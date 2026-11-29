Am Anfang jedes Computerchips, jeder Solarzelle und vieler Aluminiumteile steht ein unscheinbares graues Metall: Silizium. Kaum ein westliches Unternehmen stellt mehr davon her als Elkem aus Oslo. Die Elkem Aktie schloss am Donnerstag bei 30,20 norwegischen Kronen und legte am Freitagvormittag auf knapp 31 Kronen zu. Sie liegt damit in der Mitte ihrer Jahresspanne von 24,33 bis 37,66 Kronen – und nach Daten von Morningstar rund 15 Prozent unter ihrem Buchwert. Jetzt mehren sich die Zeichen, dass der lange Preisverfall bei Silizium zu Ende geht.
Elkem Aktie: Norwegens Silizium-Riese hebt die Preise für Ferrosilizium um mindestens zehn Prozent – dreht jetzt der Zyklus?
Zwei Jahre lang drückten Billigimporte aus China die Preise für Silizium. Jetzt erhöht Elkem die Preise, Brüssel prüft höhere Schutzzölle, und der Konzern setzt sich ehrgeizigere Margenziele. Die Elkem Aktie notiert bei rund 30 Kronen und damit unter ihrem Buchwert. Die große Analyse zur Elkem Aktie.
Elkem ASA · ISIN: NO0010816093 · WKN: A2JGEL · Handelssymbol: 1DP · US-Handelssymbol: ELKEF
Die Nachricht
Elkem dreht an der Preisschraube
Am 10. November kündigte Elkem an, die Preise für Ferrosilizium in der EU um mindestens zehn Prozent gegenüber dem dritten Quartal anzuheben – sofort oder sobald laufende Verträge es zulassen.
Ferrosilizium braucht jedes Stahlwerk. Der Konzern begründet den Schritt mit dauerhaft gestiegenen Kosten für Kohle und Energie. Wie viel die Erhöhung zum Ergebnis beiträgt, nannte Elkem nicht. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Schon im Quartalsbericht hatte der Vorstand berichtet, dass die Preise für Silizium im dritten Quartal leicht gestiegen sind und im vierten Quartal weiter anziehen.
Der Rückenwind
Brüssel prüft höhere Zölle gegen China
Silizium
Im September hat die EU-Kommission eine Überprüfung der Antidumpingzölle auf Silizium aus China eingeleitet. Derzeit liegt der Zoll bei 16,8 Prozent. Das Verfahren soll binnen zwölf Monaten abgeschlossen sein.
Ferrosilizium
Die EU hat die Zölle auf Ferrosilizium aus China von 31,2 Prozent und aus Russland von 22,7 Prozent um fünf Jahre verlängert.
CO2-Zertifikate
Für 2026 bis 2030 erhalten die norwegischen Werke von Elkem kostenlose Emissionsrechte im selben Umfang wie vergleichbare Hersteller in der EU. Im dritten Quartal kamen 1,3 Millionen zusätzliche Zertifikate für die Jahre 2021 bis 2025 hinzu.
Sauberer Strom
Elkem betreibt seine Schmelzöfen in Norwegen mit Wasserkraft. Das ist ein Kostenvorteil gegenüber Wettbewerbern in Südeuropa, die unter hohen Strompreisen leiden.
Wer Silizium im Westen herstellt, hatte zwei Jahre lang das Nachsehen. Jetzt ziehen Preise und Politik zum ersten Mal in dieselbe Richtung.
Ferroglobe PLC · ISIN: GB00BYW6GV68 · WKN: A2ACR3 · Handelssymbol: 5FG · US-Handelssymbol: GSM
Die Zahlen
Noch belastet der alte Preis
Im dritten Quartal sanken die Erlöse um 2 Prozent auf 3,59 Milliarden Kronen, das operative Ergebnis (EBITDA) ging um 14 Prozent auf 554 Millionen Kronen zurück. Verantwortlich war die größte Sparte: Im Siliziumgeschäft brach das EBITDA wegen niedriger Verkaufspreise um 43 Prozent ein. Die beiden kleineren Bereiche hielten dagegen. Die Sparte für Gießereilegierungen steigerte ihr Ergebnis um 7 Prozent, das Kohlenstoffgeschäft erzielte sein bestes Quartal seit einem Jahr.
Elkem hat sich 2026 neu aufgestellt. Das Silikongeschäft ging an den chinesischen Großaktionär Bluestar, der Konzern konzentriert sich seither auf Silizium, Legierungen und Kohlenstoff. Auf dem Kapitalmarkt-Update Ende Oktober hob Vorstandschef Dag Teigland das Margenziel an: Über den Zyklus soll die EBITDA-Marge künftig über 20 Prozent liegen, bisher galten 15 bis 20 Prozent. Als Dividende sollen 30 bis 50 Prozent des Gewinns je Aktie fließen. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 6,5 Milliarden Kronen, dem 3,3-Fachen des EBITDA.
Häufige Fragen zur Elkem Aktie
Was stellt Elkem her?
Silizium und Ferrosilizium für Chemie, Aluminium, Stahl und Elektronik, dazu Gießereilegierungen und Kohlenstoffprodukte. Das Unternehmen wurde 1904 gegründet und sitzt in Oslo.
Warum erhöht Elkem die Preise?
Der Konzern verweist auf gestiegene Kosten für Kohle und Energie. Die Erhöhung für Ferrosilizium in der EU beträgt mindestens zehn Prozent gegenüber dem dritten Quartal.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Den Bericht zum vierten Quartal will Elkem am 11. Februar 2027 vorlegen.
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