Am 19. November legte Elastic die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor. Der Gewinn je Aktie lag nach Angaben von Google Finance mit 94 Cent 16 Prozent über den Erwartungen. Der Umsatz übertraf mit 495,95 Millionen Dollar die Schätzungen knapp. Seither hat sich der Kurs nur leicht vom Tief vor den Zahlen entfernt.