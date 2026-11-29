Vor einem Jahr kostete die EHang Aktie mehr als 15 Dollar. Am Freitag ging sie in New York mit 2,58 Dollar aus dem Handel, nachdem sie am Mittwoch im Tagesverlauf bis auf 2,16 Dollar gefallen war – so tief wie nie zuvor. Vom 52-Wochen-Hoch hat das Papier des chinesischen Flugtaxi-Bauers damit rund 83 Prozent verloren. Allein in der Woche bis zum 20. November betrug das Minus fast ein Drittel.
EHang Aktie: Rekordtief vor den Quartalszahlen – jetzt muss der Flugtaxi-Pionier liefern
EHang baut Drohnen, die Menschen ohne Piloten befördern, und besitzt dafür als erstes Unternehmen alle Zulassungen in China. Die EHang Aktie ist dennoch auf ein Rekordtief gefallen, die Jahresprognose ist gestrichen. Anfang Dezember stehen die Quartalszahlen an. Die große Analyse: was schiefläuft und was Anleger jetzt erwarten können.
Die Stammdaten für Anleger: Gehandelt werden Hinterlegungsscheine (ADR) auf EHang-Aktien. Sie haben die ISIN US26853E1029 und die WKN A2PWWB. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet EH, das deutsche Handelssymbol 3UIA.
Das Problem
Zugelassen, aber ausgebremst
EHang hat geschafft, woran westliche Konkurrenten seit Jahren arbeiten. Geholfen hat es der Aktie nicht.
Das Modell EH216-S ist eine Drohne mit 16 Rotoren und zwei Sitzen. Sie fliegt ohne Piloten an Bord. EHang besitzt dafür von der chinesischen Luftfahrtbehörde die Musterzulassung, die Produktionszulassung und das Lufttüchtigkeitszeugnis. Nach Unternehmensangaben hat die Modellreihe in 23 Ländern fast 100.000 Flüge absolviert.
Was fehlt, ist der Alltag. Der reguläre Passagierbetrieb gegen Bezahlung kommt in China langsamer voran als erhofft. Im August zog EHang deshalb sein Umsatzziel von 600 Millionen Yuan für 2026 zurück und nannte kein neues. Die Begründung: Nach Sicherheitsvorfällen in der Branche gingen die Behörden vorsichtiger vor, der Zeitpunkt weiterer Genehmigungen sei ungewiss.
Die Zahlen
Weniger Auslieferungen, höhere Verluste
Im zweiten Quartal setzte EHang 77,9 Millionen Yuan um, umgerechnet 11,5 Millionen Dollar. Das waren 31,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ausgeliefert wurden 36 Fluggeräte nach 52 im Vorjahresquartal. Der Nettoverlust lag bei 128,3 Millionen Yuan oder 18,9 Millionen Dollar.
EHang: ausgelieferte Passagierdrohnen je Quartal
Stück
Quelle: EHang, Quartalsbericht zum zweiten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auslieferungen
|2. Quartal 2025
|52
|1. Quartal 2026
|4
|2. Quartal 2026
|36
Zwei Dinge sprechen für das Unternehmen. Die Bruttomarge liegt mit 61,2 Prozent weit über dem, was Drohnenhersteller sonst erreichen. Und mit umgerechnet 137 Millionen Dollar an Barmitteln und Geldanlagen ist EHang vorerst finanziert.
Der Termin
Worauf es bei den Quartalszahlen ankommt
Die Zahlen zum dritten Quartal werden nach Angaben des Datenanbieters Longbridge am Freitag, 4. Dezember, vor US-Börsenstart erwartet. Analysten rechnen demnach im Schnitt mit einem Umsatz von rund 20,7 Millionen Dollar und einem Verlust von 23 Cent je Hinterlegungsschein.
Neue Prognose?
Seit August fehlt ein Jahresziel. Nennt EHang wieder eines, wäre das ein Zeichen, dass die Behörden berechenbarer geworden sind.
Auslieferungen
Nach 4 und 36 Geräten in den ersten beiden Quartalen muss die Stückzahl steigen, damit die Erwartungen erfüllt werden.
Ausland
In Thailand strebt EHang noch 2026 eine Betriebserlaubnis für kommerzielle Flüge an. In Hongkong laufen Testflüge in einem Erprobungsprogramm der Regierung.
Häufige Fragen zur EHang Aktie
Was ist das Besondere an EHang?
EHang baut Passagierdrohnen, die ohne Piloten fliegen, und hat dafür in China alle drei nötigen Zulassungen erhalten.
Warum fällt die EHang Aktie?
Der Umsatz sinkt, die Jahresprognose wurde gestrichen und der kommerzielle Passagierbetrieb verzögert sich. Zuletzt gaben zudem chinesische Aktien in den USA insgesamt nach.
Wie lauten ISIN und WKN der EHang Aktie?
ISIN US26853E1029, WKN A2PWWB, Nasdaq-Symbol EH.
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