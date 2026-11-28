Eli Lilly Aktie: 1,2 Billionen Dollar schwer und kaum zu erschüttern – selbst ein FDA-Warnhinweis lässt den Kurs kalt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:04 3 Min.

Die US-Behörde verlangt neue Warnhinweise für Abnehmmittel, und die Eli Lilly Aktie bewegt sich nicht. Der Konzern wächst um fast 40 Prozent. Wo die Risiken liegen.

Bild: Eli Lilly and Company

Es gibt Aktien, die bei jeder Nachricht zucken. Und es gibt Eli Lilly. Die US-Arzneimittelbehörde FDA verlangt neue Warnhinweise für die Abnehm- und Diabetesmittel des Konzerns – und die Eli Lilly Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 1.392,38 US-Dollar, ganze 16 Cent höher als am Vortag. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund acht Prozent, während der breite Markt fiel. Eli Lilly and Company · ISIN: US5324571083 · WKN: 858560 · Handelssymbol: LLY · US-Handelssymbol: LLY Umsatzwachstum im jüngsten Quartal auf 24,4 Mrd. $ +38,6 % Schlusskurs am 27. November, plus 0,01 Prozent 1.392,38 $ Börsenwert rund 1,2 Bio. $ Umsatzanteil der GLP-1-Medikamente über zwei Drittel Quelle : Eli Lilly, Ergebnis drittes Quartal 2026; NYSE-Schlusskurs 27.11.2026 Die Nachricht Ein Warnhinweis fürs Auge Die FDA schreibt für Medikamente der GLP-1-Klasse neue Hinweise vor, darunter die Lilly-Präparate Mounjaro und Zepbound. Sie sollen auf das Risiko einer seltenen Augenerkrankung aufmerksam machen, die den Sehnerv betrifft. Für eine Wirkstoffklasse, die Millionen Menschen einnehmen, ist das eine relevante regulatorische Änderung. Der Markt wertete sie offenkundig nicht als Bedrohung für die Verschreibungszahlen. Rückenwind kam von anderer Seite: Eine große Ratingagentur hob am 24. November die Bonitätsnote des Konzerns um eine Stufe an. Dazu meldete Lilly eine Krebs-Kooperation mit einem Biotechunternehmen im Volumen von bis zu 5,9 Milliarden US-Dollar. Die Einordnung Glänzende Zahlen, anspruchsvoller Preis Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 38,6 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie auf 7,48 US-Dollar. Für das laufende Quartal erwarten Analysten 11,09 US-Dollar je Aktie, 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Analysehaus Jefferies bestätigte am 9. November 2026 seine Einstufung „Buy“ und hob das Kursziel von 1.610 auf 1.700 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Kehrseite ist die Abhängigkeit. Mehr als zwei Drittel der Erlöse stammen inzwischen aus GLP-1-Medikamenten. Patente laufen irgendwann aus, Wettbewerber arbeiten an Tabletten und Nachfolgern, und der politische Druck auf die Preise in den USA bleibt. Die Aktie hat seit April kräftig zugelegt; Führungskräfte haben zuletzt Aktien verkauft. Was für die Eli Lilly Aktie spricht Marktführerschaft bei Abnehmmitteln, fast 40 Prozent Wachstum, bessere Bonität, eine gefüllte Pipeline und Kursstärke in einem schwachen Markt. Was dagegen spricht Hohe Abhängigkeit von einer Wirkstoffklasse, neue Warnhinweise, Preisdruck, anspruchsvolle Bewertung und Insiderverkäufe. Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktie Wo steht die Eli Lilly Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 1.392,38 US-Dollar (plus 0,01 Prozent). Was verlangt die FDA?

Neue Warnhinweise zu einer seltenen Augenerkrankung für GLP-1-Medikamente, darunter Mounjaro und Zepbound. Wie stark wächst Eli Lilly?

Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 38,6 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar. Fazit: Stärke hat ihren Preis Die Eli Lilly Aktie verdaut selbst unangenehme Nachrichten ohne Kursverlust. Das zeigt das Vertrauen des Marktes – und wie viel bereits im Kurs steckt. Entscheidend bleibt, ob der Konzern seine Abhängigkeit von den Abnehmmitteln rechtzeitig verringert.

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