Es gibt Aktien, die bei jeder Nachricht zucken. Und es gibt Eli Lilly. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verlangt neue Warnhinweise für die Abnehm- und Diabetesmittel des Konzerns – und die Eli Lilly Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 1.392,38 US-Dollar, ganze 16 Cent höher als am Vortag. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund acht Prozent, während der breite Markt fiel.
Eli Lilly Aktie: 1,2 Billionen Dollar schwer und kaum zu erschüttern – selbst ein FDA-Warnhinweis lässt den Kurs kalt
Die US-Behörde verlangt neue Warnhinweise für Abnehmmittel, und die Eli Lilly Aktie bewegt sich nicht. Der Konzern wächst um fast 40 Prozent. Wo die Risiken liegen.
Eli Lilly and Company · ISIN: US5324571083 · WKN: 858560 · Handelssymbol: LLY · US-Handelssymbol: LLY
Die Nachricht
Ein Warnhinweis fürs Auge
Die FDA schreibt für Medikamente der GLP-1-Klasse neue Hinweise vor, darunter die Lilly-Präparate Mounjaro und Zepbound. Sie sollen auf das Risiko einer seltenen Augenerkrankung aufmerksam machen, die den Sehnerv betrifft. Für eine Wirkstoffklasse, die Millionen Menschen einnehmen, ist das eine relevante regulatorische Änderung. Der Markt wertete sie offenkundig nicht als Bedrohung für die Verschreibungszahlen.
Rückenwind kam von anderer Seite: Eine große Ratingagentur hob am 24. November die Bonitätsnote des Konzerns um eine Stufe an. Dazu meldete Lilly eine Krebs-Kooperation mit einem Biotechunternehmen im Volumen von bis zu 5,9 Milliarden US-Dollar.
Lilly kam als Zweiter in den Markt für Abnehmspritzen und wurde Erster. Jetzt nutzt der Konzern den Geldregen, um sich für die Zeit nach den Patenten zu rüsten. Das ist die eigentliche Geschichte.
Die Einordnung
Glänzende Zahlen, anspruchsvoller Preis
Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 38,6 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie auf 7,48 US-Dollar. Für das laufende Quartal erwarten Analysten 11,09 US-Dollar je Aktie, 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Analysehaus Jefferies bestätigte am 9. November 2026 seine Einstufung „Buy“ und hob das Kursziel von 1.610 auf 1.700 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Kehrseite ist die Abhängigkeit. Mehr als zwei Drittel der Erlöse stammen inzwischen aus GLP-1-Medikamenten. Patente laufen irgendwann aus, Wettbewerber arbeiten an Tabletten und Nachfolgern, und der politische Druck auf die Preise in den USA bleibt. Die Aktie hat seit April kräftig zugelegt; Führungskräfte haben zuletzt Aktien verkauft.
Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktie
Wo steht die Eli Lilly Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 1.392,38 US-Dollar (plus 0,01 Prozent).
Was verlangt die FDA?
Neue Warnhinweise zu einer seltenen Augenerkrankung für GLP-1-Medikamente, darunter Mounjaro und Zepbound.
Wie stark wächst Eli Lilly?
Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 38,6 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar.
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