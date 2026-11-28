Erst runter, dann höher als zuvor: Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 8,08 Prozent und schließt bei 15,65 Euro (Xetra, comdirect). Der Isotopen-Spezialist aus Berlin belegt damit Platz vier der TecDAX Gewinner der Woche.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 8 Prozent Plus, der Isotopen-Spezialist holt den Rückschlag auf
Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt in dieser Woche 8,08 Prozent auf 15,65 Euro und zählt zu den größten TecDAX Gewinnern der Woche. Der Berliner Strahlen- und Medizintechnikkonzern macht den Verlust der Vorwoche mehr als wett.
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Eine Nachricht der Woche gibt es nicht. Die Aktie korrigiert einen Ausrutscher. In der Vorwoche hatte sie im allgemeinen Ausverkauf 5,61 Prozent verloren und war von 15,34 auf 14,48 Euro gefallen. Diese Woche holte sie das auf und schloss mit 15,65 Euro über dem Stand von vor zwei Wochen.
Der Verlauf war stetig: 15,14 Euro am Dienstag, 15,42 Euro am Donnerstag, 15,65 Euro am Freitag. Während Chipwerte zur Wochenmitte einbrachen, blieb der defensive Gesundheitswert gefragt.
Die Zahlen vom 12. November wirken nach
Den Boden für die Erholung legte der Quartalsbericht. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBIT auf 19,3 Millionen Euro nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz der ersten neun Monate lag bei 229,0 Millionen Euro. Der Vorstand bestätigte die Jahresziele: rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Eckert & Ziegler stellt radioaktive Isotope für Medizin, Forschung und Industrie her. Besonderes Interesse gilt dem Radiopharma-Geschäft, zuletzt wegen der Herstellungserlaubnis für Actinium-225, einen Ausgangsstoff für neuartige Krebstherapien. Auf Monatssicht liegt die Aktie gut 20 Prozent im Plus und ist damit der stärkste Wert im TecDAX.
Was in der neuen Woche für die Eckert & Ziegler Aktie zählt
Die Marke von 16 Euro
Sie ist die nächste Hürde nach oben.
Neuigkeiten zu Actinium-225
Lieferverträge wären der nächste Beleg für das Wachstumsfeld.
Die Stimmung für defensive Werte
Dreht der Markt weiter in Richtung Technologie, lässt die Nachfrage nach.
Stammdaten
Eckert & Ziegler SE: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ, US-Handelssymbol EKZRF (OTC)
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