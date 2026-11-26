Eine neue Meldung gab es nicht. Der Gesamtmarkt lieferte den Rückenwind: Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der TecDAX gewann rund 2,1 Prozent. Am Morgen hatte Eckert & Ziegler noch nicht unter den 15 größten Gewinnern gestanden, im Tagesverlauf arbeitete sich die Aktie nach vorn.

Der Kurs knüpft an eine starke Woche an. Am Dienstag hatte die Aktie rund 3,6 Prozent gewonnen und war zweitgrößter TecDAX Gewinner. Am Mittwoch gab sie einen Teil davon ab und schloss bei 14,99 Euro. Mit 15,42 Euro liegt sie nun über dem Dienstagsschluss.