Unbeirrt nach oben: Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt am Donnerstag 2,87 Prozent auf 15,42 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Bemerkenswert ist das Umfeld. Am Dienstag stieg der Berliner Isotopenspezialist, als Chipwerte einbrachen. Heute steigt er, während sie sich erholen.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – der Isotopenspezialist steigt bei fallenden wie bei steigenden Kursen
Die Eckert & Ziegler Aktie schließt am Donnerstag 2,87 Prozent höher bei 15,42 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Berliner Medizintechniker gewinnt auch am Tag der Chip-Erholung. Das 52-Wochen-Hoch rückt näher.
Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?
Eine neue Meldung gab es nicht. Der Gesamtmarkt lieferte den Rückenwind: Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent. Am Morgen hatte Eckert & Ziegler noch nicht unter den 15 größten Gewinnern gestanden, im Tagesverlauf arbeitete sich die Aktie nach vorn.
Der Kurs knüpft an eine starke Woche an. Am Dienstag hatte die Aktie rund 3,6 Prozent gewonnen und war zweitgrößter TecDAX Gewinner. Am Mittwoch gab sie einen Teil davon ab und schloss bei 14,99 Euro. Mit 15,42 Euro liegt sie nun über dem Dienstagsschluss.
Krebsmedizin als eigener Treiber
Eckert & Ziegler liefert Radioisotope für Medizin und Industrie. Wichtigster Wachstumstreiber ist Lutetium-177, das in der Krebstherapie eingesetzt wird. Dazu kommen Entwicklungs- und Fertigungsaufträge für Radiopharmaka. Dieses Geschäft folgt eigenen Regeln und hängt weder an KI-Investitionen noch an der Chipkonjunktur.
Die Zahlen stützen den Kurs. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um rund 54 Prozent auf 13,1 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen 229 Millionen Euro Umsatz und 35,4 Millionen Euro Gewinn in den Büchern, ein Gewinnplus von 19 Prozent. Der Vorstand hat die Jahresziele bestätigt. In dieser Woche präsentierte sich das Unternehmen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt.
Was jetzt für die Eckert & Ziegler Aktie zählt
Das 52-Wochen-Hoch
Bei 16,85 Euro liegt die Marke vom Mai. Bis dahin fehlen gut 9 Prozent.
Die 200-Tage-Linie
Sie verlief zuletzt bei rund 14,20 Euro und damit deutlich unter dem Kurs. Der langfristige Trend zeigt nach oben.
Die Jahreszahlen
Sie müssen bestätigen, dass das Gewinnwachstum der ersten neun Monate anhält.
Stammdaten
Eckert & Ziegler SE: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ, US-Handelssymbol EKZRF (OTC)
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