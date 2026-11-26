Eckert & Ziegler Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Isotopen-Spezialist schließt wieder über 15 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Eckert & Ziegler Aktie steigt am Donnerstag um 2,87 Prozent auf 15,42 Euro und komplettiert die Liste der 25 größten SDAX Gewinner. Das Geschäft mit Radioisotopen für die Krebsmedizin wächst.

Ein Plus, das auch ohne Schlagzeile auskommt: Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt am Donnerstag 2,87 Prozent auf 15,42 Euro und belegt Rang 25 der SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Mittwoch hatte der Berliner Isotopen-Spezialist knapp unter 15 Euro geschlossen. Schlusskurs der Eckert & Ziegler Aktie 15,42 € Tagesgewinn, Platz 25 der SDAX Gewinner +2,87 % bereinigtes EBIT im dritten Quartal 2026 19,3 Mio. € Prognose bereinigtes EBIT für 2026 rund 80 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Eckert & Ziegler SE, Quartalsbericht vom 12.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute? Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Eckert & Ziegler Aktie steigt mit dem Gesamtmarkt, der nach der Kehrtwende an der Wall Street kräftig zulegte. Der SDAX gewann 2,36 Prozent, und das Papier lief etwas besser als der Index. Mit gut zwei Millionen Euro Xetra-Umsatz war das Interesse solide. In der Vorwoche hatte der Titel 5,6 Prozent verloren, obwohl die Quartalszahlen gut ausgefallen waren. Der SDAX Gewinner vom Donnerstag holt einen Teil davon zurück. Der Hintergrund Strahlende Medizin als Wachstumsmarkt Eckert & Ziegler stellt radioaktive Isotope für Medizin, Forschung und Industrie her. Der wichtigste Treiber ist die Nuklearmedizin: Wirkstoffe auf Basis von Lutetium-177 werden gegen Prostatakrebs und andere Tumore eingesetzt, und Pharmakonzerne brauchen dafür verlässliche Lieferanten. Als nächster Hoffnungsträger gilt Actinium-225, für das das Unternehmen kürzlich eine Herstellungserlaubnis erhielt. Im dritten Quartal 2026 stieg das bereinigte EBIT von 15,4 auf 19,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Berenberg hob daraufhin das Kursziel für die Eckert & Ziegler Aktie auf 24 Euro an und blieb bei „Buy“. Was für die Eckert & Ziegler Aktie spricht Deutlich höheres operatives Ergebnis im dritten Quartal

Jahresziele bestätigt

Radiopharmazeutika sind ein wachsender Markt Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für das Tagesplus

Abhängigkeit von wenigen großen Pharmakunden

Neue Isotope wie Actinium-225 müssen sich kommerziell erst beweisen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Eckert & Ziegler Aktie Warum ist Eckert & Ziegler heute SDAX Gewinner?

Die Aktie steigt mit dem Gesamtmarkt und holt Verluste der Vorwoche auf. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Was sagen Analysten?

Berenberg stuft die Eckert & Ziegler Aktie mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 24 Euro. Eckert & Ziegler Aktie: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Börsenkürzel EUZ. Fazit zur Eckert & Ziegler Aktie Die Eckert & Ziegler Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und schließt wieder über 15 Euro. Die Zahlen des dritten Quartals geben dem Kurs ein Fundament. Der Markt wartet auf den Nachweis, dass das Wachstum bei den Radiopharmazeutika anhält.

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