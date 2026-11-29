Die Elastic Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 84,28 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,62 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 8,9 Milliarden Dollar. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 42,05 bis 108 Dollar. Kurz vor den Zahlen war das Papier am 17. November um 6,29 Prozent auf 80,39 Dollar gefallen.
Elastic Aktie: Erwartungen geschlagen, Kurs bleibt weit unter dem Hoch – die Suchmaschinen-Firma sucht ihren Boden
Die Elastic Aktie schließt bei 84,28 Dollar. Am 19. November hatte das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 108 Dollar ist der Kurs trotzdem rund 22 Prozent entfernt.
Elastic N.V. · ISIN: NL0013056914 · US-Handelssymbol: ESTC
Die Zahlen
Besser als erwartet, ohne großen Kurseffekt
Am 19. November legte Elastic die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor. Der Gewinn je Aktie lag nach Angaben von Google Finance mit 94 Cent 16 Prozent über den Erwartungen. Der Umsatz übertraf mit 495,95 Millionen Dollar die Schätzungen knapp. Seither hat sich der Kurs nur leicht vom Tief vor den Zahlen entfernt.
Das Geschäft wächst stetig. Im ersten Quartal hatte Elastic den Umsatz um 15 Prozent auf 478 Millionen Dollar gesteigert. Die vertraglich gesicherten Umsätze der kommenden zwölf Monate stiegen um 21 Prozent auf 1,153 Milliarden Dollar. Das Unternehmen sieht sich als Anbieter von Suchtechnik für KI-Anwendungen.
Elastic liefert Quartal für Quartal. Der Kurs hängt trotzdem an der Frage, wie viel Software-Werte in Zeiten der KI noch wert sind.
Die Stimmen
Ziele weit über dem Kurs
Eine US-Großbank hob ihren Zielwert von 108 auf 114 Dollar an und blieb bei „Neutral“. Den Durchschnitt der Zielwerte gibt Yahoo Finance mit 103,19 Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Technikchef und Mitgründer Shay Banon verkaufte nach einem Bericht von Stock Analysis Aktien für 7,13 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zur Elastic Aktie
Wo schloss die Elastic Aktie am Freitag?
Bei 84,28 Dollar an der New York Stock Exchange.
Wie fielen die letzten Zahlen aus?
94 Cent Gewinn je Aktie und 495,95 Millionen Dollar Umsatz, beides über den Erwartungen.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch?
Bei 108 Dollar.
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