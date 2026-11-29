Das Analysehaus Argus Research bestätigte am 5. November die Einstufung „Buy“ und hob den Zielwert von 133 auf 138 Dollar an. Morningstar hält die Aktie dagegen für teuer. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Donnerstag wurden zudem Verkäufe durch eine Führungskraft gemeldet, die nach einem im August festgelegten Plan erfolgten.