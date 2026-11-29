Ein Land will sich flächendeckend gegen Drohnen schützen und bestellt dafür in Australien. Für Electro Optic Systems, kurz EOS, ist der Vertrag mit Kuwait über rund 370 Millionen Pfund der größte der Firmengeschichte. Die Electro Optic Systems Aktie kostete am Freitag in Deutschland 4,39 Euro. Der Haken an der Sache: Der Auftrag ist erst wirksam, wenn drei Bedingungen erfüllt sind.
Electro Optic Systems Aktie: 370-Millionen-Pfund-Auftrag aus Kuwait – doch erst muss eine Bürgschaft her
Der australische Drohnenabwehr-Spezialist Electro Optic Systems hat den größten Auftrag seiner Geschichte unterschrieben, aber er gilt nur unter Bedingungen. Dazu kommen ein Laserwaffen-Vertrag aus Europa und ein neuer Kunde im Nahen Osten. Die große Analyse der Electro Optic Systems Aktie: Auftragsbestand, Prognose und die offenen Punkte.
Die Stammdaten für Anleger: Die Electro Optic Systems Aktie hat die ISIN AU000000EOS8 und die WKN 580850. An der Heimatbörse in Sydney lautet das Handelssymbol EOS, an deutschen Börsen GP6. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol EOPSF gehandelt.
Der Großauftrag
Kuwait: groß, aber noch nicht sicher
Der Vertrag sieht eine landesweite Drohnenabwehr vor. Starten darf EOS noch nicht.
Bankbürgschaft
EOS muss eine Bürgschaft über 74 Millionen Pfund stellen. Für ein Unternehmen, das im Septemberquartal einen Mittelabfluss von 57,2 Millionen australischen Dollar meldete, ist das eine hohe Hürde.
Anzahlung
Der Kunde muss eine Vorauszahlung leisten.
Exportlizenzen
Die nötigen Ausfuhrgenehmigungen stehen aus.
Solange diese Punkte offen sind, zählt EOS den Auftrag nicht zum festen Bestand. Dieser lag Ende September bei 717 Millionen australischen Dollar. Einschließlich Kuwait wären es mehr als 1,4 Milliarden.
Das Geschäft
Laser, Geschütztürme, Drohnenabwehr
EOS entwickelt ferngesteuerte Waffenstationen, Systeme zur Drohnenabwehr und Hochenergielaser. Zwei weitere Nachrichten stützen das Bild eines wachsenden Geschäfts.
Aus einem westeuropäischen NATO-Land, nach Medienberichten den Niederlanden, kam ein Auftrag über 71,4 Millionen Euro für eine Laserwaffe mit 100 Kilowatt Leistung. Nach Unternehmensangaben ist es der erste Export eines solchen Systems.
Am 9. November meldete EOS zudem den ersten Drohnenabwehr-Auftrag aus einem weiteren Land im Nahen Osten. Er läuft über die Tochter MARSS und ist, anders als Kuwait, fest. Die Aktie stieg an dem Tag in Sydney um 6,55 Prozent auf 7,48 australische Dollar.
Das Umsatzziel für 2026 von 360 bis 400 Millionen australischen Dollar hat EOS bestätigt.
Häufige Fragen zur Electro Optic Systems Aktie
Ist der Kuwait-Auftrag sicher?
Noch nicht. Er wird erst wirksam, wenn EOS eine Bankbürgschaft über 74 Millionen Pfund stellt, der Kunde eine Anzahlung leistet und die Exportlizenzen vorliegen.
Was stellt EOS her?
Ferngesteuerte Waffenstationen, Systeme zur Drohnenabwehr und Hochenergielaser.
Wie lauten ISIN und WKN der Electro Optic Systems Aktie?
ISIN AU000000EOS8, WKN 580850.
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