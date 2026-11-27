Eldorado Gold steckt mitten im größten Umbau seiner Geschichte. In Griechenland lieferte die Mine Skouries am 8. September das erste Kupfer-Gold-Konzentrat, in der kanadischen Provinz Saskatchewan produzierte McIlvenna Bay die ersten Konzentrate. Dieses Projekt kam Anfang 2026 mit der Übernahme von Foran Mining ins Haus. Beide Minen sollen Ende des vierten Quartals die kommerzielle Produktion erreichen. Die Europäische Kommission hat Skouries im Oktober zudem als strategisches Projekt eingestuft.

Der Hochlauf verlief allerdings langsamer und teurer als geplant. Mit den Quartalszahlen am 28. Oktober senkte Eldorado die Produktionsprognose für 2026 auf 425.000 bis 475.000 Unzen Gold. Der Umsatz stieg im dritten Quartal dennoch auf 511,9 Millionen Dollar nach 434,7 Millionen im Vorjahr, der Gewinn verdoppelte sich auf 118 Millionen Dollar. Für 2027 stellt das Management 886.000 Unzen Goldäquivalent in Aussicht – gut 70 Prozent mehr als 2025.