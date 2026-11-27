Der Handel feiert Rabatte, die Börse verteilt selbst welche: Die Einhell Aktie gibt am Freitagmorgen um 1,04 Prozent auf 66,60 Euro nach und ist viertgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Bewegt wurde der Kurs von wenigen Stücken, der Xetra-Umsatz lag bis dahin bei rund 4.700 Euro.
Einhell Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – ausgerechnet am Black Friday schwächelt der Akku-Werkzeugbauer
Die Einhell Vorzugsaktie verliert am Freitagmorgen 1,04 Prozent auf 66,60 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Werkzeughersteller aus Landau an der Isar hat sein Renditeziel für 2026 leicht gesenkt. Der Vorstand kaufte nach dem Kursrutsch selbst zu.
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Der Auslöser
Warum fällt die Einhell Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, und bei einem Umsatz von wenigen tausend Euro ist das Minus kein belastbares Signal. Es reiht sich aber in eine Schwächephase ein. Seit den Neunmonatszahlen vom 11. November kommt die Einhell Aktie nicht vom Fleck. Damals verlor sie 3,6 Prozent, weil der Vorstand bei der Profitabilität vorsichtiger wurde. Seit Jahresbeginn summierte sich das Minus zu diesem Zeitpunkt auf knapp 24 Prozent.
Der Black Friday, an dem Baumärkte und Onlinehändler mit Rabatten um Heimwerker werben, hilft dem SDAX Verlierer an der Börse nicht. Wie das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist, zeigt sich erst in den Jahreszahlen.
Der Hintergrund
Umsatz hält, Marge gibt nach
Einhell steigerte den Umsatz von Januar bis September 2026 um 1,5 Prozent auf 910,9 Millionen Euro. Am Jahresziel von rund 1,2 Milliarden Euro hält der Konzern fest. Die erwartete Rendite vor Steuern setzte er dagegen von rund 9 Prozent auf 8,5 bis 9,0 Prozent herab. Herzstück der Strategie bleibt die Akkuplattform Power X-Change, deren Sortiment bis Ende 2029 auf mehr als 500 Geräte wachsen soll.
Ein Zeichen des Vertrauens kam von innen: Finanzvorstand Michael Brunner kaufte am 12. November 100 Aktien zu durchschnittlich 66,90 Euro. Der aktuelle Kurs der Einhell Aktie liegt knapp darunter.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Einhell Aktie
Warum ist die Einhell Aktie heute SDAX Verlierer?
Bei sehr geringem Umsatz drücken einzelne Verkäufe den Kurs. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Was hat Einhell an der Prognose geändert?
Die erwartete Vorsteuerrendite 2026 liegt nun bei 8,5 bis 9,0 Prozent statt rund 9 Prozent. Das Umsatzziel blieb unverändert.
Wie lauten ISIN und WKN der Einhell Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE000A40ESU3, WKN A40ESU.
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