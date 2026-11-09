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EdR AM Market Flash: Im Zwiespalt zwischen Euphorie und Verunsicherung

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 14:25 3 Min. Edmond de Rothschild Asset Management

Nizard bleibt trotz der Technologiekorrektur für Aktien optimistisch, setzt aber auf breitere Diversifizierung und mehr Anleihen.

Bild: Photo by Aditya Vyas / Unsplash

Den Demokraten gelang bei den US-Zwischenwahlen ein Erdrutschsieg mit mindestens 254 von 435 Sitzen im Repräsentantenhaus und 54 von 100 Sitzen im Senat, so Michaël Nizard, Global Head of Asset Allocation Research bei Edmond de Rothschild Asset Management im aktuellen Market Flash. Zudem hätten sie die Kontrolle über die Parlamente in einer Reihe von Bundesstaaten übernommen, darunter Texas, Georgia und Ohio. Die Ergebnisse könnten einigen von Donald Trumps Vorhaben einen Riegel vorschieben, auch wenn sein Vetorecht Möglichkeiten für Veränderungen beschränken und Kompromisse erforderlich machen werde. Der Präsident behalte zudem die Kontrolle über die Handels- und Außenpolitik. Für die Märkte habe wegen der Anzahl von Rechenzentren in dem Bundesstaat vor allem die Gouverneurswahl in Texas im Fokus gestanden. Der Republikaner Greg Abbott, der den Ausbau von Rechenzentren befürwortet habe, sei der Demokratin Gina Hinojosa unterlegen, die die Technologiegiganten stärker regulieren wolle. Die Volatilität an den Aktienmärkten habe zu einem Rückgang der Renditen von Staatsanleihen geführt, da eine politische Pattsituation und ein Nachlassen des Inflationsdrucks erwartet würden. Der Dollar habe sich stabilisiert und der Goldpreis sei wieder auf über 4.050/4.100 US-Dollar pro Unze gestiegen. Der Ölpreis sei auf fast 95 US-Dollar abgestürzt, nachdem ein Vertragsentwurf bei den Doha-Gesprächen die Hoffnung auf Deeskalation und eine diplomatische Lösung im Nahen Osten genährt habe. Die Ergebnisse der Zwischenwahlen und Gerüchte über den Rücktritt des Verteidigungsministers hätten zudem die Wahrscheinlichkeit verstärkt, dass Washington seinen Kurs im Nahen Osten ändern könnte. Der Optimismus nach der Wahl habe sich jedoch schnell verflüchtigt, insbesondere nachdem Bernie Sanders ein Moratorium für Rechenzentren gefordert habe. Donnerstag letzter Woche hätten US-Aktien mit einem Ausverkauf bei Technologie- und Halbleiterwerten ihren schlechtesten Tag seit April 2025 erlebt. Der Nasdaq sei in eine Korrekturphase übergegangen, nachdem er mehr als 10% gegenüber seinen letzten Höchstständen verloren habe. Andere Indizes seien in seinem Sog mit nach unten gezogen worden. Bei all dem politischen Trubel seien die Konjunkturindikatoren in den Hintergrund gerückt. Der US-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe habe im Oktober mit einem Anstieg auf 55,5 Punkte die Erwartungen übertroffen, während der Prices Paid Index auf 75,2 Punkte gesunken sei. Die Zahl der offenen Stellen laut JOLTS-Bericht sei auf 7,523 Millionen gewachsen und die Entlassungen seien zurückgegangen. In Europa hätten wegen der Energiekosten die Erzeugerpreise im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1% zugenommen. Die Bank of England habe im Zuge des Wiederanstiegs der Inflation und der Verbesserung des Arbeitsmarkts die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben. Die Entscheidung sei mit 8 zu 1 Stimmen gefallen; die Option für weitere Zinserhöhungen sei offengehalten worden. Das globale Wirtschaftswachstum sei nach wie vor robust und die Unternehmensergebnisse würden immer noch nach oben tendieren. Daher sehe Nizard Aktien weiterhin positiv. Dennoch unterstreiche die Korrektur bei den Technologiewerten die Notwendigkeit, selektiver vorzugehen und sich der Risiken bei dem Ausbau der KI-Infrastruktur voll bewusst zu sein. Nizard habe deswegen trotz der fortdauernd optimistischen Haltung gegenüber Aktien das globale Portfoliorisiko nicht auf ein Übermaß erhöht. Stattdessen habe er sich mit Blick über die KI hinaus für eine stärkere geografische und sektorale Diversifizierung entschieden. Zudem habe Nizard sein Engagement im Bereich festverzinsliche Wertpapiere verstärkt: Carry und Diversifizierung würden nun wieder interessant erscheinen, doch gehe Nizard nicht davon aus, dass sich Anleihen dauerhaft von Aktien abkoppeln würden. Er stehe dem US-Dollar weiterhin negativ gegenüber, auch wenn Phasen der Risikovermeidung den Greenback vorübergehend beflügeln könnten. In Zeiten wie diesen sei Risikostreuung essenziell.

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