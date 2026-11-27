Die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Handelssymbol: EBAY) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,85 Prozent auf 113,41 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
eBay-Aktie S&P 500 Verlierer: Online-Marktplatz im Minus – warum die Aktie um 1,9 Prozent fällt
Die eBay-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,85 Prozent auf 113,41 US-Dollar gibt der Online-Marktplatz am Black Friday nach.
EBAYEBAY
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Die Gründe für den Kursverlust
Black Friday ohne Kursimpuls
Am Black Friday werden laut Berichten 12,9 Milliarden US-Dollar Online-Umsatz erwartet. Für eBay folgt daraus kein Kursschub: Anleger konzentrieren sich auf Technologiewerte. Eine mögliche Erklärung ist die Umschichtung aus Konsumwerten; belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Tech statt Konsum.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Black-Friday-Fokus
Anleger beobachten die Online-Umsätze.
Einordnung
Kleiner Abschlag, offene Ursache
Mit unter 2 Prozent fällt der Verlust moderat aus und ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur eBay-Aktie
Warum ist die eBay-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,85 Prozent auf 113,41 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US2786421030, WKN 916529, Handelssymbol EBAY.
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