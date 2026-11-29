Die meisten kleinen Batteriefirmen verbrennen Geld. Electrovaya verdient welches. An der Börse hilft das derzeit wenig: Die Electrovaya Aktie stand am 2. Juni noch bei 12,78 Dollar, am Mittwoch fiel sie auf 3,05 Dollar. Am Freitag erholte sie sich um knapp 8 Prozent auf 3,80 Dollar. Der Abstand zum Hoch beträgt rund 70 Prozent, allein in den vergangenen zehn Handelstagen ging es um 20 Prozent nach unten. Der Börsenwert: rund 190 Millionen Dollar.
Electrovaya Aktie: Profitabel, Rekordumsatz, Amazon als Partner – und trotzdem 70 Prozent unter dem Hoch
Die Electrovaya Aktie hat seit Juni mehr als zwei Drittel ihres Werts verloren und am Mittwoch bei 3,05 Dollar ein Jahrestief markiert. Dabei gehört der kanadische Batteriehersteller zu den wenigen kleinen Namen der Branche, die Gewinn schreiben. In wenigen Tagen kommen die Jahreszahlen, erstmals nach US-Bilanzregeln. Die Analyse: was das Unternehmen kann und warum der Kurs so stark gefallen ist.
Das Geschäft
Batterien für Lager, die nie stillstehen
Electrovaya aus der Nähe von Toronto baut Lithium-Ionen-Batterien für Gabelstapler und andere Flurförderzeuge. Die Kunden sind große Logistikbetreiber, deren Fahrzeuge rund um die Uhr laufen. Das Unternehmen wirbt mit besonders langer Lebensdauer und hoher Sicherheit seiner Zellen. Im August schloss es eine Handelsvereinbarung mit Amazon.
Die Zahlen sind für die Branche ungewöhnlich solide. In den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres blieb jeweils rund 1 Million Dollar Nettogewinn. Im dritten Quartal bis Ende Juni lag der Umsatz bei 17,7 Millionen Dollar, die Bruttomarge erreichte mit 34,9 Prozent einen Rekord, das bereinigte operative Ergebnis mit 3,7 Millionen Dollar ebenfalls. Für das Geschäftsjahr bis Ende September erwartet Electrovaya einen Rekordumsatz von rund 71 Millionen Dollar.
Der Ausbau
Eine Fabrik in New York und ein neues Produkt
Zwei Projekte sollen das Wachstum tragen. In Jamestown im US-Bundesstaat New York richtet Electrovaya eine eigene Zell- und Modulfertigung ein. Die Anlagen für die Modulproduktion haben die Werksabnahme bestanden, die Tests der Zellanlagen laufen. Der Start ist für das Geschäftsjahr 2027 geplant.
Das zweite Projekt heißt ElvaPulse. Der im Sommer vorgestellte stationäre Speicher liefert 7 Megawatt je Block und zielt auf kurze, starke Leistungsabrufe, wie sie KI-Rechenzentren zur Absicherung ihrer Stromversorgung brauchen. Für den Vertrieb hat das Unternehmen einen eigenen Manager eingestellt. Daneben sollen Rüstung, Robotik und Flughafenfahrzeuge 2027 nennenswert zum Umsatz beitragen.
Der Kurs
Warum die Aktie trotzdem fällt
Eine einzelne schlechte Nachricht gibt es nicht. Drei Punkte erklären den Rückgang der Electrovaya Aktie. Erstens die Vorgeschichte: Der Kurs hatte sich bis Juni vervielfacht. Zweitens das Wachstum: Der Umsatz legte im dritten Geschäftsquartal nur um 3 Prozent zu, und Electrovaya senkte den Ausblick, weil Lieferungen über rund 5 Millionen Dollar ins neue Geschäftsjahr rutschen. Das Management spricht von Gegenwind in den Kernmärkten. Drittens der Markt: Kleine Wachstumswerte wurden im November breit verkauft.
Der nächste Termin steht bevor. Die geprüften Jahreszahlen werden Anfang Dezember erwartet. Sie sind die ersten nach US-Rechnungslegung – ein Schritt, mit dem Electrovaya für US-Investoren leichter zugänglich werden will.
Häufige Fragen zur Electrovaya Aktie
Was stellt Electrovaya her?
Lithium-Ionen-Batterien für Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge, künftig auch stationäre Speicher für Rechenzentren.
Ist Electrovaya profitabel?
Ja. Das Unternehmen hat in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2026 jeweils rund 1 Million Dollar Nettogewinn gemeldet.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die geprüften Jahreszahlen für das Geschäftsjahr bis Ende September werden Anfang Dezember erwartet.
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