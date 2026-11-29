North American Lithium in Québec, kurz NAL, ist nach Angaben des Unternehmens die größte produzierende Lithiummine Nordamerikas. Im Septemberquartal wurden dort 466.499 Tonnen Erz gefördert, 25 Prozent mehr als im Vorquartal. Die Aufbereitung verarbeitete 364.987 Tonnen und damit in einem Quartal mehr als 360.000 Tonnen – das gab es in der Geschichte der Anlage noch nicht. Heraus kamen 54.907 Tonnen Spodumenkonzentrat, der zweithöchste Quartalswert.

Verkauft wurden 58.134 Tonnen. Der Umsatz sprang um 137 Prozent auf 74 Millionen US-Dollar, die Stückkosten sanken um 14 Prozent auf 780 US-Dollar je verkaufter Tonne. Bei einem angesetzten Preis von 1.276 US-Dollar blieb eine operative Marge von 476 Dollar je Tonne.