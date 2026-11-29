Das Modell EH216-S ist eine Drohne mit 16 Rotoren und zwei Sitzen. Sie fliegt ohne Piloten an Bord. EHang besitzt dafür von der chinesischen Luftfahrtbehörde die Musterzulassung, die Produktionszulassung und das Lufttüchtigkeitszeugnis. Nach Unternehmensangaben hat die Modellreihe in 23 Ländern fast 100.000 Flüge absolviert.

Was fehlt, ist der Alltag. Der reguläre Passagierbetrieb gegen Bezahlung kommt in China langsamer voran als erhofft. Im August zog EHang deshalb sein Umsatzziel von 600 Millionen Yuan für 2026 zurück und nannte kein neues. Die Begründung: Nach Sicherheitsvorfällen in der Branche gingen die Behörden vorsichtiger vor, der Zeitpunkt weiterer Genehmigungen sei ungewiss.