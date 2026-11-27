Union und SPD streiten über den Zeitplan der Einkommensteuerreform, und die Entlastung zum 1. Januar 2027 steht auf der Kippe. Die Unionsfraktion will der Reform von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) laut Handelsblatt (24.11.2026) erst zustimmen, wenn die vereinbarten Arbeitsrechts-Änderungen beschlossen sind; Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) sprach von einem „unauflöslichen Zusammenhang“. Für Anleger geht es um den Konsum: Die Reform soll rund 10 Milliarden Euro entlasten. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag um 12:10 Uhr MEZ bei 25.429,03 Punkten, ein Plus von 0,85 Prozent (finanzen.at). Die Beiersdorf Aktie (ISIN DE0005200000) gehörte laut finanzen.net mit rund 83 Euro und einem Minus von etwa 1,1 Prozent zu den Verlierern im DAX.
Einkommensteuerreform: Union und SPD streiten um Arbeitsrecht und Reichensteuer – bleibt die Entlastung zum 1. Januar?
Die Union will der Einkommensteuerreform erst zustimmen, wenn die Arbeitsrechts-Änderungen beschlossen sind, die SPD drängt auf einen Beschluss bis zum Jahreswechsel. Nun liegt ein Vorschlag zur Aufteilung der Reform auf dem Tisch. Was für Konsumaktien, die Beiersdorf Aktie und den DAX auf dem Spiel steht.
Der Streit
Warum blockiert die Union die Reform – und was fordert die SPD?
Hintergrund ist ein Paket aus Arbeitsrecht und Steuern. Die Union koppelt ihre Zustimmung an Änderungen im Arbeitsrecht; ein ungenannter Unionspolitiker sagte dem Handelsblatt: „So lange werden wir kein grünes Licht bei der Einkommensteuerreform geben.“ Die höhere Besteuerung von Spitzenverdienern, laut Handelsblatt ein „Herzensanliegen der SPD“, käme damit vorerst nicht. Frei zufolge wäre bei einer Einigung bis Weihnachten auch der Bundesrat am 18. Dezember möglich. Ohne Einigung könnten die Änderungen nicht wie geplant Anfang 2027 in Kraft treten.
Die SPD-Fraktionsvizechefin Wiebke Esdar warf Kanzler Friedrich Merz laut dts (25.11.2026) vor, bei der Einkommensteuer einen Koalitionskonflikt zu riskieren. Sie sagte dem Spiegel: „Der Kanzler widerspricht sich damit selbst.“ Beschäftigte sollten auf der ersten Gehaltsabrechnung im neuen Jahr mehr Netto sehen, fordert sie.
Am 27. November meldete Denkstrom unter Berufung auf Handelsblatt, FR und dpa ein Angebot der Union: Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg schlägt demnach vor, Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und Kindergeld noch 2026 zum 1. Januar 2027 zu beschließen. Die höhere Besteuerung von Spitzenverdienern könnte später folgen, notfalls rückwirkend. Eine Reaktion der SPD lag in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
|Eckpunkt
|2027
|2028
|Grundfreibetrag
|12.564 €
|12.900 €
|Kindergeld je Kind und Monat
|267 €
|272 €
|Arbeitnehmerpauschbetrag
|1.430 € (zuvor 1.230 €)
|–
|Spitzensteuersatz
|45 % ab 250.000 €
|47 % ab 280.000 €
Alle Zahlen laut Denkstrom (27.11.2026); Kabinettsbeschluss vom 2. September 2026, Originaldokument nicht geprüft.
Quelle: Denkstrom, ZEW (29.10.2026)
Die Folgen
Was würde die Entlastung bringen – und wo bleibt die Lücke?
Laut ZEW-Stellungnahme vom 29. Oktober (Holger Stichnoth) blieben 98 Prozent der Steuerpflichtigen hinter dem Inflationsausgleich zurück; ein voller Ausgleich würde 11,6 Milliarden Euro mehr kosten. Der DGB fordert einen Spitzensteuersatz von 52 Prozent ab 140.000 Euro. Die Reform ist damit zugleich ein Verteilungsstreit und eine Konsumfrage: Mehr Netto im Januar kann Ausgaben stützen, ein Aufschub verschiebt die Entlastung.
Die Börse
Was bedeutet der Streit für Konsumaktien, die Beiersdorf Aktie und den DAX – wer ist betroffen?
Konsumnahe Aktien wie die Beiersdorf Aktie, adidas oder Zalando hängen an der Kaufkraft der Haushalte. Eine Entlastung ab Januar würde sie tendenziell stützen, ein Aufschub nicht. Hinzu kommen Zins- und Inflationsfragen: Die EZB wird im Dezember laut Marktpreisen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zinsen erhöhen, was Kredite verteuert.
Einschätzung der Redaktion: Ein Beleg, dass der Steuerstreit die Kurse der Konsumwerte bewegt, liegt nicht vor. Beiersdorf und adidas hatten am Mittag eigene Treiber, die Reform ist bislang nicht beschlossen und daher kaum eingepreist.
Häufige Fragen
Was Leser zur Einkommensteuerreform wissen wollen
Was ist geplant? Laut Kabinettsbeschluss vom 2. September rund 10 Milliarden Euro Entlastung, unter anderem durch höheren Grundfreibetrag und mehr Kindergeld.
Warum streiten Union und SPD? Die Union will die Reform an Arbeitsrechts-Änderungen koppeln, die SPD will vor allem die höhere Besteuerung von Spitzenverdienern durchsetzen.
Wann könnte die Reform kommen? Bei einer Einigung bis Weihnachten ist laut Frei der Bundesrat am 18. Dezember möglich.
Was heißt das für die Beiersdorf Aktie? Konsumwerte profitieren von Kaufkraft; ein belegter Kurseffekt des Streits liegt nicht vor.
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