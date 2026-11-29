Ein Lithium-Entwickler aus Calgary steckt ein Claim vor den Toren Berlins ab. Am 24. November 2026 meldete E3 Lithium eine exklusive, fünf Jahre gültige Erkundungslizenz über 754 Quadratkilometer. Die E3 Lithium Aktie schloss am 27. November an der TSX Venture Exchange bei 0,57 Kanadischen Dollar, ein Tagesplus von 9,6 Prozent. Das ändert wenig am großen Bild: Seit Jahresbeginn steht ein Minus von knapp 39 Prozent, das Zwölfmonatshoch von 1,35 Dollar ist weit entfernt. Was will ein Unternehmen aus Alberta in Deutschland?
E3 Lithium Aktie: Kanadier sichern sich 754 Quadratkilometer bei Berlin – steckt im deutschen Tiefenwasser mehr Lithium als in Alberta?
E3 Lithium hat eine exklusive Lithium-Erkundungslizenz nahe Berlin erhalten. Die Aktie legte am Freitag 9,6 Prozent zu, liegt aber weiter 37 Prozent unter dem Preis der September-Kapitalrunde. Was hinter dem Deutschland-Schritt steckt. Die große Analyse.
Die Nachricht
Lithium aus dem Rotliegend: Optionsschein auf Europa
Die Lizenz zielt auf Sandsteine des Oberrotliegend, eine tiefe geologische Formation, aus der in Norddeutschland seit Jahrzehnten Erdgas gefördert wird. E3 verweist auf regionale Lithiumgehalte von 200 bis über 400 Milligramm je Liter; für die benachbarte Altmark nennt das Unternehmen einen Durchschnitt von 375 Milligramm. Zum Vergleich: Die Ressource des Hauptprojekts Clearwater in Alberta ist mit durchschnittlich 75,5 Milligramm je Liter ausgewiesen. Höhere Gehalte bedeuten, dass für dieselbe Menge Lithium weniger Sole gefördert werden muss.
Mehr als eine Chance ist das vorerst nicht. Die Kosten der Lizenz sind nach Unternehmensangaben minimal, geplant sind eine deutsche Gesellschaft und europäische Partner. Vorstandschef Chris Doornbos spricht von einer Option – Priorität behalte Clearwater. Eigene Messwerte aus dem Lizenzgebiet hat E3 bislang nicht vorgelegt.
Das Kerngeschäft
Clearwater: die letzte Testphase läuft
In Alberta hat E3 am 23. November die zweite Phase seiner Demonstrationsanlage abgeschlossen und die dritte begonnen. Dabei wird das System zur Direktextraktion mit 30 Kolonnen wieder angefahren, um aus der zuvor geförderten Sole Lithiumcarbonat in größerem Maßstab herzustellen. Zugleich ist das Genehmigungsverfahren für die zentrale Verarbeitungsanlage in die zweite Stufe eingetreten.
Die erste Ausbaustufe von Clearwater soll 12.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr liefern. Die Vormachbarkeitsstudie vom Juni 2024 weist für das Gesamtprojekt einen Kapitalwert nach Steuern von 3,7 Milliarden US-Dollar und eine interne Verzinsung von 24,6 Prozent aus, bei einer Ressource von 16,2 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. Diese Rechnung stammt allerdings aus einer Zeit vor dem jüngsten Preisverfall.
Die Lizenz bei Berlin kostet fast nichts und bringt Aufmerksamkeit. Über den Wert der E3 Lithium Aktie entscheidet aber weiter eine Demonstrationsanlage in Alberta.
Die Zahlen
Fördermittel ja, Börsenwert klein
Finanziell stützt sich E3 stark auf öffentliche Mittel: Zum 30. September 2026 standen 45,1 Millionen Kanadische Dollar an zugesagten, noch nicht abgerufenen Zuschüssen bereit. Eigenkapital holte das Unternehmen zuletzt am 24. September – 12,78 Millionen Einheiten zu 0,90 Dollar, brutto 11,5 Millionen Dollar, jeweils mit Optionsschein zu 1,10 Dollar. Der aktuelle Kurs liegt 37 Prozent unter diesem Ausgabepreis. Der Börsenwert beträgt rund 50 Millionen Kanadische Dollar.
Das Marktumfeld bleibt rau. Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne und damit rund 61 Prozent unter dem Hoch vom 13. Mai. Für Verfahren der Direktextraktion, die ihre Kosten im industriellen Maßstab erst beweisen müssen, ist das ein harter Maßstab.
Die Szenarien
Drei Wege für die E3 Lithium Aktie
Die Demonstration überzeugt
Liefert die dritte Phase Lithiumcarbonat in der angestrebten Qualität und Menge, hätte E3 den technischen Nachweis für die Finanzierungsgespräche zur ersten Ausbaustufe.
Deutschland wird konkret
Finden sich europäische Partner und bestätigen eigene Daten die regionalen Gehalte, bekäme die Lizenz einen greifbaren Wert. Bis dahin bleibt sie eine Option.
Der Preis diktiert das Tempo
Bleibt Lithium billig, werden Geldgeber für eine kommerzielle Anlage zurückhaltend sein. Weitere Kapitalrunden zu niedrigen Kursen wären die Folge.
Häufige Fragen zur E3 Lithium Aktie
Was hat E3 Lithium in Deutschland vor?
Das Unternehmen hat eine exklusive, fünfjährige Erkundungslizenz über 754 Quadratkilometer nahe Berlin erhalten. Es will dort Lithium in tiefen Solen untersuchen und sucht europäische Partner.
Was ist das Clearwater-Projekt?
Das Hauptprojekt von E3 in der kanadischen Provinz Alberta. Lithium soll dort per Direktextraktion aus Sole gewonnen werden, zunächst 12.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr.
Produziert E3 Lithium bereits?
Nein. Derzeit läuft die dritte und letzte Phase der Demonstrationsanlage.
Wo wird die E3 Lithium Aktie gehandelt?
An der TSX Venture Exchange (Symbol ETL). In Frankfurt lautet das Kürzel OW3, in den USA EEMMF.
Stammdaten der E3 Lithium Aktie
- Unternehmen
- E3 Lithium Ltd.
- ISIN
- CA26925V1085
- WKN
- A3DNDT
- Handelssymbol
- ETL (TSX Venture Exchange)
- Handelssymbol Frankfurt
- OW3
- US-Handelssymbol
- EEMMF
- Schlusskurs
- 0,57 Kanadische Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs TSX Venture Exchange vom 27. November 2026
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