Still und unauffällig nach oben: Die Einhell Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 7,51 Prozent und ist elftgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag schloss die Vorzugsaktie unverändert bei rund 67,30 Euro. Der Handel in dem Titel ist dünn, die Wochenbilanz trotzdem eindeutig.
Einhell Aktie SDAX Gewinner der Woche: 7,5 Prozent Plus in der Black-Friday-Woche – der Finanzchef kaufte zum richtigen Zeitpunkt
Die Einhell Vorzugsaktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Werkzeughersteller gewinnt 7,51 Prozent. Nach dem Kursrutsch im Anschluss an die Neunmonatszahlen greifen Anleger wieder zu. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Einhell Aktie wieder gefragt ist
Eine Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Die Einhell Aktie erholt sich von dem Rücksetzer, den die Neunmonatszahlen am 11. November ausgelöst hatten. Damals verlor sie 3,6 Prozent, weil der Vorstand bei der Profitabilität etwas vorsichtiger wurde. Mit der Markterholung seit Donnerstag kamen die Käufer zurück. Dazu passt der Kalender: In der Woche des Black Friday, in der Baumärkte und Onlinehändler um Heimwerker werben, rücken Konsumwerte in den Blick.
Ein Insider lag mit seinem Timing richtig. Finanzvorstand Michael Brunner kaufte am 12. November 100 Aktien zu durchschnittlich 66,90 Euro. Der SDAX Gewinner der Woche notiert nun leicht darüber.
Einordnung
Umsatz hält, Marge gibt leicht nach
Einhell steigerte den Umsatz von Januar bis September 2026 um 1,5 Prozent auf 910,9 Millionen Euro. Am Jahresziel von rund 1,2 Milliarden Euro hält der Konzern fest, die erwartete Rendite vor Steuern setzte er von rund 9 Prozent auf 8,5 bis 9,0 Prozent herab. Herzstück bleibt die Akkuplattform Power X-Change. Auf Jahressicht liegt die Einhell Aktie noch 18,5 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Einhell Aktie
Warum ist die Einhell Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie erholte sich mit dem Markt vom Rücksetzer nach den Neunmonatszahlen. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie lauten ISIN und WKN der Einhell Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE000A40ESU3, WKN A40ESU.
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