal setzte Elmos 166,7 Millionen Euro um, 18,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr bleibt die Prognose bei 12 Prozent Umsatzwachstum, plus oder minus zwei Prozentpunkte. Vom Rekordhoch bei 206 Euro im Mai ist die Aktie trotz der Rally noch weit entfernt.
Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie ist größter MDAX Gewinner, weil Chip-Erholung und Roboter-Fantasie zusammenkommen. Die Robotik muss sich aber erst noch in den Zahlen zeigen.
FAQ
Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie
Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?
Chipwerte erholen sich kräftig, dazu kommt die Fantasie um Chips für humanoide Roboter.
Was hat Elmos mit humanoiden Robotern zu tun?
Elmos zeigte mit dem Kunden AGIBOT, wie seine Chips in Robotern eingesetzt werden können. Ein Roboter könnte mehr als 120 Elmos-Chips enthalten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?
ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol: ELTTF.
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