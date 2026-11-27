Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, und bei einem Umsatz von wenigen tausend Euro ist das Minus kein belastbares Signal. Es reiht sich aber in eine Schwächephase ein. Seit den Neunmonatszahlen vom 11. November kommt die Einhell Aktie nicht vom Fleck. Damals verlor sie 3,6 Prozent, weil der Vorstand bei der Profitabilität vorsichtiger wurde. Seit Jahresbeginn summierte sich das Minus zu diesem Zeitpunkt auf knapp 24 Prozent.

Der Black Friday, an dem Baumärkte und Onlinehändler mit Rabatten um Heimwerker werben, hilft dem SDAX Verlierer an der Börse nicht. Wie das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist, zeigt sich erst in den Jahreszahlen.