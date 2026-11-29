Der Umsatz stieg im dritten Quartal von 1,92 auf 2,25 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn kletterte von 133,4 auf 177,9 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 244 Millionen Dollar oder 10,8 Prozent vom Umsatz, nach 9,7 Prozent ein Jahr zuvor.

Besonders stark wuchs das Geschäft mit Aufklärung und elektronischer Kampfführung mit einem Plus von 32 Prozent. Die Sparte für Landsysteme und Munition legte um 28 Prozent zu.

Der vielleicht wichtigste Wert steht in der Kapitalflussrechnung. Der freie Mittelzufluss erreichte 276 Millionen Dollar nach 101 Millionen im Vorjahresquartal. Elbit verdient also nicht nur auf dem Papier.