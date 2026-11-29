Im dritten Quartal setzte EagleNXT 1,9 Millionen Dollar um. Die Herstellungskosten lagen darüber, es blieb ein Bruttoverlust von 0,5 Millionen Dollar. Nach allen Kosten stand ein Minus von 7,8 Millionen Dollar. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz 6,0 Millionen Dollar nach 9,8 Millionen im Vorjahr.

Dem standen Ende September Barmittel von 10,2 Millionen Dollar gegenüber. Bei einem Quartalsverlust von 7,8 Millionen erklärt das die Warnung im Bericht. Seit 2024 hat das Unternehmen zudem zweimal Aktien zusammengelegt. Der Branchendienst FlightBrief stuft das Risiko weiterer Verwässerung als hoch ein.