Im dritten Quartal sanken die Erlöse um 2 Prozent auf 3,59 Milliarden Kronen, das operative Ergebnis (EBITDA) ging um 14 Prozent auf 554 Millionen Kronen zurück. Verantwortlich war die größte Sparte: Im Siliziumgeschäft brach das EBITDA wegen niedriger Verkaufspreise um 43 Prozent ein. Die beiden kleineren Bereiche hielten dagegen. Die Sparte für Gießereilegierungen steigerte ihr Ergebnis um 7 Prozent, das Kohlenstoffgeschäft erzielte sein bestes Quartal seit einem Jahr.

Elkem hat sich 2026 neu aufgestellt. Das Silikongeschäft ging an den chinesischen Großaktionär Bluestar, der Konzern konzentriert sich seither auf Silizium, Legierungen und Kohlenstoff. Auf dem Kapitalmarkt-Update Ende Oktober hob Vorstandschef Dag Teigland das Margenziel an: Über den Zyklus soll die EBITDA-Marge künftig über 20 Prozent liegen, bisher galten 15 bis 20 Prozent. Als Dividende sollen 30 bis 50 Prozent des Gewinns je Aktie fließen. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 6,5 Milliarden Kronen, dem 3,3-Fachen des EBITDA.