Warum ist die Einhell Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie erholte sich mit dem Markt vom Rücksetzer nach den Neunmonatszahlen. Eine Unternehmensnachricht fehlt.

Wie lauten ISIN und WKN der Einhell Aktie?

Vorzugsaktie: ISIN DE000A40ESU3, WKN A40ESU.