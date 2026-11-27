eBay-Aktie S&P 500 Verlierer: Online-Marktplatz im Minus – warum die Aktie um 1,9 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die eBay-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,85 Prozent auf 113,41 US-Dollar gibt der Online-Marktplatz am Black Friday nach.

Die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Handelssymbol: EBAY) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,85 Prozent auf 113,41 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. EBAY EBAY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr EBAY — — — eBay im laufenden Handel -1,85 % Kurs im laufenden Handel 113,41 $ Erwarteter Black-Friday-Online-Umsatz laut KuCoin 12,9 Mrd. $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Quelle : Kurse am 27. November 2026; Kucoin (Black-Friday-Online-Umsatz) Die Gründe für den Kursverlust Black Friday ohne Kursimpuls Am Black Friday werden laut Berichten 12,9 Milliarden US-Dollar Online-Umsatz erwartet. Für eBay folgt daraus kein Kursschub: Anleger konzentrieren sich auf Technologiewerte. Eine mögliche Erklärung ist die Umschichtung aus Konsumwerten; belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Tech statt Konsum. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Black-Friday-Fokus Anleger beobachten die Online-Umsätze. Einordnung Kleiner Abschlag, offene Ursache Mit unter 2 Prozent fällt der Verlust moderat aus und ist vor allem Marktstimmung. Was für die eBay-Aktie spricht Marktplatzmodell: Hohe Margen.

Black-Friday-Geschäft: Starker Online-Handel. Was die eBay-Aktie belasten kann Wettbewerb: Amazon und Billigplattformen.

Rotation: Weniger Fokus auf Konsumwerte. Steckbrief der eBay-Aktie Unternehmen: eBay Inc.

ISIN: US2786421030 · WKN: 916529

Handelssymbol: EBAY (Nasdaq)

Branche: E-Commerce Häufige Fragen zur eBay-Aktie Warum ist die eBay-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,85 Prozent auf 113,41 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US2786421030, WKN 916529, Handelssymbol EBAY. Fazit: Der S&P 500 Verlierer eBay ohne Nachricht Die eBay-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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