eBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Online-Marktplatz verliert – was hinter dem Minus von 2 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die eBay-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,96 Prozent bleibt der Online-Marktplatz zum Start der Weihnachtssaison in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Handelssymbol: EBAY) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,96 Prozent, am Freitag 1,91 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 3,82 Prozent. EBAY EBAY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr EBAY — — — eBay-Wochenminus -1,96 % eBay am Freitag -1,91 % eBay auf Monatssicht -3,82 % eBay auf Jahressicht +37,39 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Fast das gesamte Minus am Freitag Das Wochenminus von 1,96 Prozent entstand praktisch am Freitag. Während der Gesamtmarkt am Freitag um 1,6 Prozent stieg und Amazon laut Berichten zum Start der Weihnachtssaison 4 Prozent gewann, verlor eBay 1,91 Prozent. Eine Unternehmensmeldung, die das erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Schwacher Freitag 1,91 Prozent Minus trotz Marktplus. 02 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Relative Schwäche, offene Ursache Auf Jahressicht liegt die Aktie mit gut 37 Prozent im Plus. Was für die eBay-Aktie spricht Plattformgeschäft: Breite Käufer- und Verkäuferbasis.

Jahresbilanz: Plus von gut 37 Prozent. Was die eBay-Aktie belasten kann Wettbewerb: Starke Konkurrenz im Online-Handel.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der eBay-Aktie Unternehmen: eBay Inc.

ISIN: US2786421030 · WKN: 916529

Handelssymbol: EBAY (Nasdaq)

Branche: E-Commerce Häufige Fragen zur eBay-Aktie Warum ist die eBay-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 1,96 Prozent, fast das gesamte Minus am Freitag; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US2786421030, WKN 916529, Handelssymbol EBAY. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche eBay Die eBay-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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