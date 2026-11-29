Die eBay Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 113,33 Dollar geschlossen, 1,91 Prozent unter dem Vortag. Während Händler den Black Friday feierten, gehörte der Online-Marktplatz zu den Verlierern des Tages. Auf Wochensicht steht ein Minus von knapp zwei Prozent. Der Rekordschluss vom 4. November lag bei 125,15 Dollar.
eBay Aktie: Am größten Einkaufstag des Jahres geht es abwärts
Die eBay Aktie hat am Black Friday 1,91 Prozent auf 113,33 Dollar verloren. Seit dem Rekord Anfang November fehlen rund zehn Prozent. Das Jahresplus von 30 Prozent bleibt dennoch.
eBay Inc. · ISIN: US2786421030 · WKN: 916529 · Handelssymbol: EBA · US-Handelssymbol: EBAY
Der Monat
Vom Rekord in den Rückwärtsgang
Die Kursliste des Unternehmens zeigt den Verlauf. Am 4. November schloss die eBay Aktie auf dem bisherigen Höchststand. Seitdem ging es mit Unterbrechungen bergab, am 24. November mit einem Tagesminus von 3,29 Prozent. Eine Unternehmensnachricht, die den Rückgang am Freitag erklärt, gab es nicht.
Das Geschäft lief zuletzt gut. Im dritten Quartal wuchs das Handelsvolumen auf dem Marktplatz nach Angaben von Morningstar aus eigener Kraft um 13 Prozent, einschließlich der Modeplattform Depop um 16 Prozent. Der Umsatz stieg um 13 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 1,51 Dollar. Die Provision, die eBay je verkaufter Ware einbehält, sank leicht auf 13,8 Prozent.
eBay verdient an Sammlern und Gebrauchtware, nicht an Rabattschlachten. Der Black Friday ist für dieses Geschäft weniger wichtig, als es der Kalender vermuten lässt.
Die Stimmen
Hohe Bewertung, verkaufende Insider
Das Analysehaus Argus Research bestätigte am 5. November die Einstufung „Buy“ und hob den Zielwert von 133 auf 138 Dollar an. Morningstar hält die Aktie dagegen für teuer. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Donnerstag wurden zudem Verkäufe durch eine Führungskraft gemeldet, die nach einem im August festgelegten Plan erfolgten.
Häufige Fragen zur eBay Aktie
Wo schloss die eBay Aktie am Freitag?
Bei 113,33 Dollar an der Nasdaq.
Wann gibt es die nächste Dividende?
0,31 Dollar je Aktie, der Ex-Tag ist der 4. Dezember 2026.
Wie hoch ist das Jahresplus?
30,11 Prozent seit Jahresbeginn.
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