EOS entwickelt ferngesteuerte Waffenstationen, Systeme zur Drohnenabwehr und Hochenergielaser. Zwei weitere Nachrichten stützen das Bild eines wachsenden Geschäfts.

Aus einem westeuropäischen NATO-Land, nach Medienberichten den Niederlanden, kam ein Auftrag über 71,4 Millionen Euro für eine Laserwaffe mit 100 Kilowatt Leistung. Nach Unternehmensangaben ist es der erste Export eines solchen Systems.

Am 9. November meldete EOS zudem den ersten Drohnenabwehr-Auftrag aus einem weiteren Land im Nahen Osten. Er läuft über die Tochter MARSS und ist, anders als Kuwait, fest. Die Aktie stieg an dem Tag in Sydney um 6,55 Prozent auf 7,48 australische Dollar.

Das Umsatzziel für 2026 von 360 bis 400 Millionen australischen Dollar hat EOS bestätigt.