Die meisten Drohnen-Aktien erzählen 2026 dieselbe Geschichte: viel Hoffnung, wenig Gewinn. Elbit Systems erzählt eine andere. Der israelische Rüstungskonzern, der unter anderem die Drohne Hermes 900 baut, hat am 17. November Zahlen vorgelegt, bei denen alles nach oben zeigt: Umsatz, Gewinn, Mittelzufluss und Auftragsbestand. Die Elbit Systems Aktie legte am Tag der Zahlen vorbörslich um 7,8 Prozent zu. In Deutschland kostete sie am Freitag 634,50 Euro.
Elbit Systems Aktie: 33 Milliarden Dollar Auftragsbestand – Israels Drohnenbauer verdient, während andere Drohnen-Aktien abstürzen
Elbit Systems, Hersteller der Hermes-Drohnen, meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 33 Milliarden Dollar, 34 Prozent mehr Gewinn und einen starken Mittelzufluss. Drei Viertel der Aufträge kommen aus dem Ausland, zuletzt vor allem aus Europa. Die große Analyse der Elbit Systems Aktie nach den Quartalszahlen.
Die Stammdaten für Anleger: Die Elbit Systems Aktie hat die ISIN IL0010811243 und die WKN 904218. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet ESLT, ebenso an der Börse Tel Aviv. An deutschen Börsen lautet das Handelssymbol EB2.
Die Zahlen
Ein Quartal ohne Schwachstelle
Elbit wächst zweistellig und wird dabei profitabler.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal von 1,92 auf 2,25 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn kletterte von 133,4 auf 177,9 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 244 Millionen Dollar oder 10,8 Prozent vom Umsatz, nach 9,7 Prozent ein Jahr zuvor.
Besonders stark wuchs das Geschäft mit Aufklärung und elektronischer Kampfführung mit einem Plus von 32 Prozent. Die Sparte für Landsysteme und Munition legte um 28 Prozent zu.
Der vielleicht wichtigste Wert steht in der Kapitalflussrechnung. Der freie Mittelzufluss erreichte 276 Millionen Dollar nach 101 Millionen im Vorjahresquartal. Elbit verdient also nicht nur auf dem Papier.
Der Auftragsbestand
Europa bestellt: Arbeit für Jahre
Der Auftragsbestand ist binnen eines Jahres um 31 Prozent auf 33 Milliarden Dollar gewachsen. Rund 74 Prozent davon stammen von Kunden außerhalb Israels. Der Zuwachs im dritten Quartal kam nach einem Bericht des israelischen Wirtschaftsdienstes Calcalist überwiegend aus Europa.
Elbit Systems: Auftragsbestand Ende September
Mrd. Dollar
Quelle: Elbit Systems, Quartalsberichte 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Auftragsbestand
|30. September 2025
|25,2
|30. September 2026
|33,0
Für 2027 stellt das Management ein Umsatzwachstum im hohen Zehnprozentbereich und weiter steigende Margen in Aussicht. Die Herausforderung liegt nicht in der Nachfrage, sondern in der Fertigung: Elbit baut die Kapazitäten aus, um die Aufträge abarbeiten zu können.
Häufige Fragen zur Elbit Systems Aktie
Was macht Elbit Systems?
Elbit ist ein israelischer Rüstungs- und Technologiekonzern. Zum Angebot gehören Drohnen wie die Hermes 900, Aufklärungs- und Führungssysteme, elektronische Kampfführung sowie Landsysteme und Munition.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
33 Milliarden Dollar per Ende September 2026, ein Rekord.
Wie lauten ISIN und WKN der Elbit Systems Aktie?
ISIN IL0010811243, WKN 904218, US-Handelssymbol ESLT, deutsches Handelssymbol EB2.
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