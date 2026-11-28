Die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Handelssymbol: EBAY) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,96 Prozent, am Freitag 1,91 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 3,82 Prozent.
eBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Online-Marktplatz verliert – was hinter dem Minus von 2 Prozent steckt
Die eBay-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,96 Prozent bleibt der Online-Marktplatz zum Start der Weihnachtssaison in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
EBAYEBAY
|Wertpapier
|1 Monat
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Die Gründe für den Kursverlust
Fast das gesamte Minus am Freitag
Das Wochenminus von 1,96 Prozent entstand praktisch am Freitag.
Während der Gesamtmarkt am Freitag um 1,6 Prozent stieg und Amazon laut Berichten zum Start der Weihnachtssaison 4 Prozent gewann, verlor eBay 1,91 Prozent. Eine Unternehmensmeldung, die das erklärt, haben wir nicht gefunden.
Schwacher Freitag
1,91 Prozent Minus trotz Marktplus.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Relative Schwäche, offene Ursache
Auf Jahressicht liegt die Aktie mit gut 37 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur eBay-Aktie
Warum ist die eBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 1,96 Prozent, fast das gesamte Minus am Freitag; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US2786421030, WKN 916529, Handelssymbol EBAY.
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