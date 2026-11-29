Die Lizenz zielt auf Sandsteine des Oberrotliegend, eine tiefe geologische Formation, aus der in Norddeutschland seit Jahrzehnten Erdgas gefördert wird. E3 verweist auf regionale Lithiumgehalte von 200 bis über 400 Milligramm je Liter; für die benachbarte Altmark nennt das Unternehmen einen Durchschnitt von 375 Milligramm. Zum Vergleich: Die Ressource des Hauptprojekts Clearwater in Alberta ist mit durchschnittlich 75,5 Milligramm je Liter ausgewiesen. Höhere Gehalte bedeuten, dass für dieselbe Menge Lithium weniger Sole gefördert werden muss.

Mehr als eine Chance ist das vorerst nicht. Die Kosten der Lizenz sind nach Unternehmensangaben minimal, geplant sind eine deutsche Gesellschaft und europäische Partner. Vorstandschef Chris Doornbos spricht von einer Option – Priorität behalte Clearwater. Eigene Messwerte aus dem Lizenzgebiet hat E3 bislang nicht vorgelegt.