Electrovaya aus der Nähe von Toronto baut Lithium-Ionen-Batterien für Gabelstapler und andere Flurförderzeuge. Die Kunden sind große Logistikbetreiber, deren Fahrzeuge rund um die Uhr laufen. Das Unternehmen wirbt mit besonders langer Lebensdauer und hoher Sicherheit seiner Zellen. Im August schloss es eine Handelsvereinbarung mit Amazon.

Die Zahlen sind für die Branche ungewöhnlich solide. In den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres blieb jeweils rund 1 Million Dollar Nettogewinn. Im dritten Quartal bis Ende Juni lag der Umsatz bei 17,7 Millionen Dollar, die Bruttomarge erreichte mit 34,9 Prozent einen Rekord, das bereinigte operative Ergebnis mit 3,7 Millionen Dollar ebenfalls. Für das Geschäftsjahr bis Ende September erwartet Electrovaya einen Rekordumsatz von rund 71 Millionen Dollar.