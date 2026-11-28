Eine Nachricht der Woche gibt es nicht. Die Aktie korrigiert einen Ausrutscher. In der Vorwoche hatte sie im allgemeinen Ausverkauf 5,61 Prozent verloren und war von 15,34 auf 14,48 Euro gefallen. Diese Woche holte sie das auf und schloss mit 15,65 Euro über dem Stand von vor zwei Wochen.

Der Verlauf war stetig: 15,14 Euro am Dienstag, 15,42 Euro am Donnerstag, 15,65 Euro am Freitag. Während Chipwerte zur Wochenmitte einbrachen, blieb der defensive Gesundheitswert gefragt.