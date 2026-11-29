Am Freitag, 27. November, rutschte die Elevra Lithium Aktie in Sydney im Handelsverlauf auf 2,89 australische Dollar – ein neues 52-Wochen-Tief. Zum Schluss standen 3,08 Dollar auf der Tafel, 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Das Hoch der vergangenen zwölf Monate liegt bei 14,06 Dollar. An der Nasdaq, wo Hinterlegungsscheine über je zehn Aktien gehandelt werden, schloss das Papier bei 20,57 US-Dollar, nach einem Jahreshoch von 102,80 Dollar. Das Unternehmen, 2025 aus Sayona Mining und Piedmont Lithium entstanden, hat in dieser Zeit keine Katastrophe gemeldet. Im Gegenteil.
Elevra Lithium Aktie: Rekordförderung, 78 Prozent Kurssturz – und die Kasse ist fast so groß wie der Börsenwert
Die Elevra Lithium Aktie ist am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen, obwohl Nordamerikas größte Lithiummine Rekorde meldet und Hunderte Millionen Dollar auf dem Konto liegen. Was hinter dem Absturz steckt und worauf es jetzt ankommt: die große Analyse.
Die Zahlen
Die Mine läuft so gut wie selten
North American Lithium in Québec, kurz NAL, ist nach Angaben des Unternehmens die größte produzierende Lithiummine Nordamerikas. Im Septemberquartal wurden dort 466.499 Tonnen Erz gefördert, 25 Prozent mehr als im Vorquartal. Die Aufbereitung verarbeitete 364.987 Tonnen und damit in einem Quartal mehr als 360.000 Tonnen – das gab es in der Geschichte der Anlage noch nicht. Heraus kamen 54.907 Tonnen Spodumenkonzentrat, der zweithöchste Quartalswert.
Verkauft wurden 58.134 Tonnen. Der Umsatz sprang um 137 Prozent auf 74 Millionen US-Dollar, die Stückkosten sanken um 14 Prozent auf 780 US-Dollar je verkaufter Tonne. Bei einem angesetzten Preis von 1.276 US-Dollar blieb eine operative Marge von 476 Dollar je Tonne.
Der Haken
Ein Preis, der noch nicht feststeht
Genau hier liegt das Problem. Die 1.276 US-Dollar – umgerechnet auf Konzentrat mit 6 Prozent Lithiumoxid sind es 1.524 Dollar – hat Elevra anhand der Spotpreise vom 30. September geschätzt. Die endgültige Abrechnung folgt im laufenden Quartal. Und seit Ende September ist der Markt abgerutscht: Der Preisindex von Shanghai Metals Market für australisches Spodumen mit 6 Prozent Lithiumoxid lag am 27. November bei 1.060 US-Dollar, rund 30 Prozent unter Elevras Ansatz.
Bei Stückkosten von 780 Dollar wird die Luft damit dünn. Auf der Hauptversammlung im November räumte das Management den Preisverfall ein. Die Antwort des Unternehmens ist Größe: Der Ausbau von NAL ist im Septemberquartal in die Umsetzung gegangen. Nach der Vorstudie sollen die Betriebskosten über die Laufzeit der Mine danach auf 630 US-Dollar je Tonne sinken, 16 Prozent weniger als ohne Ausbau.
Die Kasse
390 Millionen Dollar – bei knapp 600 Millionen Börsenwert
Ende September lagen 319 Millionen US-Dollar auf den Konten. Am 26. Oktober kamen rund 71 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf der Beteiligung am Ewoyaa-Projekt in Ghana hinzu. Zusammen sind das rund 390 Millionen US-Dollar oder nach Redaktionsrechnung etwa 565 Millionen australische Dollar. Der Börsenwert liegt beim Schlusskurs vom Freitag bei knapp 600 Millionen australischen Dollar. Schulden aus dem im Sommer vereinbarten Finanzierungspaket sind in dieser Rechnung nicht abgezogen, und der Ausbau von NAL wird einen Teil der Mittel binden. Trotzdem zeigt der Vergleich, wie wenig der Markt dem laufenden Geschäft derzeit zutraut.
Die Projekte
LG als Abnehmer, Carolina mit Genehmigung
Am 8. Oktober unterzeichnete Elevra einen bindenden Liefervertrag mit LG Energy Solution über 240.000 Tonnen Spodumenkonzentrat. Am 17. November erhielt das Projekt Carolina Lithium in North Carolina seine Luftreinhaltegenehmigung – die letzte gesetzlich erforderliche Genehmigung. Gebaut wird deshalb noch nicht: Eine neue Studie soll im zweiten Halbjahr 2027 vorliegen, die Entscheidung hängt zudem an Flächenwidmung, Finanzierung und Partnern. Vorstandschef Lucas Dow sprach von einem wichtigen Meilenstein und kündigte an, nun den besten Weg in die Produktion zu definieren.
Elevra hat Rekorde, Abnehmer und Geld. Was fehlt, ist ein Lithiumpreis, bei dem sich Rekorde auch lohnen.
Die Szenarien
Drei Wege für die Elevra Lithium Aktie
Der Spodumenpreis erholt sich
Steigen die Preise wieder in Richtung des Septemberniveaus, verdient NAL mit den gesenkten Stückkosten ordentlich. Der Ausbau käme dann zur rechten Zeit.
Durchhalten mit voller Kasse
Bleibt der Preis nahe 1.000 Dollar, schmilzt die Marge. Die Kasse verschafft Zeit, um den Ausbau umzusetzen und die Kosten weiter zu drücken.
Preis unter den Kosten
Fällt der Preis nachhaltig unter die Stückkosten, wird jede Tonne zum Verlustgeschäft. Dann stünden Ausbau und Projekte auf dem Prüfstand, und die Kasse würde schneller schrumpfen.
Häufige Fragen zur Elevra Lithium Aktie
Was ist Elevra Lithium?
Elevra Lithium ist 2025 aus dem Zusammenschluss von Sayona Mining und Piedmont Lithium hervorgegangen. Wichtigster Vermögenswert ist die Mine North American Lithium in Québec.
Warum ist die Elevra Lithium Aktie auf ein 52-Wochen-Tief gefallen?
Der Spodumenpreis ist seit dem Herbst deutlich gesunken. Die Stückkosten der Mine liegen bei 780 US-Dollar je Tonne, der Preisindex für australisches Spodumen zuletzt bei 1.060 US-Dollar.
Wie viel Geld hat Elevra Lithium?
Ende September waren es 319 Millionen US-Dollar. Im Oktober kamen rund 71 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf der Ewoyaa-Beteiligung hinzu.
Wo wird die Elevra Lithium Aktie gehandelt?
Die Aktie ist in Sydney unter dem Kürzel ELV notiert, an der Nasdaq werden Hinterlegungsscheine unter ELVR gehandelt. Ein Schein entspricht zehn Aktien.
Stammdaten der Elevra Lithium Aktie
- Unternehmen
- Elevra Lithium Limited
- ISIN
- AU0000421851
- WKN
- A41MGV
- Handelssymbol
- ELV (Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- DML2
- US-Handelssymbol
- ELVR (Hinterlegungsschein, ISIN US8057001013, WKN A41DVS)
- Schlusskurs Sydney
- 3,08 AUD
- Schlusskurs Nasdaq
- 20,57 USD
Stand: 27.11.2026, Schlusskurse ASX und Nasdaq vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: LG Energy Solution (ISIN KR7373220003, WKN A3DCWX, Handelssymbol 373220 in Seoul, kein US-Handelssymbol) und Albemarle (ISIN US0126531013, WKN 890167, Handelssymbol ALB in New York, AMC in Frankfurt, US-Handelssymbol ALB).
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