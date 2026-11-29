Es gibt Sätze in Quartalsberichten, die Anleger nie lesen wollen. Bei EagleNXT steht seit dem 16. November einer davon: Es bestünden erhebliche Zweifel, ob das Unternehmen seinen Betrieb fortführen kann. Die EagleNXT Aktie, vielen noch unter dem alten Namen AgEagle bekannt, kostete am Freitag rund 25 Cent. Am Tag des Berichts waren es noch 34 Cent gewesen – ein Minus von rund 28 Prozent in zwei Wochen.
EagleNXT Aktie: Rekordaufträge aus Frankreich und den Emiraten – und trotzdem Zweifel am Überleben
EagleNXT, früher AgEagle, hat 2026 die zwei größten Bestellungen der Firmengeschichte erhalten. Gleichzeitig warnt das Unternehmen im Quartalsbericht selbst vor erheblichen Zweifeln an der Fortführung. Die EagleNXT Aktie kostet nur noch rund 25 Cent. Die große Analyse eines Drohnenwerts am Abgrund.
Die Stammdaten für Anleger: Die Aktie der AgEagle Aerial Systems Inc., die als EagleNXT auftritt, hat die ISIN US00848K3095 und die WKN A40RZ0. Das US-Handelssymbol an der NYSE American lautet unverändert UAVS; unter diesem Kürzel wird das Papier auch in Deutschland geführt.
Die Lage
Wenn die Herstellung mehr kostet als der Verkauf
Das Kernproblem von EagleNXT passt in einen Satz: Das Unternehmen verliert schon beim Bauen Geld.
Im dritten Quartal setzte EagleNXT 1,9 Millionen Dollar um. Die Herstellungskosten lagen darüber, es blieb ein Bruttoverlust von 0,5 Millionen Dollar. Nach allen Kosten stand ein Minus von 7,8 Millionen Dollar. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz 6,0 Millionen Dollar nach 9,8 Millionen im Vorjahr.
Dem standen Ende September Barmittel von 10,2 Millionen Dollar gegenüber. Bei einem Quartalsverlust von 7,8 Millionen erklärt das die Warnung im Bericht. Seit 2024 hat das Unternehmen zudem zweimal Aktien zusammengelegt. Der Branchendienst FlightBrief stuft das Risiko weiterer Verwässerung als hoch ein.
Die Hoffnung
Zwei Drohnen auf der Pentagon-Liste
EagleNXT baut die Starrflügeldrohnen eBee VISION und eBee TAC, die für Vermessung und Aufklärung eingesetzt werden. Beide stehen auf der „Blue UAS Cleared List“ – dem Verzeichnis der Drohnen, die US-Behörden ohne Einzelprüfung kaufen dürfen.
2026 kamen die beiden größten Bestellungen der Firmengeschichte, zusammen 5,5 Millionen Dollar. Auftraggeber sind das französische Heer und Sicherheitskräfte der Vereinigten Arabischen Emirate. Das entspricht fast dem Umsatz der ersten neun Monate.
Häufige Fragen zur EagleNXT Aktie
Ist EagleNXT dasselbe wie AgEagle?
Ja. Die AgEagle Aerial Systems Inc. tritt als EagleNXT auf, das Börsenkürzel UAVS ist geblieben.
Was bedeutet der Hinweis im Quartalsbericht?
Das Unternehmen erklärt, dass erhebliche Zweifel an seiner Fähigkeit bestehen, den Betrieb fortzuführen. Es braucht also frisches Geld oder deutlich bessere Ergebnisse.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US00848K3095, WKN A40RZ0, US-Handelssymbol UAVS.
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