Gold ist zurück, und die Eldorado Gold Aktie (ISIN: CA2849025093, WKN: A2PA9H, Handelssymbol Toronto: ELD, US-Handelssymbol: EGO, Xetra/Frankfurt: ELO1) nutzt die Vorlage. Kurz nach Handelsbeginn in Toronto stieg das Papier um 5,56 Prozent auf 42,34 kanadische Dollar – Platz zwei unter den S&P/TSX Gewinnern des Morgens. Der Leitindex S&P/TSX Composite gewann zur gleichen Zeit 0,83 Prozent.
Eldorado Gold Aktie: S&P/TSX Gewinner mit 5,6 Prozent Plus – zwei neue Minen vor dem Startschuss
Die Eldorado Gold Aktie gehört am Freitagmorgen zu den stärksten S&P/TSX Gewinnern: plus 5,56 Prozent auf 42,34 kanadische Dollar. Die Erholung des Goldpreises trifft auf ein Unternehmen, das mit Skouries in Griechenland und McIlvenna Bay in Kanada kurz vor dem kommerziellen Start zweier Minen steht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Goldpreis springt an – Eldorado springt mit
Der Auslöser ist die kräftige Gegenbewegung bei den Metallen. Gold verteuerte sich am Freitagmorgen in New York um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze, nachdem der Preis am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gerutscht war. Kupfer legte mehr als 4 Prozent zu, der größte Tagesgewinn seit Januar. Für die Eldorado Gold Aktie zählt beides: Das Unternehmen fördert Gold und wird mit seinen neuen Minen zunehmend auch Kupferproduzent.
Gold erholt sich
Die Unze kostet rund 2 Prozent mehr als am Vortag. Nach dem Ausverkauf der Vorwochen decken sich Anleger wieder mit Goldaktien ein.
Kupfer als zweiter Motor
Skouries produziert Kupfer-Gold-Konzentrat, McIlvenna Bay Kupfer und Zink. Der Kupfersprung vom Freitag hilft deshalb zusätzlich.
Nachholbedarf
Minenwerte hatten im November besonders stark verloren. Entsprechend heftig fällt die Gegenbewegung beim S&P/TSX Gewinner aus.
Hintergrund
Das Jahr der Inbetriebnahmen – mit Kratzern
Eldorado Gold steckt mitten im größten Umbau seiner Geschichte. In Griechenland lieferte die Mine Skouries am 8. September das erste Kupfer-Gold-Konzentrat, in der kanadischen Provinz Saskatchewan produzierte McIlvenna Bay die ersten Konzentrate. Dieses Projekt kam Anfang 2026 mit der Übernahme von Foran Mining ins Haus. Beide Minen sollen Ende des vierten Quartals die kommerzielle Produktion erreichen. Die Europäische Kommission hat Skouries im Oktober zudem als strategisches Projekt eingestuft.
Der Hochlauf verlief allerdings langsamer und teurer als geplant. Mit den Quartalszahlen am 28. Oktober senkte Eldorado die Produktionsprognose für 2026 auf 425.000 bis 475.000 Unzen Gold. Der Umsatz stieg im dritten Quartal dennoch auf 511,9 Millionen Dollar nach 434,7 Millionen im Vorjahr, der Gewinn verdoppelte sich auf 118 Millionen Dollar. Für 2027 stellt das Management 886.000 Unzen Goldäquivalent in Aussicht – gut 70 Prozent mehr als 2025.
Häufige Fragen zur Eldorado Gold Aktie
Warum zählt die Eldorado Gold Aktie heute zu den S&P/TSX Gewinnern?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 kurz nach Handelsstart um 5,56 Prozent auf 42,34 kanadische Dollar. Grund ist die starke Erholung von Gold und Kupfer nach dem Ausverkauf der Vorwochen.
Wann erreichen die neuen Minen die kommerzielle Produktion?
Eldorado Gold peilt für Skouries und McIlvenna Bay das Ende des vierten Quartals 2026 an.
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