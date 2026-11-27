Hintergrund ist ein Paket aus Arbeitsrecht und Steuern. Die Union koppelt ihre Zustimmung an Änderungen im Arbeitsrecht; ein ungenannter Unionspolitiker sagte dem Handelsblatt: „So lange werden wir kein grünes Licht bei der Einkommensteuerreform geben.“ Die höhere Besteuerung von Spitzenverdienern, laut Handelsblatt ein „Herzensanliegen der SPD“, käme damit vorerst nicht. Frei zufolge wäre bei einer Einigung bis Weihnachten auch der Bundesrat am 18. Dezember möglich. Ohne Einigung könnten die Änderungen nicht wie geplant Anfang 2027 in Kraft treten.

Die SPD-Fraktionsvizechefin Wiebke Esdar warf Kanzler Friedrich Merz laut dts (25.11.2026) vor, bei der Einkommensteuer einen Koalitionskonflikt zu riskieren. Sie sagte dem Spiegel: „Der Kanzler widerspricht sich damit selbst.“ Beschäftigte sollten auf der ersten Gehaltsabrechnung im neuen Jahr mehr Netto sehen, fordert sie.