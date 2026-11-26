Elmos Semiconductor Aktie: Plus 6 Prozent vom Halbjahrestief – der Autochip-Spezialist ist MDAX Gewinner und klopft an die 100 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Elmos Semiconductor Aktie steigt am Donnerstag um 6,22 Prozent auf 99,00 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Einen Tag nach dem Sechs-Monats-Tief holt der Dortmunder Chipentwickler fast den gesamten Verlust vom Mittwoch auf.

Bild: Elmos Semiconductor SE

Was am Mittwoch verloren ging, ist am Donnerstag fast wieder da. Die Elmos Semiconductor Aktie schließt bei 99,00 Euro, ein Plus von 5,80 Euro oder 6,22 Prozent. Damit gehört Elmos am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Aktie 6,90 Prozent verloren. Kurs der Elmos Semiconductor Aktie am Abend 99,00 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +6,22 % Sechs-Monats-Tief vom 25.11.2026 92,70 EUR Umsatzplus im dritten Quartal +18,4 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:30 Uhr; boerse.de; Elmos Der Auslöser Warum die Elmos Semiconductor Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Elmos profitiert von der kräftigen Erholung am deutschen Aktienmarkt. Laut dpa-AFX wurde der DAX von der Kehrtwende der US-Techwerte vom Vortag getrieben, die auch den Technologiesektor in Europa inspirierte. Erholung war zudem das Motto bei Autowerten. Für Elmos, das Chips vor allem an die Autoindustrie liefert, kamen damit beide Treiber zusammen. Am Mittwoch war die Aktie laut boerse.de bis auf 92,70 Euro und damit auf ein Sechs-Monats-Tief gefallen. Die Fundamentaldaten Wachstum trifft Tiefpreis Operativ hatte Elmos zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Der Kurs war dennoch weit unter seinen langfristigen Durchschnitt gefallen, laut boerse.de lag er am Morgen fast 39 Prozent unter der 200-Tage-Linie. Die Marke von 100 Euro ist nun wieder in greifbarer Nähe. Was für die Elmos Semiconductor Aktie sprechen könnte Umsatz im dritten Quartal plus 18,4 Prozent

Erholung bei Tech- und Autowerten

Marke von 100 Euro in Reichweite Was Anleger bedenken sollten Weit unter der 200-Tage-Linie

Erholungen zuletzt nur kurzlebig

Schwache Autoindustrie Einordnung der Redaktion: Die Elmos Semiconductor Aktie ist MDAX Gewinner, weil Tech- und Autowerte gleichzeitig gefragt sind. Erst ein Schlusskurs über 100 Euro würde die Erholung bestätigen. FAQ Häufige Fragen zur Elmos Semiconductor Aktie Warum steigt die Elmos Semiconductor Aktie heute?

Tech- und Autowerte erholen sich. Elmos profitiert als Autochip-Spezialist von beiden Bewegungen. Wo lag das jüngste Tief der Elmos Aktie?

Am Mittwoch bei 92,70 Euro, dem tiefsten Stand seit sechs Monaten. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Elmos Semiconductor Aktie?

ISIN DE0005677108, WKN 567710. Handelssymbol an deutschen Börsen: ELG. US-Handelssymbol: ELTTF. Fazit zur Elmos Semiconductor Aktie Die Elmos Semiconductor Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner. Vom Halbjahrestief geht es zurück bis an die Marke von 100 Euro.

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